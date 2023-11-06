Убитый российскими военными Тамаз Гинтури – брат члена сакребуло Гори

Грузинская полиция перекрыла въезд в село Кирбали, близ которого российские военные сегодня смертельно ранили гражданина Грузии. На месте находятся представители местных властей и члены оппозиционного «Единого национального движения».

Как передает грузинская служба Радио Свобода, убитый российскими военными Тамаз Гинтури – брат члена сакребуло Горийского муниципалитета от «Нацдвижения» Николоза Гинтури.

В МВД Грузии сообщили, что возбудили уголовное дело по двум статьям — убийство и незаконное лишении свободы.

«Сотрудники отдела полиции Шида Картли МВД начали расследование по статьям 109 и 143 Уголовного кодекса по факту убийства гражданина Грузии и похищения одного человека представителеми российских оккупационных сил вблизи села Кирбали Горийского муниципалитета», — заявили в МВД.

По данным ведомства, по данному факту правоохранители проводят следственные действия.

Грузинская сторона подтвердила проведение технической встречи, на которой обсудят инцидент, произошедший у разделительной линии в селе Кирбали.

«По факту убийства гражданина Грузии российскими оккупационными силами представители центрального правительства немедленно потребовали провести 6 ноября этого года техническую встречу, в которой будут участвовать представители российских оккупационных сил, оккупированного Цхинвальского региона и миссии наблюдателей ЕС.

Это еще одно тревожное проявление преступных действий российских оккупационных сил в рамках оккупации, за которые оккупационная держава несет полную ответственность», – сказано в новом заявлении СГБ Грузии.

Ведомство требует наказать всех лиц, которые связаны с убийством, а также немедленно освободить незаконно удерживаемого гражданина Грузии.