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В Грузии оппозиция требует отставки главы комитета парламента по обороне

Заседание парламента Грузии, иллюстративное фото
Заседание парламента Грузии, иллюстративное фото

Депутаты парламента от оппозиции требуют от Ираклия Берая взять на себя ответственность за оскорбительное заявление в адрес Теоны Акубардия и покинуть пост председателя комитета по обороне.

Оставаясь на данной должности, Берая оскорбляет сферу, в которой работает, заявил депутат Алеко Элисашвили.

«Разве ты не мужчина? Как эти слова сорвались с твоих уст? Мы в первую очередь мужчины, а затем депутаты. Уйди в отставку», — обратился Элисашвили к Берая.

После этих слов охрана вывела Элисашвили из зала, сообщает информационное агентство Interpressnews.

Между тем, к требованиям Элисашвили присоединились и другие депутаты, среди них член «Национального движения» Анна Цитлидзе.

«Ираклий Берая позволил себе то, что позволил. Прошел день, и несмотря ни на что, я все еще жду от вас, председателя парламента, адекватной реакции на это. Вы знаете, чего заслуживают Ираклий Берая и Алуда Гудушаури. Они не заслуживают того, чтобы там заседать… Эта попытка дискредитировать женщин-оппозиционеров у них не удастся... Они не смогут спокойно сидеть в этом зале», — сказала Цитлидзе.

Ранее с заявлением по теме выступил и Народный защитник Грузии.

«Заявления, усиливающие и оскорбляющие дискриминацию в отношении женщин-политиков, будут детально рассмотрены Аппаратом народного защитника и обязательно найдут отражение в докладе. Я просто скажу, что как бы ни было трудно выслушивать разные мнения, такой разговор с женщинами для меня неприемлем. Такой разговор никому не добавляет достоинства и только поощряет дискриминационное отношение к женщинам», — написал в соцсети Леван Иоселиани.

  • Напомним, что Теона Акубардия, внефракционный депутат и замглавы парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности, стала объектом нападок главы этого комитета Ираклия Берая за то, что осудила его за отказ принять резолюцию, осуждающую планы России построить военно-морскую базу в Очамчире. После чего Берая обратился к Акубардия с оскорбительными замечаниями. Словесная перепалка произошла и между депутатом от «Мечты» Алудой Гудушаури и депутатом от «Нацдвижения» Анной Цитлидзе.

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