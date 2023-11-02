Полторы сотни грузинских НПО обратились к европейским партнерам с письмом, в котором призывают предоставить Грузии статус кандидата в ЕС, несмотря на невыполнение 12 рекомендаций. В противном случае, опасаются представители гражданского сектора, в стране усилится влияние России.

Представители грузинского гражданского сектора сегодня утром пришли в офис посла ЕС в Грузии Павла Герчинского, чтобы лично передать ему письмо для Еврокомиссии. В нем от имени более 150 организаций отмечается важность получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Авторы письма напоминают, как НПО требовали от правительства оформить заявку в ЕС после российского вторжения в Украину, как грузинская общественность встала на защиту европейских ценностей в марте 2023 года и заставила власть отозвать закон «об иноагентах». Признавая «трудности» в выполнении 12 рекомендаций, которое и будет оценивать Еврокомиссия через шесть дней, гражданские активисты тем не менее призывают «рекомендовать Европейскому совету предоставить Грузии статус страны-кандидата в члены ЕС в декабре 2023 года». Статус является «важным средством уменьшения влияния России в Грузии: большее присутствие ЕС означает меньшее влияние России в Грузии», – говорится в письме, одним из авторов которого является глава грузинского филиал Transparency International Эка Гигаури.

«Мы просим наших европейских партнеров предоставить нам, обществу, Грузии еще один шанс доказать, что мы являемся частью Европы. Да, мы хорошо знаем, какие у нас вызовы. Тем не менее, с учетом геополитической ситуации в регионе, важно, чтобы Еврокомиссия выдала положительные рекомендации», – сказала журналистам Эка Гигаури после встречи с послом ЕС.

Инициативу представителей НПО председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал очередным доказательством их антигосударственных действий, а также попыткой приписать заслуги себе и отделить правительство от народа:

«Больше ничего не означает их послание: «несмотря на все это, дайте нам статус кандидата» – они хотят, чтобы мы не получили статус. Исходя из этого их заявление для нас ничего не значит. Они – органическая часть коллективного «Нацдвижения», и понимают, что после получения Грузией статуса их поражение на выборах окажется еще более тяжелым. Это простая логика. Это же понимает Саломе Зурабишвили, то же самое понимают НПО и в целом коллективное «Нацдвижение», – что еще меньше получат голосов на выборах, если стране предоставят статус кандидата».

Заодно Кобахидзе объединил всех оппонентов, в том числе и президента, за их критику власти в вопросе выполнения рекомендаций Брюсселя. Хотя накануне решения ЕС в риторике представителей власти появились изменения. Если прежде сближение с ЕС называлось заслугой исключительно «Грузинской мечты», теперь власти не забывают добавить, что это является достижением и «Грузинской мечты», и грузинского народа. То, что этот процесс рассматривается в правящей силе в ключе предвыборной кампании, следует и из выступления члена парламентского большинства, депутата «Силы народа» Гурама Мачарашвили:

«Чем реальнее становится получение статуса кандидата, тем ближе политическая панихида оппозиции. Мы это видим каждый день, когда у оппозиции больше ничего не осталось в повестке дня, кроме как выдумать радикальные процессы. С большой вероятностью мы поздравим Грузию с получением статуса, а потом страна начнет готовиться к предвыборной кампании – это уже реальность».

В правительстве признаком того, что оценка будет позитивной, сочли и приглашение министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили германским МИДом на берлинскую конференцию по расширению ЕС.

Такие заявления усиливают в оппозиции опасения, что «Грузинская мечта» намерена так распорядиться будущим «евробонусом» на предстоящих парламентских выборах, что «его потом невозможно будет сменить». Тем не менее большинство оппозиционных партий выступают за предоставление статуса, среди них и лидер фракции «Нацдвижения» депутат Тинатин Бокучава. Она и ответила на выпады представителей партии власти против НПО:

«"Российская мечта" в стиле Путина борется против НПО и гражданского сектора. Несмотря на то, что из тех 12 рекомендаций одна предусматривает активное вовлечение гражданского сектора в процесс принятия политических решений. Почему? Потому что в плюралистических, демократических обществах важны не только голоса Иванишвили и его марионеток, не только решения, принятые выкручиванием рук, а важно, чтобы в этом процессе участвовали граждане Грузии, широкий спектр представителей общества».

Оппозиционер Бокучава разделяет мнение о том, что статус кандидата уменьшит российское влияние в стране так же, как санкции США в отношении представителей судебного клана и приближенных к власти лиц. Если кто больше всех и заинтересован, чтобы Грузия не получила статус кандидата, – это в первую очередь «Грузинская мечта», – заявила депутат парламентской группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе:

«То, что грузинская власть усиливает российское влияние и хочет сохранить власть с помощью антизападной пропаганды, известно всем западным партнерам, об этом знают и наши граждане. Потому, если мы и должны получить статус, это не из-за заслуг власти, а именно благодаря гражданам Грузии».

Хатия Деканоидзе называет еще одну причину, по которой, возможно, Еврокомиссия рекомендует Евросовету и входящим в него лидерам стран ЕС предоставить Грузии статус кандидата, – это геополитическая ситуация в регионе.

Такого мнения придерживаются в Грузии многие. Но есть кулуарная информация: Еврокомиссия, возможно, оценит только выполнение 12 заданий без рекомендации о статусе, с передачей права принять политическое решение европейским лидерам. Обычно и чаще всего Евросовет при принятии решения руководствуется рекомендацией Еврокомиссии. Возможно, во избежание такого нестандартного решения, и было, в том числе, предпринято обращение представителей НПО к Еврокомиссии. О своем решении Еврокомиссия объявит 8 ноября.

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