Выставка общественных инициатив состоялась 18 июня на площадке культурно-деловой платформы «Гума» в Сухуме. В ней приняли участие более 35 общественных организаций, благотворительных фондов и инициативных групп со всей Абхазии, которые реализуют проекты в социальной, медицинской и культурной областях. Все желающие могли узнать больше о работе некоммерческого сектора.

Выставка состояла из нескольких тематических зон, каждая из которых представляла какую-то из сфер деятельности общественных организаций Абхазии.

Первая зона была отведена правозащитным организациям. Здесь можно было не только ознакомиться с результатами их работы, но и получить консультацию в Общественной юридической приемной по правам человека Центра гуманитарных программ (ЦГП).

Аналогично в зоне здравоохранения проверяли уровень глюкозы в крови (обследование организовано Диабетическим обществом Абхазии). В зоне культуры все желающие смогли станцевать старинный абхазский танец, мастер-класс провел AbkhazDesk. А в зоне экологии посетители, принесшие с собой отработанные батарейки, получили новые. Последнюю акцию провела «Республика идей», менеджер проекта Лаура Тания сообщила, что старые батарейки складируют на территории Института экологии АНА, чтобы они не загрязняли окружающую среду.

Секретарь Общественной палаты Абхазии, председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба рассказала на презентации, что сразу после Отечественной войны народа Абхазии ЦГП «снял стресс с нашего народа, а движение матерей – сняло траур с нашего народа». Она подчеркнула, что, когда гражданское общество здоровое, значит, государство идет в правильном направлении, оно больше чувствует чаяния, нужды простых людей, до которых иногда не может достучаться государство. Гули Кичба рассказала о деятельности движения матерей во время войны:

«Когда началась война, когда все мужчины стали на защиту родины, женщины первое, что хотели, – остановить войну на нашей благословенной земле. Мы были в полной изоляции, была информационная блокада, но женщины выезжали в Россию, где, кстати, двери были для нас закрыты. Но мы все-таки находили таких простых женщин, таких же матерей, таких же вдов, которые понимали нас. Ведь чужого горя не бывает. И вот с миром вместе, с другими женщинами, которые понимали нас, мы прорывали информационную блокаду. Мы говорили правду о войне. Когда есть инициатива, когда есть желание, когда правда все-таки на твоей стороне, все равно можно достучаться до истины. В этом направлении вы здесь видите, какую огромную, большую работу проводят общественные организации Абхазии, которые, может быть, больше бы сделали, есть бы государство в какой-то части участвовало бы. Есть такие международные организации: Красный Крест, COBERM – они, понимая наши возможности, идут нам навстречу».

Руководитель сети Общественных приемных по правам человека ЦГП Диана Керселян отметила, что процесс становления гражданского общества в республике не был безоблачным. Были периоды, когда общественные организации совместно с госструктурами осуществляли различные проекты, но были моменты, когда их инициативы не были услышаны властью.

«И сегодня, к сожалению, у нас тоже есть вызовы. Уже последние 10 лет, наверное, над нами все время висит как дамоклов меч поправки к закону о некоммерческих организациях, поправки об иностранных агентах, которые ни в коем случае нельзя принимать, потому что мы видим, какой опыт в других странах. Мы видим, что в Южной Осетии, к примеру, эти поправки, которые были приняты, погубили гражданское общество. Мы должны как-то вместе обсуждать, бороться за то, чтобы возможность участвовать в развитии государства у нас сохранялась», – отметила правозащитник.

Она подчеркнула, что общественные организации открыты, и это мероприятие показывает, что гражданское общество – прозрачное. Общественные организации информируют о своей деятельности, они готовы к сотрудничеству в разных сферах, и у тех, кто действительно интересуется, чем живет гражданское общество, есть возможность все узнать, в том числе, благодаря таким мероприятиям.

Директор Сухумского Дома юношества Елена Кобахия, возвращаясь к названию мероприятия, напомнила, что слово «инициатива» в переводе с латинского означает «начало».

«Начало изменений, начало перемен внутри нас, потому что мы стремимся сделать эту жизнь лучше. Начало перемен вокруг нас, потому что каждая организация, каждый человек, который становится на эту стезю, действительно стремится сделать эту жизнь лучше. Вместе мы сила. Я уверена, что, если бы все бенефициарии всех наших проектов собрались бы здесь, наверное, не хватило бы половины города», – сказала Елена Кобахия.

Директор КБФ «Ашана», Уполномоченная по правам ребенка Мактина Джинджолия говорила о важности взаимодействия государства с общественными организациями. При этом она уточнила, что общественные организации не могут подменить госорганы, они должны помогать государству, показывая нужды определенных социальных групп.

Представителей власти между тем на мероприятии было немного. Присутствовали помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия и заместитель министра просвещения и языковой политики Ада Кварчелия. В интервью «Эху Кавказа» она отметила, что благодаря общественным организациям в стране многое меняется в лучшую сторону, в том числе и в сфере прав человека.

