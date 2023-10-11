ПРАГА---Военные действия в Израиле, к которым приковано теперь внимание всего мира, в том числе и Грузии, в какой-то степени затмили визит в Тбилиси венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Тем не менее, именно с лоббированием Орбаном интересов Грузии в Евросоюзе официальный Тбилиси, как он сам заявляет, связывает вопрос ожидаемого статуса кандидата на вступление в эту организацию. Насколько сильны позиции Орбана в Евросоюзе, чтобы обеспечить Тбилиси желаемый результат? Что вообще получит и что потеряет Грузия от дружбы с венгерским лидером? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с аналитиками из Тбилиси – Гелой Васадзе и Давидом Дарчиашвили.

– Батоно Гела, хочу спросить: для чего, по большому счету, грузинским властям нужна дружба с Виктором Орбаном, если ярлык страны с «гибридным режимом» не особо будет способствовать, наверное, достижению желаемого результата в конце года, – если он на самом деле ими желаем?

Гела Васадзе: Начну с того, что дружба, вообще, – это хорошо, но не со всеми дружба, скажем так, может привести к положительному результату, особенно по кейсу нашей евроинтеграции и по кейсу получения нами статуса кандидата в члены Европейского союза. Потому что в том же Европейском союзе, в том же Брюсселе (Европейский союз – это, прежде всего, Брюссель и евробюрократия) многие задаются вопросом: а нужна ли нам новая Венгрия?.. В общем-то, на сегодняшний день мы знаем, что только 45% решений грузинской власти, внешнеполитические шаги соответствуют политике Европейского союза, что их критически мало, что, конечно же, необходимо исправлять, кроме этих самых 12-ти пунктов, которые уже оскомину нам набили – все, по-моему, знают и хорошо представляют, о чем идет речь.

Является ли Грузия Европой, в общем-то, сейчас решают в Брюсселе. Конечно, нашим властям неплохо было бы помочь им в этом решении, но, к сожалению, мы видим, что не помогают

Но тут есть нюанс, на который я бы хотел обратить внимание – это то, что сам статус кандидата Европейского союза претерпел за последние месяцы, я бы так сказал, серьезные изменения. Если раньше это был определенный геополитический приз, если раньше это было признание того, что да, страна находится на пути европейского развития и т.д., то сегодня это часть большой геополитической игры, которая идет в регионе – как Южного Кавказа, так и в Черноморском регионе, Черноморско-Каспийском регионе, и, в том числе, если хотите, в регионе большого Ближнего Востока, куда несомненно Грузия тоже входит. Определенная группа внутри самого Европейского союза, той же с самой евробюрократии, лоббирует вопрос о том, что к 2030 году (а это очень скоро) необходимо расширение Европейского союза до его естественный границ. То есть Западные Балканы-Молдова-Украина – это само собой, а вот в вопросе по Грузии консенсуса нет. Является ли Грузия Европой, в общем-то, сейчас решают в Брюсселе.

Конечно, нашим властям неплохо было бы помочь им в этом решении, но, к сожалению, мы видим, что не помогают, а иногда у меня складывается такое впечатление, что и мешают. Так вот, Орбан и его визит, скорее, в минус, чем в плюс этого решения, хотя… «будем посмотреть», что называется.

– Да, я хотела поговорить о европейской бюрократии, но чуть позже. А сейчас я хотела бы спросить батони Давида: если согласиться с тем, что грузинские власти на самом деле хотят привести страну в Евросоюз, то еще можно было бы понять, для чего Тбилиси нужна дружба с Виктором Орбаном, но зачем Виктору Орбану нужна дружба с Тбилиси – только потому, что Грузия, как он сказал, «научилась жить в тени России»? Кстати, до сих пор многие ломают голову над этой фразой…

Давид Дарчиашвили: Если говорить о грузинских ожиданиях получения этого статуса, то мне кажется, что приезд Орбана, его позиция и его близкие отношения с Гарибашвили, – это попахивает (и так будет воспринято в Брюсселе) шантажом. И это испортит в дальнейшем взаимоотношения, т.е. еще больше усугубит и так довольно сложные отношения как с Брюсселем, так и с Кишиневом и Киевом. То есть Орбан ставит вопрос так: он не будет поддерживать прогресс с Молдовой и с Украиной, если Грузия не получит статуса, – вот это очень чреватая позиция, и это, как я сказал, испортит отношения со всеми, кроме Орбана.

