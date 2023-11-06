На фоне увеличения российских таможенных пошлин в Южной Осетии обсуждают перспективы возобновления торговли с Грузией. Каковы перспективы коммерции, которая все равно находит дорогу через любые запреты.

В Южной Осетии неожиданный резонанс получило предложение депутата парламента от Ленингорского района Зазы Дриаева возобновить движение товаров через пункт пропуска «Раздахан». Послушайте фрагмент его выступления на недавней парламентской сессии:

«Я надеюсь, коллеги поддержат меня, хотя многие, быть может, скажут, что это неправильно. Мы открыли дорогу к соседям в последнюю декаду каждого месяца, чтобы наши жители могли встречаться со своими родными и близкими, проживающими в Грузии. Но почему нельзя отрыть и экономическую составляющую? У нас там есть таможня, погранслужба… Это и доход в бюджет, это и продукты, овощи, фрукты. Сегодня они к нам попадают из России через три таможни, и то, что стоило двадцать рублей, у нас стоит двести».

Депутат предложил наладить поставки товаров с юга, прежде всего, продуктов питания, как альтернативу российским, подорожавшим вдвое из-за резко возросших таможенных сборов на «Нижнем Зарамаге».

Напомню, с 1 октября Россия, чтобы защитить внутренний рынок от дефицита и сдержать цены, увеличивает таможенные пошлины на товары, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, в том числе и в Южную Осетию. У Южной Осетии нет альтернативы российским товарам, для нее увеличение таможенных сборов грозит катастрофическим ростом цен, поэтому Цхинвал пытается договориться с Москвой, чтобы республику освободили от обременительных пошлин, но российская сторона явно затягивает обсуждение проблемы.

В этом смысле предложение депутата абсолютно прагматичное. Но почему-то оно вдруг приобрело политический окрас. Оппозиционные интернет-ресурсы обвинили Дриаева в лоббировании грузинских интересов и едва ли не в предательстве.

«Конечно, по поводу открытия дороги будет радоваться часть населения Ленингора (их ориентация давно всем известна, они смотрят в сторону Грузии), а вот вся остальная Осетия против открытия границ с вражеским государством», – пишет издание, аффилированное с экс-президентом Анатолием Бибиловым.

В социальных сетях мнения разделились. Одни пользователи поддержали инициативу депутата, другие не преминули их упрекнуть в близорукости, дескать, вместе с товарами в республике могут проникнуть грузинские диверсанты и шпионы. Эта дискуссия выглядит тем более странно, что ничего нового в предложении депутата Дриаева не прозвучало – все это уже было.

Таможенный пост на «Раздахане» установил еще Леонид Тибилов в конце своего президентского срока. Правда, первые месяцы таможенники работали на глазок – пост не был оборудован даже контрольными весами. Оснастил таможню на «Раздахане» уже Анатолий Бибилов, он даже установил там фитосанитарный контроль. Но потом случился цнелисский кризис, и «Раздахан» закрыли. Анатолий Бибилов тогда выдвинул требования к ленингорцам: если хотите пересекать границу, добейтесь от грузинских властей, чтобы они убрали свой полицейский пост с нашей территории.

Алан Гаглоев снова открыл границу в конце августа прошлого года – исключительно для гуманитарных вопросов, чтобы разделенные семьи могли встречаться. Заза Дриаев предложил пойти дальше – возобновить через «Раздахан» торговлю.

Идея хорошая, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Меаракишвили, проблема лишь в том, что с тех пор, когда была торговля, рубль сильно потерял в весе по отношению к лари:

«Вот когда была экономическая торговля в тибиловский период, за тысячу рублей в грузинских обменниках давали шестьдесят лари, а сейчас за тысячу дают лишь двадцать пять лари. Поэтому здесь, в пересчете на курсы, товары получаются дешевле, чем в Грузии. Даже мандарины здесь дешевле.

– Разве овощи, зелень не дешевле в Грузии?

– Нет, у нас выходит дешевле. К примеру, хорошая часть телятины у нас стоит пятьсот рублей, а там телятина стоит тысячу и больше, может, тысячу двести рублей. Свинина у нас стоит четыреста рублей, бывает, и триста пятьдесят, а на грузинских рынках в пересчете на рубли свинина обойдется приблизительно рублей в семьсот-семьсот пятьдесят, точно не помню. Сыр у нас триста пятьдесят – четыреста рублей за кило, бывает и за триста, когда жители сел привозят на рынок свой сыр. На грузинском рынке сыр такого же качества будет стоить тысячу рублей».

По наблюдениям Тамары за месяц, пока действуют новые российские пошлины, цены в Южной Осетии все еще ниже, чем в Грузии. Ленингорские магазины, ранее закупавшие товары в Тбилиси, теперь переориентировались на российский опт. Овощами затариваются в Кабардино-Балкарии, остальное – на базах Ставрополя и Владикавказа.

Сейчас из-за курсовой разницы товары везут уже из Ленингора в Церовани – от бананов и мясной продукции до лекарственных препаратов и одежды. Отчасти это связано еще и с тем, что в Церовани довольно много югоосетинских пенсионеров, приезжающих за пособием в Ленингор. Районные чиновники, получающие зарплату в рублях, помогают своим семьям в Церовани. Для них переводить рубли в лари нет никакого смысла, выгоднее потратить деньги в Южной Осетии. Но все-таки остаются товары, которые выгодно привозить из Грузии, говорит Тамара Меаракишвили:

«В Южную Осетию везут грузинский коньяк. Там дешевле товары, которые не заходят в Россию, те же запчасти на иномарки, покрышки, настоящие, фирменные.

– Вы имеете в виду санкционные товары?

– Да. Везут грузинский шоколад, он очень нравится цхинвальцам.

– Сигареты везут?

– Контрабандные сигареты везут отсюда. Частенько случались задержания пенсионерок за контрабанду – они специально приезжают из Церовани и под юбками вывозят сигареты целыми блоками. Там сигареты в два-три раза дороже контрабандных. Но если у нас кто-то хочет, например, настоящее Marlboro, конечно, под заказ привезут из Тбилиси. Отсюда возят серебро. Именно серебро, а не золото. В Тбилиси дешевле грузинские приправы. Везут к нам бытовую технику – холодильники, кондиционеры, морозильники, стиральные машины, для тех, кто хочет настоящую фирму, гарантию качества. Я знаю, что оттуда ввозят еще корма для домашних животных. Корма завозят также предприниматели, которые занимаются разведением рыб».

Торговля живет, несмотря конфликты и трудности, с которыми сталкиваются коммерсанты по обе стороны от границы. На грузинской стороне их третирует Служба безопасности. Формально грузинские законы предприниматели не нарушают, но людям с горячим сердцем всегда есть о чем поговорить с коммерсантами…

Для югоосетинских охранителей – они контрабандисты со всеми вытекающими из этого определения неформальными обязательствами. Такая коммерция через линию конфликта.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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