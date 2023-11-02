Гражданин Грузии, задержанный возле села Гвиргвина, освобожден

Гражданин Грузии Мевлуд Лагошвили, задержанный российскими военными 31 октября возле села Гвиргвина, освобожден, сообщают в грузинской СГБ. Он находится на территории, контролируемой центральным правительством Грузии.

«Для освобождения Лагошвили из незаконного заключения был немедленно задействован как механизм «горячей линии», так и все другие инструменты, находящиеся в распоряжении центрального правительства. На 115-м заседании в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), состоявшемся вчера в селе Эргнети Горийского муниципалитета, активно обсуждался вопрос его освобождения из-под незаконного задержания. Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе», — говорится в сообщении Службы государственной безопасности.

О задержании гражданина Грузии журналистам сообщил заместитель начальника информационно-аналитического управления Ираклий Антадзе перед началом 115-го заседания в селе Эргнети.