Что касается того, что Орбан хочет… Ну, это такая авантюристическая внешняя политика, построенная на шантаже Брюсселя, на усложнении отношений с Украиной, которую поддерживает весь демократический мир, и также упования на взаимопонимание с Россией. После московско-иранских и московско-пхеньянских отношений – на втором месте по неприемлемости именно эти отношения нынешней венгерской власти и Москвы. И туда, извините за выражение, встревает Грузия. Это ничего хорошего Грузии не сулит, и это очень рискованная политика.

– Иными словами, вы так трактуете эту его фразу «жить в тени России»?

Жить в тени России – это означает несовместимость с евроинтеграцией

Давид Дарчиашвили: Ну, да. Жить в тени России – это само по себе абсолютно абсурдное пожелание, не отвечающее чаяниям уже не одного поколения грузинского общества, с одной стороны, а с другой стороны, это означает несовместимость с евроинтеграцией. Это разворот на 180 градусов грузинского политического вектора, который не принадлежит ни непосредственно (Михаилу) Саакашвили, ни (Эдуарду) Шеварднадзе, а в целом стратегический выбор и необходимость Грузии. Вот от этого отказываться из-за каких-то эфемерных надежд, чисто экономических и прагматических, – ну, это не политика государства.

– Батоно Гела, и все же, к чему могут привести вот такие заигрывания с венгерским лидером? Я имею в виду опять же вопрос статуса, который мы ожидаем к концу года (или не ожидаем). Власти называют его чуть ли не гарантом успеха в деле получения статуса, оппозиция и НПО, напротив, считают игру грузинских властей опасной и ведущей к провалу.

В интересах Европы сегодня как-то присутствовать на Южном Кавказе. Будет ли это присутствие обеспечиваться путем кандидатства, а потом членства Грузии или не будет? – это тоже вопрос

Гела Васадзе: Насчет того, что «опасной», – да, скорее всего, я тут с оппозицией соглашусь. Насчет того, что «ведущей к провалу», – скорее, нет. И вот, почему нет: я скажу немножко парадоксальную вещь, сегодня грузинским властям нужно очень постараться, чтобы мы не получили статус. Потому что на самом-то деле все эти решения по поводу членства в Евросоюзе, по поводу НАТО и т.д., выносятся не потому, что мы чего-то хотим, а потому, чего хотят в том же Брюсселе. Другое дело, если вопиюще уже что-то не подходит… Европа – она разная, в Европе есть и Венгрия, в Европе есть и другие страны, не столь вопиющие, конечно, но все-таки не совсем соответствующие европейским стандартам. А когда будет расширение за счет Западных Балкан, Молдовы и Украины, так вообще эти стандарты немного будет скорректированы, мягко говоря.

То есть речь идет об интересах Европы, и это понятно и очевидно. В данном случае, в интересах Европы сегодня все-таки как-то присутствовать на Южном Кавказе. Будет ли это присутствие обеспечиваться путем кандидатства, а потом членства Грузии или не будет? – это тоже вопрос. И вот тут как раз очень многое зависит, конечно, от наших властей, и тут, к сожалению, я не вижу особого желания наших властей соответствовать. Но у них тоже есть свои причины, о которых мы можем отдельно поговорить, почему они не хотят.

– Это можно определить в нескольких фразах – почему?

Гела Васадзе: Это можно определить одной фразой. Система, которая сложилась в Грузии, – система олигархической автократии одного человека, – не предполагает сохранения власти в условиях развитой демократии. И если от них этого будет требовать Европейский союз, то, понятно, что они ради Европейского союза власть не уступят.

– Батоно Давид, в продолжение разговора о европейской бюрократии: по отчету Freedom House за предыдущий год, показатель демократии в Венгрии – 45 баллов из 100, за что ее, в общем, и причисляют к странам с «гибридным режимом», и тем не менее она была и продолжает оставаться членом Евросоюза, и, похоже, ей ничего не грозит из-за отсутствия прецедента исключения из его рядов. Ну, возможно, на это и рассчитывают грузинские власти, проскочить, что называется?

Давид Дарчиашвили: Я думаю, Венгрии угрожало, грозит и будет еще угрожать, если ничего в Венгрии не изменится. Это значит отказ структурных фондов, финансовой поддержки Венгрии – вот это ей грозит. Да, нет прецедента и механизмов четких исключения, но думаю, что все-таки Евросоюз имеет рычаги давления на одного из его членов, тем более, маленького, невлиятельного члена. А вот добавить еще таких «троянских коней» Евросоюз вряд ли хочет.

– Тут еще Роберт Фицо подоспел…

Какие бы геополитические интересы ни преследовал Евросоюз, в первую очередь все-таки – объединение основано на каких-то принципах и ценностях, а не на геополитике только

Давид Дарчиашвили: Тут мы еще должны подождать, сможет ли он укомплектовать правительство, и как там дела будут дальше развиваться. Но, в любом случае, еще какие-то страны добавить к тому, что неприемлемо ни для Германии, ни для Франции, ни для других больших стран, в том числе, и Польши, хотя у нее свои проблемы, – я думаю, что очень серьезно Европейский союз над этим задумается. И как бы там ни была настроена евробюрократия, хотя и она вряд ли будет уж очень на стороне Грузии в данном случае, если не претворяются в жизнь те обещания, которые были получены, – я вижу большие проблемы.

Я не исключаю, что будет снова какое-то условие поставлено, или какая-то туманная формулировка будет для Грузии, что «принимаем», может быть, «но будем окончательно ожидать того, как пройдут выборы в следующем году», что-то подобное. И если грузинские власти опять эти выборы проведут вразрез европейским стандартам, то для Грузии, думаю, это будет очень плохо. Какие бы геополитические интересы ни преследовал Евросоюз, в первую очередь все-таки – объединение основано на каких-то принципах и ценностях, а не на геополитике только. Так что я не исключаю, что завтра-послезавтра Грузию обгонит та же Армения в этом направлении.

– Следует ли думать, батоно Давид, и, может быть, батоно Гела, вы тоже ответите на этот вопрос, что подоспела ситуация, когда Евросоюзу надо серьезно задуматься о реформировании, и именно вот эти случаи с Украиной, Грузией и Молдовой могут стать толчком к этому?

Давид Дарчиашвили: Думаю, да. Об этом говорят в Евросоюзе. Говорят в том направлении, что больше вопросов должны решаться квалифицированным большинством, а не единогласно. И не исключено, что в том направлении… Ну, это нелегко, понятно, такая структурная реформа может не понравиться многим другим членам тоже, но в любом случае Евросоюз будет придерживаться каких-то ценностных основ, даже если он не будет реформироваться. И это создает проблемы для Грузии, потому что Грузия именно ценностно все больше и больше отдаляется от того, что представляет себе Брюссель.

– Батоно Гела?..

Гела Васадзе: Я думаю, что Евросоюз уже реформируется, в общем-то. И даже я бы не назвал это реформированием, я бы назвал это трансформацией. Процесс трансформации начался уже достаточно давно – начался с «Брекзита», потом был ковид, который, конечно же, повлиял на европейские институты, а сейчас война в Украине. Агрессия России против Украины как бы поставила все фигуры на исходные позиции, после чего начинается уже новая игра, абсолютно, большая игра, как говорил (Владимир) Зеленский: «Когда все умрут, закончится большая игра».

