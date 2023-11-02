Израиль продолжает зачищать северные районы сектора Газа от боевиков группировки ХАМАС, медленно продвигаясь к самому городу Газа. Палестинские радикалы, между тем, стараются надавить на посредников, чтобы прекратить боевые действия. Израиль, со своей стороны, отказывается сворачивать операцию и несет дипломатические потери. Под угрозой «Соглашения Авраама», позволившие Израилю нормализовать отношения с рядом арабских стран. Прибывающий на Ближний Восток госсекретарь США Энтони Блинкен постарается не допустить краха многолетних дипломатических усилий по урегулированию арабо-израильского противостояния.

Израиль продолжает развивать наземное наступление в секторе Газа. Основные бои развернулись на пяти направлениях. Самые крупные столкновения отмечаются на северо-западе анклава, где боевики ХАМАСа активно используют противотанковые ракеты и ведут ожесточенные перестрелки с израильскими военными. Об успехах ЦАХАЛа сообщил на брифинге представитель Армии обороны Даниэль Хагари:

«Наши силы продолжают взламывать передовые линии обороны ХАМАСа на севере Газы и брать под контроль центральные районы. Мы продолжаем активизировать нашу деятельность и продвигаться в соответствии с планом и целями, которые мы поставили. Битва продолжается, как мы и планировали, в каждой битве мы имеем преимущество, и именно так мы движемся вперед».

Судя по поступающей информации, израильская армия, начавшая операцию в Газе довольно медленно, сейчас действительно начинает добиваться прогресса. Судя по кадрам, опубликованным ЦАХАЛом, армейские подразделения продвинулись намного ближе к самому городу Газа. При этом ХАМАС старается избегать масштабных сражений, предпочитая устраивать засады с внезапными нападениями и отходами в густонаселенные районы. Параллельно руководство группировки старается всеми способами добиться прекращения огня. Проживающий в Катаре глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания опубликовал видеообращение с призывом к переговорам:

«Мы заявили посредникам, что необходимо немедленно прекратить эту резню и геноцид. ХАМАС представил свое предложение, которое включает прекращение агрессии, открытие контрольно-пропускных пунктов, сделку по заложникам и должно завершиться политическим путем в виде создания независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме и правом на самоопределение. Эта наглая банда должна знать, что они утонут в песках Газы, это им будет стоить очень дорого, причем на всех фронтах, в том числе это касается жизни заложников, которые подвергаются точно таким же опасностям, каким сейчас подвергся наш народ. Мы напоминаем странам, которые поддерживают это образование (Израиль) и обеспечивают им прикрытие для того, чтобы устроить резню нашего народа в секторе Газа, и особенно Соединенным Штатам Америки, мы напоминаем им о необходимости срочного отказа от этих мер, от устаревшей колониальной политики, и призываем их прекратить военную поддержку этого фашистского правительства, призываем их прекратить препятствовать международным усилиям по прекращению насилия в секторе Газа и открытию пропускных пунктов».

При этом Хания надеется на то, что арабские государства, имеющие дипломатические отношения с Израилем, пересмотрят свой подход. И частично это удается. Вслед за латиноамериканскими странами, отозвавшими своих послов или даже, в случае Боливии, заявившими о разрыве дипотношений, своих посланников отзывают Иордания и Бахрейн. Последний, буквально в 2020 году нормализовавший отношения с еврейским государством, объявил о приостановке всех экономических связей с Израилем. Это ставит под угрозу сам базис «Соглашений Авраама», достигнутых при посредничестве администрации Дональда Трампа и рассматривавшихся как крупный прорыв в деэскалации израильско-арабского конфликта. Отношения Израиля и Бахрейна с тех пор значительно расширились. В декабре прошлого года израильский президент Ицхак Герцог совершил первый в истории визит в Бахрейн. Сегодня Герцог видит в этих шагах следствие масштабной кампании по дискредитации Израиля:

«Враг хочет разжечь ненависть среди нас, среди евреев и арабов. Мы должны дать ему отпор, решительно и бескомпромиссно. Помните, что десятки израильских арабов погибли в ужасной резне от рук ХАМАСа, а также израильские арабы служат в составе сил безопасности и ЦАХАЛа. Помните о взаимной ответственности, которую демонстрирует подавляющее большинство арабского общества в Израиле. Враги хотят напугать нас видео, слухами и ложью, чтобы взорвать нас психологически, мы не позволим им добиться успеха».

Не позволить добиться успеха в деле разрушения многолетних дипломатических усилий – одна из главных задач, стоящих перед госсекретарем США Энтони Блинкеном, вновь отправляющемся на Ближний Восток. Глава Госдепартамента в числе прочего проведет переговоры с королем Иордании Абдаллой Вторым. При этом, по словам представителя американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллера, США разделяют озабоченности Аммана, послужившие причиной отзыва иорданского посла из Израиля:

«На своих встречах в Иордании госсекретарь подчеркнет важность защиты жизни гражданского населения. Он также подтвердит приверженность США работе с партнерами для установления условий для прочного мира на Ближнем Востоке, включая создание палестинского государства, которое отражает чаяния палестинского народа в Газе и на Западном Берегу. И, конечно же, он продолжит обсуждать текущую работу по освобождению всех заложников. Я видел сообщения и знаю причину, по которой Иордания отозвала своего посла. Я бы сказал, что мы разделяем выраженную ими обеспокоенность по поводу тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа».

Вашингтону, тем не менее, удалось согласовать с Израилем и Египтом вопрос открытия КПП «Рафах» для пропуска не только гуманитарной помощи в анклав, но и вывода на египетскую территорию тяжелораненых палестинцев и находящихся в Газе граждан других стран. Уже второй день подряд через КПП движутся машины скорой помощи, анклав также смогли покинуть несколько сотен человек. Президент США Джо Байден выразил надежду, что гуманитарное соглашение продолжит действовать столько, сколько потребуется:

«Это результат интенсивного взаимодействия американской дипломатии с нашими партнерами в регионе. Я лично провел много времени, разговаривая с премьер-министром Израиля Нетаньяху, президентом Египта ас-Сиси и другими, чтобы убедиться, что мы можем открыть КПП. Я хочу поблагодарить наших партнеров в регионе и особенно Катар, который тесно сотрудничал с нами, поддерживая переговоры, чтобы облегчить выезд людей. В то же время мы продолжаем работать над тем, чтобы значительно увеличить поток критически важной гуманитарной помощи в Газу. Число грузовиков, въезжающих в Газу, продолжает значительно увеличиваться, но нам еще предстоит пройти долгий путь».

Ранее пограничная служба сектора Газа сообщила, что 2 ноября из анклава смогут выехать почти 600 человек. Из них порядка 400 граждан США. Среди тех, кому будет разрешено пересечь египетскую границу, также граждане Бельгии, Бахрейна, Нидерландов, Азербайджана, Венгрии, Швейцарии и Южной Кореи. Накануне переход «Рафах» был открыт впервые с начала войны между Израилем и ХАМАСом, из Газы смогли выбраться более 400 человек.

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