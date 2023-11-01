В Грузии оппозиция требует отставки главы комитета парламента по обороне

Депутаты парламента от оппозиции требуют от Ираклия Берая взять на себя ответственность за оскорбительное заявление в адрес Теоны Акубардия и покинуть пост председателя комитета по обороне.

Оставаясь на данной должности, Берая оскорбляет сферу, в которой работает, заявил депутат Алеко Элисашвили.

«Разве ты не мужчина? Как эти слова сорвались с твоих уст? Мы в первую очередь мужчины, а затем депутаты. Уйди в отставку», — обратился Элисашвили к Берая.

После этих слов охрана вывела Элисашвили из зала, сообщает информационное агентство Interpressnews.

Между тем, к требованиям Элисашвили присоединились и другие депутаты, среди них член «Национального движения» Анна Цитлидзе.

«Ираклий Берая позволил себе то, что позволил. Прошел день, и несмотря ни на что, я все еще жду от вас, председателя парламента, адекватной реакции на это. Вы знаете, чего заслуживают Ираклий Берая и Алуда Гудушаури. Они не заслуживают того, чтобы там заседать… Эта попытка дискредитировать женщин-оппозиционеров у них не удастся... Они не смогут спокойно сидеть в этом зале», — сказала Цитлидзе.

Ранее с заявлением по теме выступил и Народный защитник Грузии.

«Заявления, усиливающие и оскорбляющие дискриминацию в отношении женщин-политиков, будут детально рассмотрены Аппаратом народного защитника и обязательно найдут отражение в докладе. Я просто скажу, что как бы ни было трудно выслушивать разные мнения, такой разговор с женщинами для меня неприемлем. Такой разговор никому не добавляет достоинства и только поощряет дискриминационное отношение к женщинам», — написал в соцсети Леван Иоселиани.