«Это как колокол, который заставляет обращать внимание, задуматься и начать анализировать. И благодаря вот таким сигналам, таким маякам общество становится чище, лучше и, я думаю, идет вперед. Я очень благодарна таким людям, по своему характеру они бойцы, для них нет препятствий, они идут вперед. Притом они иногда могут пожертвовать собой».

Присутствовавший на выставке председатель оппозиционного Абхазского народного движения Адгур Ардзинба отметил, что увидел на ней много разных инициатив, о которых ранее не знал:

«Это, наверное, моя вина и, в какой-то степени, тех, может быть, людей, которые занимаются этими социальными проектами – они так себя широко не позиционировали. Может быть, это тоже нужно исправить, чтобы общество имело конкретное представление, чем занимаются эти общественные объединения, эти общественные инициативы. А так, в целом гражданская активность, направленная на решение социальных проблем, приветствуется во всех странах, поддерживается со стороны государства, это нормально».

Милане Аджба 25 лет, два года назад по ее инициативе в Гагрском районе открылся благотворительный центр «Мы вместе». Милана – человек с ограниченными возможностями, она с детства проходила реабилитацию в Республиканском реабилитационном центре в Сухуме, так как в Гагрском районе такого центра не было. Она хорошо понимает проблемы людей с ОВЗ. По ее словам, взрослые люди с ограниченными возможностями зачастую больше остаются дома, так как в основном реабилитационные центры нацелены на детей. Поэтому после 18 лет таким людям сложно проходить реабилитацию.

Милана написала проект по открытию реабилитационного центра в Цандрыпше, и его поддержал ПРООН. Ей помогли реабилитологи, которые работают с ней на протяжении восьми лет. Сегодня центр в Цандрыпше посещают и взрослые, и дети. Специалисты центра, волонтеры помогают людям с ограниченными возможностями в реабилитации и социальной адаптации.

«Они стали более социальными, они стали выходить, и общество стало их больше принимать. У нас очень много мероприятий совместно с молодежью, и жители поселка Цандрыпш очень тепло принимают наших деток. С каждым годом общество становится (более) инклюзивным. За два года у нас 80 подопечных, по статистике в Гагрском районе 285 людей с ОВЗ, но на самом деле их больше, потому что люди, которые к нам обращаются, у них нет инвалидности, многие дети не обследованы. По возможности мы перенаправляем их в учреждения, где они могут пройти диагностику, чтобы мы понимали, что ребенку необходимо, и могли назначить курс лечения».

В центре Милана ведет музыкальную терапию, она проводится для сенсорной интеграции детей, для развития моторики. Детям, по ее словам, эта терапия очень нравится, и они с удовольствием ходят на занятия.

О своей деятельности рассказали представители Общественно-благотворительной организации «Панорама», которая существует с 2019 года. За четыре года более 150 семей получили консультации и помощь, более 130 детей посещали центр на протяжении длительного времени. Дети из социально уязвимых семей могут пройти бесплатно курсы дополнительного образования, в центре проводится психокоррекционная и психообразовательная работа с детьми и подростками и т.д. Руководитель организации Кама Аргун сообщила, что на выставке представлены работы детей, которые посещают центр. Она объяснила, в чем заключается уникальность выставки общественных инициатив.

«Несмотря на то, что у всех организаций есть страницы в социальных сетях и общественные организации достаточно открыты и публикуют информацию о своей деятельности, но тут как раз у людей появилась возможность увидеть весь масштаб деятельности. И вы сами видите, как много общественных организаций и какую важную работу они выполняют», – сказала Кама Аргун.

Руководитель AbkhazDesk Бетюль Маршан провела для детей мастер-класс по переработке бумаги. Технология оказалось совсем несложной. Цель акции – показать, что вторсырье можно использовать повторно. Подтверждение этому – чудесные картины детей, которые были представлены на экспозиции.

Сотрудник Института экологии АНА Михаил Кирия считает, что такой формат представления результатов своей деятельности в первую очередь полезен для самих организаций гражданского общества.

«Демонстрировать свою открытость, демонстрировать свои какие-то достижения, свою работу – это правильный путь, по которому идут эти организации. Есть много действительно критики, и, на мой взгляд, она должна иметь под собой хоть какое-то основание. А такие мероприятия позволяют развенчать эти мифы, устоявшиеся относительно таких организаций. Здесь много проектов, направленных на общественные инициативы, связанные с молодежью, здравоохранением, экологией, правами людей, поэтому это полезно, в том числе, и для наших граждан, которые узнают о деятельности этих организаций. Возможно, они станут участниками тех процессов, в которых работают эти организации», – сказал Михаил Кирия.

Выставка проводилась при поддержке проекта CSSP (программа поддержки гражданского общества – совместная инициатива ЕС и ПРООН).

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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