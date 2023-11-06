Израиль не собирается прекращать боевые действия и отказывается от любого перемирия до тех пор, пока ХАМАС не освободит всех заложников. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг призывы международного сообщества к гуманитарным паузам. Глава израильского правительства настаивает на том, что это вопрос борьбы цивилизации с варварством и у его страны нет другого выхода, кроме как довести дело до победного конца. Несговорчивость Израиля существенно осложняет дипломатические усилия США. Вашингтону пока удается удерживать мусульманские страны региона от вмешательства в конфликт, однако риторика соседей Израиля становится все более резкой.

Израиль взял под контроль военный лагерь ХАМАСа в секторе Газа и ликвидировал одного их высших руководителей группировки Джамаля Муссу, отвечавшего за специальные операции боевиков. При этом войска завершили полное окружение самого города Газа – самого густонаселенного в палестинском анклаве. Теперь выйти из него мирным жителям можно будет только по специальному коридору, который ЦАХАЛ оставил для эвакуации гражданского населения на юг.

При этом в Армии обороны обвинили ХАМАС в систематическом использовании больниц в военных целях. На фоне того, как Израиль подвергается жесткой критике со стороны международного сообщества за удары по медицинской инфраструктуре сектора, представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари поделился рассекреченной информацией об опорных пунктах ХАМАСа, расположенных под, внутри и рядом с тремя крупнейшими больницами в секторе Газа.

«ХАМАС систематически использует больницы как часть своей военной машины. Это спутниковый снимок больничного комплекса, сделанный после резни 7 октября. Через дорогу, всего в 75-80 метрах от больницы зафиксирована стартовая площадка для запуска ракет. Я повторю, они запускают ракеты по Израилю в 75 метрах от больницы. Почему? Потому что они точно знают, что, если Израиль нанесет удар с воздуха по стартовой площадке, больница будет повреждена».

Хагари, в частности, отметил, что больница Аль-Шифа, самая большая в городе Газа, расположена как раз над командным центром ХАМАС. Он также продемонстрировал видео, на котором снят вход в тоннель, расположенный в финансируемой Катаром больнице Шейха Хамада. На других кадрах, по словам представителя ЦАХАЛ, видно, как боевики ХАМАС стреляют по израильским солдатам непосредственно из здания больницы. Еще одно медучреждение на севере сектора согласно спутниковым снимкам, сделанным в период с 2010 по 2023 год, было возведено на вершине целого подземного города с сетью тоннелей.

При этом, по данным Армии обороны, высшее политическое и дипломатическое руководство террористов живет и действует за пределами сектора Газа. В частности, более четверти должностных лиц ХАМАСа, в том числе глава политбюро группировки Исмаил Хания, проживают в Катаре, Иране, Ливане и Турции.

К слову, Турция сегодня стала одним из главных обвинителей Израиля. Страны обоюдно отозвали своих послов, а турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обещает израильскому руководству «международное преследование» за «военные преступления»:

«Мы несем ответственность за то, чтобы наши палестинские братья были спасены от жестокости Израиля и за то, чтобы резня, происходящая в секторе Газа на глазах всего мира, была остановлена. Наш гуманитарный долг – схватить за ошейники убийц, которые убивают детей, матерей. Невинные люди во всех уголках палестинской земли и воры, которые грабят угнетенных. Наш долг перед историей – кричать об их преступлениях в лица тех, кто поддерживает их, кто повсюду совершает эту аморальную, бессердечную, гнусную резню. Будьте уверены, что касается палестинского вопроса, мы делаем гораздо больше, чем видно по тому, что происходит в Газе, и мы продолжим это делать. Мы не оставим наших братьев в Газе без присмотра, в безнадежности и одиночестве».

Дипломатическая миссия госсекретаря США в Анкару не снизила градус напряженности. Переговоры прошли за закрытыми дверями. В самой Турции растут антиизраильские и антиамериканские настроения, подогреваемые самим турецким руководством. Группа пропалестински настроенных протестующих даже пыталась прорваться на военную базу Инджирлик, где расположены американские военные. По словам Эрдогана, он уже «списал со счетов» израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Тем не менее Энтони Блинкен все же надеется на то, что разрастания конфликта удастся избежать:

«Что касается гуманитарного мира, я думаю, что за последние дни мы добились некоторого прогресса в работе по его расширению. Во время этой поездки мы провели очень важные разговоры со странами региона о роли, которую каждый может сыграть в обеспечении того, чтобы конфликт не расширялся и не распространялся на другие страны, и, конечно же, мы по-прежнему сосредоточены на заложниках, удерживаемых ХАМАСом, мы делаем все возможное, чтобы вернуть их домой. Мы знаем, что Турция глубоко обеспокоена ужасными жертвами среди палестинцев в секторе Газа, среди ни в чем не повинных гражданских лиц. Эту озабоченность разделяем и мы, и над этим вопросом мы работаем круглосуточно. Израильтяне обязались принять максимальные меры, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения. Мы работаем, как я уже сказал, над доставкой большего количества гуманитарной помощи в Газу, и у нас есть конкретные способы сделать это».

