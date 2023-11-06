В югоосетинском КГБ прокомментировали убийство гражданина Грузии

В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия прокомментировали инцидент, в результате которого смертельное ранение получил гражданин Грузии Тамаз Гинтури.

В Цхинвали утверждают, что пограничный наряд обнаружил двух нарушителей де-факто границы на автомобиле, которые находились «в состоянии опьянения».

«В ходе попытки задержания ими оказано сопротивление, сопряженное с угрозой жизни и здоровью пограничников. При этом нарушителями использовался топор. Позднее ими предпринята попытка наезда автомобилем на пограничный наряд и последующего убытия в Грузию», – говорится в сообщении югоосетинского ведомства.

«В целях пресечения указанных противоправных действий и недопущения незаконного пересечения государственной границы Республики Южная Осетия, сотрудниками пограничных органов был осуществлен предупредительный выстрел в воздух, а после дальнейшего неповиновения нарушителей законным требованиям, открыт огонь по колесам их транспортного средства», – сказано в заявлении.

По информации ведомства, «один из нарушителей получил тяжелое ранение и для оказания экстренной медицинской помощи передан» грузинской стороне, а второй – задержан.

Отметим, что грузинская сторона требует немедленно освободить задержанного Левана Дотиашвили и наказать всех причастных к убийству Тамаза Гинтури.