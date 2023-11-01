Удар израильских ВВС по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа, в результате которого погибли мирные жители, привел к резкому ухудшению и без того сложной дипломатической обстановки. Чили и Колумбия объявили об отзыве своих послов из еврейского государства, а Боливия и вовсе разорвала дипотношения с Израилем. Арабские страны резко осудили действия ЦАХАЛа, а Иран, заручившийся поддержкой Турции, пригрозил объединением всех мусульманских стран Ближнего Востока против Израиля. При этом определенного прогресса удалось добиться на гуманитарном треке. Египет расширил поставки помощи в сектор Газа и начал пропускать раненных и тяжело больных палестинцев из анклава на свою территорию.

С начала войны против ХАМАСа Израиль поразил более 11 тысяч целей террористических организаций в секторе Газа. Наземные операции ЦАХАЛа в анклаве продолжаются. Ночью были также нанесены удары по нескольким террористическим объектам на всей территории анклава, включая оперативные командные центры. Комментируя нанесенный накануне удар по лагерю беженцев Джабалия, повлекший жертвы среди гражданского населения, в ЦАХАЛе заявили, что в ходе боев несколько боевиков ХАМАСа забаррикадировались в многоэтажном здании, расположенном рядом со школой, медицинским центром и правительственными учреждениями. По словам представителя Армии обороны Даниэля Хагари, в результате удара в Джабалии был убит высокопоставленный командир ХАМАСа и разрушена подземная инфраструктура боевиков:

«Мы ликвидировали командира батальона Джабалия Ибрагима Биари. Он был террористом-убийцей, который преимущественно руководил боевыми действиями на севере Газы. Мы ликвидировали его. Он находился на территории лагеря беженцев Джабалия вместе с десятками других террористов, на территории комплекса со штаб-квартирой и подземными сооружениями, расположенными внутри зданий на территории лагеря беженцев. Удар по штабу вызвал обрушение здания и подземной инфраструктуры тоннелей, находившихся под лагерем, а также повлек за собой дальнейшее обрушение дополнительных сооружений. Это еще раз демонстрирует циничное использование террористами-убийцами гражданского населения как живого щита. Поэтому мы призвали жителей эвакуироваться на юг ради собственной безопасности. Это циничная тактика, которую они будут продолжать использовать в ходе боевых действий. Синуар и все высокопоставленные чиновники ХАМАСа пытаются создать образ разрушенной Газы и погибших жителей Газы от рук Израиля и ЦАХАЛа. Но им не удастся скрыть, что они истинные виновники, они сами принесли катастрофу в Газу».

Минувшая ночь также сопровождалась кровопролитными стычками палестинцев с израильскими силами безопасности на Западном берегу Иордана. Поздно вечером израильские полицейские в штатском прибыли в Дженин, чтобы арестовать Атту Абу Румайлу – секретаря регионального комитета партии ФАТХ. 63-летний функционер был взят под стражу вместе со своим сыном. Израильские власти полагают, что Абу Румайла спонсировал террористическую деятельность, оказывал поддержку находящимся в розыске лицам и террористам, а также сыграл значительную роль в эскалации обстановки в регионе. Его сын подозревается в участии в местной террористической группе.

Вскоре после этого израильские военные вошли в Дженин с целью уничтожения террористической инфраструктуры, говорится в сообщении Армии обороны Израиля. Солдаты обнаружили и обезвредили взрывные устройства, размещенные вдоль дорог, а также уничтожили подземный тоннель, использовавшийся боевиками. В ходе этой операции произошли стычки с палестинскими боевиками.

Израильские власти подтвердили гибель 11 военнослужащих в ходе боевых действий во вторник. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обращаясь к согражданам, заявил, что они погибли в справедливой войне:

«Мы ведем трудную войну. Это будет долгая война. В этой войне у нас есть важные достижения, но также и болезненные потери. Весь народ Израиля обнимает вас, семьи, из самой глубины наших сердец. Мы все сейчас с вами в это время вашей огромной печали. Наши солдаты пали в справедливой войне, войне за наш дом. Я обещаю вам, граждане Израиля: мы будем продолжать до тех пор, пока не выполним нашу миссию – мы будем продолжать до победы».

При этом удар по лагерю беженцев Джабалия, в результате которого погибли несколько десятков человек, вызвал жесткую реакцию со стороны арабских государств и других стран, занявших пропалестинскую позицию. Саудовская Аравия резко осудила действия Израиля, назвав удар «бесчеловечным», а израильских военных «оккупационными силами». МИД королевства обвинил Иерусалим в грубом нарушении международного права, ссылаясь на запрет ударов по густонаселенным районам.

А Иран пригрозил серьезными последствиями вплоть до объединения всех мусульманских стран против Израиля. Об этом заявил прибывший в Турцию министр иностранных дел Исламской республики Хоссейн Амир Абдоллахийан:

«Если эта война не будет немедленно прекращена и не остановлены совместные нападения Америки и Израиля на гражданское население, женщин и детей Газы, то последствия для тех, кто ведет эту войну, будут серьезными. На встречах, которые мы провели в Дохе с политическим руководством ХАМАСа и на основе информации, полученной от сопротивления, заявляем, что если геноцид и военные преступления против гражданского населения не будут немедленно прекращены, то мы все, на Ближнем Востоке, очень близки к точке, когда будет принято значимое решение».

Латиноамериканские страны пошли дальше разговоров – президент Чили Габриэль Борич объявил, что его страна ввиду «нарушений Израилем международного гуманитарного права в секторе Газа» отзывает своего посла в Израиле для консультаций. Сразу вслед за Чили об отзыве посла объявила Колумбия. А Боливия и вовсе разорвала дипломатические отношения с еврейским государством. Об этом сообщил замминистра иностранных дел страны Фредди Мамани:

«Исходя из своей принципиальной позиции уважения к жизни, Боливия решила разорвать дипломатические отношения с израильским государством, отвергая и осуждая агрессивное и непропорциональное военное наступление Израиля, происходящее в секторе Газа, которое угрожает международному миру и безопасности».

При этом определенного прогресса удалось достичь по гуманитарным вопросам. Египет дал разрешение на пропуск через КПП Рафиях дополнительных грузов. Вашингтон заявляет, что работает над расширением объемов помощи со всеми сторонами, включая тех, кто может оказать давление на ХАМАС в этом вопросе.

«За последние 24 часа в Газу прибыло еще 66 грузовиков с жизненно важной гуманитарной помощью, включая еду, воду и лекарства. На данный момент это самая крупная партия помощи. Но опять же это ничтожная часть по сравнению с тем, что необходимо. И мы будем продолжать очень, очень усердно работать над этим. Ожидается, что в ближайшее время будут пропущены еще десятки грузовиков. Мы следим за этим так внимательно, как только можем, и надеемся, что все примут в этом участие», – заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Кроме того, 1 ноября египетские власти впервые с начала войны согласились открыть Рафиях для пропуска пострадавших. Первые машины скорой помощи с пациентами из палестинского анклава въехали на египетскую территорию. В общей сложности предполагается, что границу смогут пересечь от 80 до 90 раненых и тяжелобольных. По всей видимости, пациенты будут размещаться в полевом госпитале, экстренно оборудованном вблизи от пограничного перехода за последние сутки. После этого начнется пропуск иностранцев и жителей Газы с двойным гражданством в количестве не более 500 человек в день.

«Мы добились очень хорошего прогресса в вопросе открытия Рафияха. Мы были очень сосредоточены на этом. Как вы знаете, госсекретарь позвонил премьер-министру, министру иностранных дел Катара, чтобы поговорить с ними о том, чтобы убедить ХАМАС в необходимости добиться этого», – заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

В пятницу в Израиль с уже третьим по счету визитом с начала войны прибудет госсекретарь США. Энтони Блинкен планирует встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также посетить некоторые другие страны региона. Какие именно, в Госдепартаменте не уточнили. Также неизвестно, собирается ли Блинкен встречаться с палестинскими руководителями.

При этом повестка визита существенно отличается от предыдущих. Если раньше главный американский дипломат старался обеспечить поддержку Израилю со стороны стран региона и одновременно призывал арабские страны надавить на ХАМАС в вопросе освобождения заложников, то теперь основные усилия Блинкен сосредоточит на обеспечении населения Газы гуманитарной помощью, так как обстановка в анклаве накалена до предела и в любой момент процессы могут стать неуправляемыми.

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