Впрочем, Израиль дал понять: ни о какой паузе в боевых действиях не может быть и речи до тех пор, пока ХАМАС не освободит всех заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху:

«Я хочу, чтобы вы знали, что есть одна вещь, которую мы не будем делать: никакого прекращения огня не будет без возвращения наших заложников, так что можете полностью вычеркнуть это из лексикона. Мы говорим это и нашим врагам, и нашим друзьям. Мы будем продолжать, пока не победим. У нас нет альтернативы».

Нетаньяху настаивает на том, что сегодняшняя война с ХАМАС – это не просто очередной виток застарелого конфликта, но решающая фаза борьбы цивилизации с варварством. И в этой ситуации у Израиля попросту нет другого выхода, кроме как одержать решительную победу.

«Мы считаем, что ведем не просто войну, но битву цивилизации против варварства. Если цивилизация не восторжествует, победит варварство. Вот что мы видим в XXI веке, и это не только наша битва, это битва касается всех. Мы сражаемся с врагом, который является самым жестоким врагом, которого мы видели со времен Холокоста, который совершает двойное военное преступление – не только нападает на мирных жителей, но и намеренно использует своих гражданских лиц в качестве живого щита. И в то время как Израиль делает все, что в его силах, чтобы уберечь мирных жителей от опасности, ХАМАС делает все, что в его силах, чтобы удержать их в опасности, в том числе под дулом пистолета. Поэтому, мы будем действовать не только в рамках нашего права на самооборону, но и для защиты наших общих ценностей и нашего будущего. Но в то же время таким образом, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения».

Арабские страны региона, со своей стороны, настаивают на полном прекращении огня, а не на гуманитарных паузах. После встреч госсекретаря США с представителями государств региона в Иордании и Ираке общую позицию высказал глава МИД Хашимитского королевства Айман Сафади:

«Увязывание Израилем гуманитарных пауз с действиями по освобождению заложников совершенно неприемлемо. К освобождению мирных жителей призывают все арабские страны, но Израиль взял в заложники более двух миллионов палестинцев, лишив их основных услуг и разрушив их дома».

Сами палестинцы в лице лидера администрации Махмуда Аббаса, с которым Блинкен также успел переговорить в ходе визита в регион, дали понять, что Рамалла готова взять на себя всю ответственность за сектор Газа в рамках всеобъемлющего политического решения. По словам Абу Мазена, такое решение должно будет включать Западный берег, Восточный Иерусалим и сектор Газа после окончания войны между ХАМАСом и Израилем. Примечательно, что ранее администрация Аббаса дистанцировалась от идеи принятия под свое управление сектора Газа, заявляя, что не хочет «въезжать туда на израильских танках». Однако, похоже, Блинкену удалось убедить раиса в том, что такое решение – единственный возможный путь к урегулированию конфликта. Однако Аббас подчеркнул, что палестинцы ставят условием создание собственного государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Тем временем американские усилия по деэскалации конфликта критикует Иран. По мнению президента Исламской Республики Ибрахима Раиси, мусульманский мир должен ориентироваться не на Вашингтон, а на объединение против общего врага, которым, по мнению иранского политического лидера, является «сионистский режим»:

«На практике мы видим, что американцы накладывают вето на резолюции, предложенные в Совете безопасности, и практически развязывают руки сионистскому режиму для убийств. Мы должны возложить вину за эти преступления на Америку и все страны, которые поддерживают сионистский режим. Мы считаем, что они являются соучастниками всех этих преступлений. Поэтому мы поддерживаем любое сотрудничество и действия на уровне исламских стран, стран региона и на международной арене, чтобы предотвратить продолжение преступлений сионистского режима и управляющих им американцев по убийству невинных и угнетенных людей Газы».

В Вашингтоне, со своей стороны, дали понять: Америка делает все возможное, чтобы остановить конфликт, однако если в войну Израиля и ХАМАСа вмешаются третьи страны, США встанут на защиту своего главного союзника в регионе. Подтверждением серьезности намерений Вашингтона можно считать появление в Восточном Средиземноморье в дополнение к находящимся там двум американским авианосным группам подводной лодки класса Ohio, способной нести, в том числе, ракеты с ядерной боеголовкой. Рассекречивание местоположения стратегических ракетоносцев, входящих в состав американской ядерной триады, событие крайне редкое и может говорить о серьезном сигнале Белого дома силам, заинтересованным в эскалации конфликта.

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