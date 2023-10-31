Скандальным и позорным днем грузинского парламентаризма назвали в оппозиции сегодняшнее заседание законодательного органа. В ходе политической дискуссии, которая транслировалась в прямом эфире, двое депутатов «Грузинской мечты» ответили представительницам оппозиции оскорблениями. Вечером президент Грузии Саломе Зурабишвили, выразив им солидарность, призвала спикера парламента Шалву Папуашвили немедленно отреагировать на непристойное поведение депутатов «Грузинской мечты».

Теона Акубардия, внефракционный депутат и замглавы парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности, стала объектом нападок главы этого комитета Ираклия Берая за то, что осудила его за отказ принять резолюцию, осуждающую планы России построить военно-морскую базу в Очамчире. Также она подвергла критике тот факт, что депутаты «Грузинской мечты» отсутствовали в зале парламентского заседания НАТО, когда там 9 октября принимали аналогичную резолюцию. Сегодня она напомнила об этом в ходе политических дискуссий на пленарном заседании парламента и получила в ответ обвинения от депутата Берая. Из речи Берая, транслировавшейся в прямом эфире, пожалуй, только несколько предложений можно процитировать без риска быть обвиненным в использовании языка ненависти, да и то с натяжкой:

«Госпожа Акубардия – не распространитель дезинформации, а сама источник дезинформации, она – аналог Марии Захаровой».

Отличился сегодня и другой депутат «Грузинской мечты» Алуда Гудушаури. Комментируя заявления депутата «Нацдвижения» Анны Цитлидзе, он поставил под сомнение ее «моральный женский облик» из-за того, что она сторонница экс-президента Михаила Саакашвили. Депутат из «еврооптимистов» Хатия Деканоидзе потребовала от спикера парламента Шалвы Папуашвили отреагировать на подобные оскорбительные сексистские выпады:

«Тем, что происходит сегодня в парламенте, мы показываем молодым женщинам, всем гражданам, как мы, оппозиционеры-женщины, можем подвергнуться в парламенте вербальному насилию. Это катастрофа».

«Да, была неприятная ситуация», – согласился спикер Папуашвили на фоне возражений со стороны своих однопартийцев.

«Я принимаю лишь одно замечание. Когда имеют место персональные оскорбления, я обычно реагирую, я выключаю микрофон, с этой точки зрения, возможно, я опоздал».

Оппозиционеры сочли это признание недостаточным. Спор переместился в кулуары парламента. Там представительницы оппозиции потребовали от Ираклия Берая публичных извинений и его отставки с поста главы комитета по обороне. Главный объект его нападок Теона Акубардия заявила:

«То, что сегодня он (Ираклий Берая) позволил себе, нельзя назвать мужским поступком. Так ведут себя маленькие мужчины, и потому позволяют, чтобы такое происходило в этом парламенте. Это меня не заставит замолчать, когда речь идет об оккупации нашей страны, я не буду молчать, когда член вашего правительства присутствует на обеде с Путиным и не решается встать и выйти из зала, когда он выступает с речью. Вы не заставите нас замолчать такими грязными методами».

Теона Акубардия имела в виду присутствие вице-премьера, министра экономики Левана Давиташвили на банкете в рамках форума «Шелкового пути» в Пекине, где выступал российский президент.

«Почему вице-премьер Давиташвили не устроил демарш, почему он остался на мероприятии?» – этот вопрос не раз сегодня задавали оппозиционные депутаты представителям власти, а депутат Хатия Деканоидзе даже вызвала вице-премьера Давиташвили в парламент в порядке интерполяции. Но вечером ей пришлось вступить с депутатами «Грузинской мечты» в новую полемику. Они согласились, что их коллега Берая переборщил. Но лидер фракции партии власти Мамука Мдинарадзе заявил, что «гораздо оскорбительнее, когда патриота называют предателем», как это делает оппозиция.

«Разве это патриотизм?» – возмущалась Хатия Деканоидзе. Она, как и ее коллеги, осталась недовольна запоздалым и беглым извинением Ираклия Берая, в ходе которого он больше сетовал о том, как трудно выслушивать несправедливые и лживые обвинения.

На это уже сочла необходимым отреагировать президент Саломе Зурабишвили. Она призвала спикера парламента отреагировать должным образом и принять строгие меры в отношении людей, которые позволили себе подобное поведение.

«Я считаю, что это совершенно неприемлемо. Это позорно для грузинства, Грузии, грузинского парламента – это даже неверно говорить, что сказанное подобным образом неприемлемо. Это действительно стыдно для Грузии и для грузинского парламента. Я не знаю, какой закон кто должен принять по борьбе с непристойностями… Если это не непристойные слова, то, в таком случае, я не знаю, что такое непристойность».

Президент имела в виду недавно принятые в спешном порядке поправки к закону «О вещателе», который критики называют законом о цензуре. Этот закон должна подписать президент Зурабишвили или же наложить вето, к чему призывают профильные НПО и часть оппозиции. Потому президент усомнилась в эффективности закона, который нарушают сами авторы и инициаторы этих поправок.

Из-за разгоревшегося скандала на второй план ушло другое решение «Грузинской мечты». Накануне оценки Еврокомиссии по выполнению Грузией 12 рекомендаций Брюсселя в правящей партии решили не преодолевать президентское вето на так называемый закон о палатках. Он запрещает участникам акции протеста размещать временные конструкции, в том числе палатки. Как объяснили в «Грузинской мечте», шансы получить статус кандидата выросли вдвое, из-за этого в оппозиции якобы отказались от революционных планов, для предотвращения которых поправки и были приняты. Впрочем, «Грузинская мечта» не исключает, что сделает это после 8 ноября, когда станет известна оценка Еврокомиссии. Это дало наблюдателям основание предположить, что власть лишь взяла тактическую паузу, а вовсе не прислушалась к предостережениям правозащитников о значительном ограничении свободы выражения.

Политолог, директор Центра европейских исследований Фонда Рондели (GFSIS) Каха Гоголашвили не видит ничего удивительного в том, что на приеме, который устраивает китайское государство, присутствуют и Россия, и Грузия:

«Я не представляю, как можно было там устроить демарш Китаю. Это вторая в мире по величине и силе страна. И такого оскорбления они не стерпят, конечно. Что касается поездки на этот форум, в принципе, я думаю, что это в самом деле было в интересах Грузии. Думаю, оппозиция немножко неправильно расставляет акценты в этом вопросе».

Там присутствовали представители 30 стран. Оппозиция должна была поднять больше шума, когда подписывался договор о стратегическом партнерстве. Этот факт не повлияет на евроинтеграцию, в отличие от закона «о палатках». Гоголашвили решение «Грузинской мечты» не спешить с преодолением президентского вето на этот закон объясняет так:

«Они поняли, что переборщили с этим законом, и это может обернуться против них же бумерангом. Потому что, если Еврокомиссия не даст рекомендацию, одним из мотивов может быть упоминание (этого закона) – вот нарушается свобода выражения в Грузии. Это напрямую нарушение 12 пунктов и вообще откат от демократии и тому подобное».

Что же касается оптимизма властей по поводу ожидаемой положительной оценки Еврокомиссии 8 ноября, Каха Гоголашвили его не разделяет:

«Это уже очень грустно – что Грузия надеется только лишь на геополитические мотивы и не надеется на то, что получит статус заслуженно. Эта перспектива меня как-то совершенно не радует. Ну, получим мы статус кандидата, из-за того, что сейчас в Европе война. И что, мы из-за этого станем членами ЕС в будущем? Раньше чем мы выполним необходимые реформы? Все равно нет».

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