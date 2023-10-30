27 октября абхазской общественности наконец-то сообщили, кто выиграл конкурс на «реконструкцию» сухумского аэропорта. Почему-то эта информация содержалась в секрете, хотя с первого дня было понятно, что к данному проекту имеет прямое отношение заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев и корни этого «проекта» уходят в мятежные времена января 2020 года. Когда сторонники Аслана Бжания штурмовали администрацию президента, в Сухум прибыли Сурков и Нургалиев. Здесь они встретились с оппозиционером Асланом Бжания, Рауль Хаджимба подал в отставку, а Аслан Бжания заявил, что благодаря содействию замсекретаря Совбеза России Рашида Нургалиева и Владислава Суркова в Абхазии был преодолен политический кризис.

После того как Аслан Бжания стал президентом, контакты с Нургалиевым продолжились в официальном формате. В феврале нынешнего года они обсуждали «вопросы актуальной повестки и двустороннего абхазо-российского сотрудничества в вопросах безопасности», в апреле – «региональной безопасности и социально-экономического развития Абхазии». После этих визитов события развивались стремительно: в июне правительство подписало Соглашение о реконструкции аэропорта, а в июле самый нерасторопный парламент в мире «не глядя» ратифицировал Соглашение о передаче сухумского аэропорта российскому юрлицу. Почему «не глядя»? Да потому, что даже при беглом просмотре данного соглашения очевидно, что интересов Абхазии в нем нет. Но абхазские депутаты этого почему-то не заметили и проявили не только необычную для себя расторопность, но и потрясающее единодушие – за ратификацию соглашения проголосовали 30 депутатов из 33 присутствующих.

После ратификации соглашения в парламенте Абхазии сын Рашида Нургалиева Рашид Рашидович регистрирует в Москве «рога и копыта» – общество с ограниченной ответственностью под названием «Инфраструктурное развитие». И настает черед «конкурса».

31 августа сопредседатели российско-абхазской межправкомиссии принимают решение о приеме и рассмотрении заявок российских юридических лиц, а уже через четыре дня Минэкономразвития России объявляет о начале приема заявок для отбора потенциальных инвесторов на строительство международного аэропорта в Абхазии. Российским юридическим лицам дали всего 10 дней на прием заявок. Ну, вы представляете себе, как за десять дней можно составить бизнес-проект по реконструкции аэропорта, рассчитать прибыльность, понять его потенциал, окупаемость, логистику и так далее?

Но Минэкономразвития России, имитируя конкурс, взяло за основу существующий трафарет, в котором есть требования. Здесь указано, что российское юрлицо, претендующее на сухумский аэропорт, обязано иметь собственные средства (собственный капитал и резервы) в размере не менее 1 млрд руб. на конец каждого из двух последних завершенных финансовых периодов, выручку не менее 2 млрд руб. в год и балансовую стоимость активов не менее 3 млрд руб. Кроме того, у претендента должен быть опыт эксплуатации (в последние три года!) хотя бы одного аэропорта со среднегодовым пассажиропотоком не менее 1 млн человек. Но даже эти условия конкурса юрлицо не пожелает соблюсти.

И мы опять возвращаемся к Рашиду Рашидовичу, который, как все уже понимают, был отобран комиссией из «многочисленных претендентов» на реконструкцию сухумского аэропорта. Какой миллион, два или три - уставной капитал общества с ограниченной ответственностью под названием «Инфраструктурное развитие» составляет 100 тысяч рублей. В анамнезе юрлица нет даже намеков на какой-то опыт по реконструкции или эксплуатации аэропорта. Да и откуда ему взяться у ООО - всего-то три месяца его существования члены комиссии приравняли (видимо) к трем годам. Среди видов деятельности ООО – предоставление финансовых услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию, деятельность в области права, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Сам Рашид Рашидович закончил школу ФСБ, был нападающим в хоккейном клубе «Феникс», а затем стал председателем общероссийского экологического движения и занялся деятельностью, которая не может не вызывать уважение, – охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, формирование экологической культуры общества, защита права человека на благоприятную окружающую среду и так далее.

Но для нас эта «инвестиционная» история интересна не тем, что сын чиновника «выигрывает» конкурс (а кто ж еще?), а тем, что соглашение по единственному аэропорту в Абхазии заключено на невыполнимых для нашей страны условиях. Напомню, что по этому соглашению Абхазия предоставляет российскому юрлицу исключительные государственные гарантии на право пользования земельными участками и право собственности на имущество аэропорта, обещает освободить юрлицо от налогов, пошлин и сборов на четверть века, возмещать НДС, решить любые проблемы с документацией (если потребуется, принять новые нормативно-правовые акты), обязуется списать или изъять объекты недвижимости, земельные участки у граждан Абхазии, если они понадобятся инвестору, обеспечить преимущественное право на подключение к инженерным сетям и коммуникациям без взимания платы. За счет собственных средств отремонтировать и привести в порядок дорогу, ведущую к аэропорту. Обеспечить инвестора бесперебойным электроснабжением, за которое он будет платить по льготному тарифу (какой-то патологически жадный инвестор). Если абхазская сторона не сможет исполнить взятые на себя обязательства, то она обязана компенсировать затраты, понесенные российским юрлицом. Если проект окажется нерентабельным, а юрлицо будет признано банкротом, то банк получит землю, на которой юрлицо осуществляет «инвестиционную» деятельность. И этим проект по аэропорту напоминает железнодорожный кредит, аферу, которая вогнала нашу страну в неподъемные долги в 2010 году. Если добавить к этому правительственный кредит нынешнего года, передачу дачи Горбачева в Пицунде Ткачеву в аренду на 49 лет, отжим самого большого в Пицунде санатория «Самшитовая роща», намерения по продаже энергетической отрасли и многое другое, то получается до боли знакомая бесперспективная для нашей страны картина, много раз описанная в учебниках по экономике.

Президентский срок Аслана Бжания закончится, даст-то бог, через полтора года, и он благополучно отбудет домой – в Москву. А нам останется чужой аэропорт, проданное побережье и долги, которые будут выплачивать наши потомки. Если, конечно, захотят жить в такой стране.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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