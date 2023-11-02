Москва сокращает финансирование Абхазии на 450 млн рублей

Россия сокращает финансирование Абхазии в рамках Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию самопровозглашенной республики.

Согласно решению российско-абхазской Межправкомиссии, лимит финансирования в 2023-2025 годах составит 3.6 млрд рублей. Об этом стало известно по итогам совещания, которое провел абхазский лидер Аслан Бжания. Решение принято «по результатам получения экспертизы сметной документации», говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее лимит финансирования проекта российской инвестпрограммы на 2023-2025 годы составлял 4,05 млрд рублей. Таким образом, финансирование урезается на 450 млн рублей (4.8 млн долларов).

По информации абхазских властей, по состоянию на ноябрь 2023 года в рамках Инвестпрограммы освоено 824,4 млн рублей, остаток лимита на 2023 год – 390,6 млн рублей.

На совещании также сообщили, что объем инвестиций для реабилитации сухумского аэропорта составит 11 млрд рублей. Напомним, что восстанавливать аэропорт будет российская компания ООО «Инфраструктурное развитие», принадлежащая сыну первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева.