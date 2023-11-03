Газета «Независимая Республика» публикует интервью с генеральным директором РУП «Черноморэнерго» Тимуром Джинджолия, он рассказал о предстоящем графике отключений электричества и других актуальных вопросах энергообеспечения республики.

Очень много проведено мероприятий по ремонту, обслуживанию и восстановлению функционала на наших подстанциях

«Сейчас все наши бригады сконцентрированы в районе линии «Псоу-220». Это Гагра, район очень сложный, рельеф сложный, доступ сложный. Но чтобы к зиме подготовить эту линию к работе, к перетоку со стороны Российской Федерации, там сейчас идут усиленные работы. Задействованы параллельно три бригады, плюс, где это возможно, работает бульдозер, в остальной части практически вручную, с большим косогором, в скальной местности, где очень сильно заросшие места, ведется расчистка этой трассы. Очень много проведено мероприятий по ремонту, обслуживанию и восстановлению функционала на наших подстанциях. Завершаются работы на подстанции «Сухум-1». Там существенное увеличение мощности произошло – было 50 мегаватт, по завершении работы мощность подстанции будет 80 мегаватт, что в свое время положительно повлияет на электроснабжение города Сухума. Также мы провели заметное увеличение мощности на подстанциях «Бзып», «Гудаута – тяга», «Лыхны». Также планируем работы – у нас очень проблемная ситуация сложилась по подстанции «Цандрыпш – тяга». Там стоит десятимегаваттный трансформатор, мощности которого не хватает, особенно в зимнее время, он уходит в перегруз. Не знаю, как сложится, но мы очень хотим, чтобы это у нас получилось еще в этом году».

Тимур Джинджолия рассказал, когда ждать введения графиков отключения электроэнергии: «В этом году приток воды на ИнгурГЭС очень слабый, практически в три раза меньше, чем в прошлом году, мы сегодня идем на уровне притока в 50 кубических метров в секунду, хотя среднемесячный показатель прошлого года был порядка 160 кубических метров. Уровня воды сейчас осталось у нас буквально дней на 6-7 максимум, после с ИнгурГЭС у нас будет очень ограниченное, дозированное количество электроэнергии поступать по киловатт-часам. На данный момент правительство Абхазии, а именно Министерство экономики, ведет переговоры по организации перетока электроэнергии со стороны Российской Федерации. Какие-то предварительные договоренности уже есть».

Что касается оплаты за потребленную электроэнергию, то, по словам Джинджолия, среди населения процент собираемости как был низким, так и остается. Сегодня в городе Сухуме установлено порядка 12 тысяч приборов учета, с которыми работает служба сбыта по городу, – идет отключение неплательщиков, автоматическое начисление их потребления.

* * *

Агентство социальной информации «Апсны» пишет, что в абхазском интернет-пространстве появился новый информационный ресурс – Камаҷыҷ.медиа, который рассказывает о правах женщин и социальной справедливости в Абхазии, судьбах и работе гражданских активисток со всего мира, анализирует важную статистику и объясняет актуальную терминологию.

Предметом внимания Камаҷыҷ.медиа стал ряд чувствительных и острых вопросов, в числе которых запрет абортов, закрепленный в законе РА «О здравоохранении», домашнее насилие, буллинг. Публикации с таким содержанием активно комментировали и обсуждали пользователи абхазского сегмента социальных сетей: некоторые – с возмущением, другие – отмечая важность и актуальность открытой дискуссии на эти темы.

Мне казалось очень важным, поскольку голоса женщин в Абхазии слышны недостаточно часто, чтобы появилось СМИ с фокусом на этих темах

Автор и главный редактор Камаҷыҷ.медиа Элона Турава рассказала в интервью агентству о причинах запуска проекта:

«За последние 30 лет абхазскими НКО и гражданским обществом была проведена колоссальная работа в сфере защиты прав женщин и детей, предпринимались невероятные усилия для повышения роли женщин в развитии страны. И мне казалось очень важным, поскольку голоса женщин в Абхазии слышны недостаточно часто, чтобы появилось СМИ с фокусом на этих темах: это позволит дополнительно привлечь внимание к социальным проблемам, а также, надеюсь, поспособствует образованию и вдохновению читателей».

* * *

Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с заместителем главы администрации Гудаутского района, заведующим отделом сельского хозяйства Юрием Кварацхелия. Он рассказал о том, какая работа ведется в борьбе с вредителями, с мраморным клопом.

Проблем этот вредитель доставляет много. И все же там, где регулярно проводится лечение растений и уничтожение клопа, их становится меньше

«С 2017 года мы боремся с мраморным клопом, именно тогда появились первые очаги поражения растений. С тех пор мы используем различные формы, средства, чтобы сделать минимальным урон от вредителя. К примеру, только в этом году жителям района выдали 1500 кг химикатов бесплатно, а также устанавливали ловушки с феромонами. Борьба ведется, но, по всей видимости, этот вид вредителя мы не сможем полностью истребить, но сократим их численность однозначно. В этот сезон особый урон нанесен урожаю хурмы, грецкого ореха, фундука. Кроме того, клопы еще являются и разносчиками болезней растений, что уже для нас очевидно. Можно увидеть, как на фруктовых деревьях не вызревают плоды, а опадают. Так что проблем этот вредитель доставляет много. И все же там, где регулярно проводится лечение растений и уничтожение клопа, их становится меньше. Фермеры, занимающиеся цитрусовыми, в большей степени проводят все агротехнические мероприятия, чтобы сохранить свой урожай».

В Гудаутском районе 212 гектаров под цитрусовыми насаждениями. Он уточнил, что, по предварительным данным, ожидается урожай в 1800 тонн цитрусовых, что по сравнению с цифрами прошлого года на 10-12% меньше: «На мой взгляд, причина в сильной засухе, которая была в летние месяцы. И, конечно, нельзя не учитывать урона от воздействия клопов, так как плод является травмированным после укуса этого вредителя. Собранный урожай не в полном объеме удается реализовать. К примеру, урожай прошлого, 2022 года не удалось реализовать приблизительно на 40%».

По его словам, фермеры, вкладывая силы и средства, надеются на то, что смогут продать свою продукцию. Но когда они сталкиваются с тем, что мандарины становятся удобрением, желание заниматься выращиванием цитрусовых отпадает.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях