В Армении заявили о задержании группировки, планировавшей захват госзданий

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила, что обезвредила террористическую группу, планировавшую захват государственных зданий.

По информации спецслужбы, пятеро обвиняемых – А.М., С.М., Э.Ц., В.О., К.С. и другие неустановленные лица по предварительному сговору готовились в течение 2023 года совершить взрыв и «другое общественно опасное деяние», а также занять и удерживать здания государственного значения Армении и другие строения. В СНБ утверждают, что это должно было сопровождаться «лишением жизни гражданских лиц, предположительно с риском причинения ущерба имуществу в крупных размерах, а также других тяжких последствий».

«Целью этих действий было воспрепятствовать деятельности органов государственной власти. Но по не зависящим от них обстоятельствам вышеуказанные лица не смогли приступить к совершению преступления, так как были выявлены Службой национальной безопасности», – сказано в сообщении.



По информации СНБ, на основании достаточных фактических данных, полученных в рамках уголовного производства, в отношении пяти членов преступной группы возбуждено публичное уголовное преследование по соответствующей статье Уголовного кодекса, предъявлены обвинения. Они арестованы.



Как пишет агентство «Новости-Армения» со ссылкой на армянское ведомство, по адресам членов предполагаемой преступной группы, в прилегающих к ним зданиям, на местах встреч были проведены обыски, в результате которых обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, сигнальное взрывное устройство, летающее устройство, а также другое оборудование.

СНБ приводит название предполагаемой террористической операции – «Северный листопад». Утверждается, что с целью успешного проведения, а затем вовлечения в террористическую операцию более широких масс, заранее планировалось создать украинские, молдавские телеграм-каналы под названием «Восстание национального спасения».

Планировалось заранее закупить средства первой помощи, а также вывезти в Грузию членов семьи преступной группировки

В спецслужбе заявляют, что активизировать каналы и мобилизовать активистов планировалось за день до начала террористических действий.

«Для успешного осуществления преступной деятельности также планировалось заранее закупить средства первой помощи, а также вывезти в Грузию членов семьи преступной группировки. Тщательно планировались действия по нападению, отступлению и засаде с целью захвата зданий, планировалось оставлять в местах атак заранее разработанные символы, предусматривались другие действия», – говорится в сообщении.