Определенная часть европейских политиков, в том числе, и в Брюсселе, видят естественные границы Евросоюза и естественные границы Европы одинаковыми – т.е. все, что Европа, должно входить в Европейский союз

Так вот, и в этой трансформации определенная часть европейских политиков, в том числе, и в Брюсселе, видят естественные границы Евросоюза и естественные границы Европы одинаковыми – т.е. все, что Европа, должно входить в Европейский союз. Тут исключение составляет, пожалуй, Беларусь, потому что пока это Белоруссия, но, думаю, это тоже вопрос времени. И поэтому я думаю, что подходы изменились, т.е. стало очевидно и после «Брекзита», и после ковида, и особенно после начала широкомасштабной агрессии России против Украины, что Европа может защитить себя, защитить свои рынки, защитить своих граждан, не изолируя от основного мира, тем более, от соседей, а напротив, принимая их. Да, за это придется заплатить определенную цену, но, с другой стороны, это будет ценное, скажем так, образование, которое уже будет способно отвечать на различные вызовы.

Для нас главный вопрос: мы там, в Европе или нет? По сути, сейчас решается вопрос: Грузия – это Европа? Хотя для нас ответ очевиден, а насколько очевиден для Европы, мы увидим в ближайшее время.

– Если слегка отойти от темы, хотя все это связано все с тем же получением/неполучением статуса: вчера был получен ответ Венецианской комиссии, который в НПО и в оппозиции уже окрестили далеким от позитивного. Комиссия хоть и приветствовала некоторые поправки в закон «Об общих судах», но в общем отметила, что важные предыдущие рекомендации еще не были приняты во внимание. Что этот момент меняет сейчас в общей картине, батоно Давид?

Давид Дарчиашвили: Я думаю, это льет воду на ту тенденцию, о которой мы говорим: что Брюссель станет все менее и менее толерантным к таким политиканствам, какими занимаются Орбан в самом Евросоюзе, а Грузия – вне Евросоюза. Так что наступает время, когда в этом вопросе постановка его ребром не имеет альтернативы. То есть тут заигрывать после всего того, что уже было, и какие были дебаты и какие были ожидания, пожелания, требования даже со стороны Брюсселя, которые не выполняются Грузией, и плюс сейчас еще действия, похожие на шантаж, вместе с Орбаном происходят, – я думаю, что это станет вопросом уже сохранения лица для Евросоюза, чтобы принимать решения принципиально. И прогресс Грузии в деле интеграции с Евросоюзом будет связан с какими-то серьезными изменениями, в том числе, с результатами выборов, которые будут в следующем году.

– Батоно Гела, вам есть что сказать по этому поводу?

По мне, так до конца не выполнен ни один пункт. Когда речь идет о геополитике, на такие вещи обычно закрывают глаза

Гела Васадзе: В принципе, Давид абсолютно исчерпывающе ответил на этот вопрос. Единственное, что я могу добавить: опять-таки речь не идет о том, хорошие мы или плохие, потому что понятно, что эта власть не выполнила бы никаких требований… я вообще удивляюсь, когда говорят, что часть требований Евросоюза из этих 12-ти пунктов выполнены. По мне, так до конца не выполнен ни один пункт. Когда речь идет о геополитике, на такие вещи обычно закрывают глаза. И на самом-то деле, можно сколько угодно говорить по поводу того, это хорошо или плохо, по мне, так это хорошо, потому что, находясь внутри, находясь в процессе, еще есть шанс. Если мы из этого процесса выпадаем, тогда у меня для нас для всех плохие новости.

Давид Дарчиашвили: Я бы добавил, что не совсем геополитическая структура – Евросоюз...

Гела Васадзе: Не сама структура – интересы Евросоюза геополитические, интересы геополитические европейских стран, в данном случае. Интересы Европы – я говорю про это.

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