Как следует из налоговой декларации премьер-министра Грузии, в 2022 году Ираклий Гарибашвили получил в подарок от родителей 180 тысяч лари. И это не первый случай, когда родители-пенсионеры дарят премьер-министру крупную сумму денег. В оппозиции уже высказали свои подозрения. «Эхо Кавказа» узнавало, что думают об этом пользователи социальных сетей.

– Связываете ли вы дорогие подарки близких высокопоставленным госчиновникам с коррупцией?

Георгий: Конечно, это коррупция. Госчиновникам запрещено заниматься бизнесом, поскольку в таком случае во всех государственных тендерах будут побеждать их компании. Это сейчас и происходит в Грузии, но они придумали иную схему – оформляют на родных и близких свой бизнес, а они потом им в виде подарка перечисляют суммы. Ну, или какой-то другой подарок могут сделать – часы, например, кто знает, сколько они будут стоить, 100 лари или 50 000 евро. Или машину какую-то дорогую, которая будет оформлена как подарок от друга. Все в Грузии это прекрасно понимают, только поделать ничего не могут, поскольку вся власть в руках «Грузинской мечты». Конечно, это одно из проявлений коррупции в высших кругах правительства и не только.

Лейла: Вообще, насколько мне известно, госчиновники не имеют права получать дорогостоящие подарки, в том числе и в виде денежных сумм. Согласно закону, они должны вернуть эти деньги или, если нет такой возможности, этот подарок должен быть передан в определенные государственные органы. Однако, если это фиксируется в декларации, – это уже законно, во всяком случае, так утверждают представители нашей власти. Вообще, я думаю, что если в Грузии и существуют какие-то коррупционные схемы, то они не такие простые. Никто не будет так открыто заниматься незаконными делами, нам такого не покажут, я и вы такого не увидим.

Бесо: По моему мнению, передача денег высокопоставленным чиновникам – это самая настоящая коррупция. Не важно, кто подарил премьер-министру Ираклию Гарибашвили деньги – родители или кто-то другой, народ никогда не сможет доверять человеку, который, возможно, связан с коррупционными сделками. Возможно, даже, что они, политики, таким образом пытаются отмывать деньги, полученные с незаконных сделок. То, что представители наших властей замешаны в таковых, не раз доказывалось. Сложно доверять людям, которые осуществляют подобные операции, потому странно, почему они вообще указывают все это в декларациях. Мало того, что совершают преступления, так еще и в открытую, будто над людьми насмехаются: мы отмываем деньги, и нам за это ничего не будет.

Тамар: Когда политику дарят любой дорогой подарок или сумму денег – это не может быть ничем иным, кроме как коррупцией, и не важно, кто сделал этот подарок – мама, папа или кто-то еще. Когда человек идет в политику, он должен понимать, что подобные действия всегда будут расцениваться как коррупция, и сделать выбор, оставаться в политике или нет. Почему родители Гарибашвили делают ему такие подарки? Естественно – это прямая коррупция и ничто иное. Они «бедные» не могут жить как все остальные на зарплату, ведь не смогут прожить на такой оклад, который назначают своим же подчиненным, вот и занимаются незаконными делами и постоянно себе зарплаты повышают. Это – преступление!

Михаил: Это ведь зависит от того, кто дарит этот подарок. Если это делают представители какого-то бизнеса, то, конечно, речь может идти о коррупции. Во многих странах мира власти и бизнес – это две сферы, которые действуют друг другу во благо и очень часто в ущерб государству. К примеру, представители какой-то бизнес-компании могут подарить сумму денег какому-то политику за то, что тот помог им незаконно победить в каком-то государственном конкурсе. Что касается случая с Гарибашвили, я думаю, так все делают, в любой стране, родители могут подарить детям деньги, и если он отражает их в декларации, то вопросов меньше. Впрочем, когда подобные подарки делаются систематически, то это вызывает подозрения, в общем, зависит от частоты подобных подарков.

Эдо: Я думаю, что декларация Ираклия Гарибашвили – это пособие для коррупционеров. Конечно, есть вероятность, что эти деньги, которые он получает, якобы от своих родителей, действительно лишь безобидный подарок, однако верится в это с трудом. Если бы у нас были независимые следственные органы, я уверен, они бы легко выяснили, что премьер-министр завязан в незаконных делах. Однако они ведь неспроста подстраивали под себя всю систему и взяли под контроль прокуратуру, МВД, суды и не только. В общем, я считаю, что все это содержит признаки коррупции.

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