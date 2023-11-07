Ровно месяц продолжается война между Израилем и ХАМАСом. В память о жертвах беспрецедентной террористической атаки 7 октября в Израиле прошли траурные мероприятия. В 11 утра по местному времени израильтяне почтили минутой молчания погибших. Тем временем израильские войска продолжают зачищать Газу от опорных пунктов террористов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что сроки военного контроля над анклавом могут растянуться на «неопределенное время».



Последовавшие за нападением ХАМАСа боевые действия продолжаются уже пятую неделю и с каждым днем становятся все более интенсивными. Армия обороны отмечает, что значительно продвинулась в самом городе Газа, наступая одновременно с севера и юга и усиливая авиаудары. В ЦАХАЛе также сообщили, что готовы к продолжению боевых действий в зимний период, а также к выходу конфликта за границы сектора Газа. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Херци Ха-Леви:



«Уже месяц мы находимся в состоянии войны и наносим ХАМАСу серьезный ущерб, наносим ущерб руководству ХАМАСа, нацеливаемся на командиров, нацеливаемся на террористов, уничтожаем инфраструктуру ХАМАСа в секторе Газа и находимся в постоянной готовности действовать в других районах. Мы знаем, как добраться до любой точки на Ближнем Востоке».



ЦАХАЛ взял под контроль очередной опорный пункт ХАМАСа, захватив противотанковые ракеты и другое оружие, а также разведданные. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с представителями дипломатического корпуса подчеркнул, что полученные материалы позволяют сделать вывод: сегодня Израиль борется не только с ХАМАСом, но с глобальной террористической сетью, во главе которой стоит Иран.

«Этим варварством руководит ось террора. Ось террора возглавляет Иран, в нее входят «Хизбалла», ХАМАС, хуситы и другие его приспешники. Они стремятся вернуть Ближний Восток и весь мир в темные века, чтобы торпедировать, сорвать любой прогресс на пути к миру, а также прогресс и обещания, которые мы дали в наших многообещающих мирных договорах с нашими арабскими соседями. Если Ближний Восток попадет под ось террора, Европа будет следующей, и никто не будет в безопасности. Это не локальная битва. Это глобальная битва. Первостепенной задачей является поражение этой оси. Эта битва сейчас ведется нами против ХАМАСа в секторе Газа. И нашей победе нет альтернативы. Мы победим ХАМАС, мы ликвидируем ХАМАС».

На критику со стороны части международного сообщества и ООН о несоразмерности применения силы в Израиле подчеркивают: террористы не следуют нормам международного права и не стесняются использовать мирных жителей в качестве живого щита, а больницы как прикрытие для своих баз и командных пунктов. В качестве доказательства представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари привел пример серии взрывов около больницы Аль-Кудс, когда после аиваудара по опорному пункту боевиков недалеко от госпиталя последовали вторичных взрывы, которые стали следствием детонации боеприпасов, хранившихся на складе, размещенном непосредственно на территории больницы:

«Мы следим за тем, как ХАМАС цинично использует гуманитарные объекты в своей террористической инфраструктуре. В каждый обнаруженный тоннель мы вызываем военных инженеров, чтобы разрушить обнаруженные нами подземные коммуникации. Многие туннельные шахты находятся рядом со школами, больницами и гуманитарными учреждениями».

В руководстве Израиля подчеркивают, что в этот раз намерены довести до конца главную цель операции – ликвидацию ХАМАСа как военной и политической силы в секторе Газа. Министр обороны Йоав Галант пообещал добраться до всех представителей высшего руководства ХАМАСа:

«Наши усилия приводят к выдающимся достижениям, включая нанесение ударов по террористам и их командирам на местах. Буквально за прошедший день мы устранили как командиров рот, так и командиров батальонов, некоторые из них должны были заменить тех командиров, которых мы ликвидировали за один или два дня до этого. Машина ЦАХАЛ работает на полную мощность. Местный лидер ХАМАСа Яхья Синуар прячется в своем бункере и позволяет своим командирам-террористам умирать на поле боя, но мы продвигаемся вперед и достигнем всех своих целей».



При этом на первый план постепенно выходит вопрос, что будет с сектором Газа после того, как Израиль завершит военную операцию. В интервью американскому телеканал ABC News премьер-министр Биньямин Нетаньяху дал понять, что позаботится о том, чтобы к власти на месте не пришли те, кто может пойти по пути ХАМАСа:



«У Израиля на неопределенный период времени будет ответственность за безопасность Газы. Если у нас нет ответственности за безопасность, мы получаем вспышку террора со стороны ХАМАС в масштабах, которые невозможно представить».

Это короткое заявление – первый публичный комментарий с начала войны о долгосрочных планах израильского правительства в этом отношении. Ранее в Вашингтоне давали понять, что администрация Байдена озабочена тем, что у Израиля нет стратегии окончания войны. В том, что ЦАХАЛ возьмет сектор Газа под контроль, никто не сомневается, но кто будет управлять Газой в долгосрочной перспективе – Палестинская автономия, ООН или арабские миротворцы, пока не ясно.

Плюс ко всему самому Нетаньяху по окончании войны еще предстоит ответить на крайне неприятные вопросы относительно ответственности возглавляемого им правительства за события 7 октября. В интервью ABC News израильский премьер признал, что будет одним из первых, кому придется отвечать на все эти вопросы. Но только после окончания войны. А значит, считают некоторые критики Нетаньяху, «неопределенный период» израильского контроля над сектором Газа может затянуться.

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