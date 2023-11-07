Югоосетинское государственное телевидение распространило кадры, на которых видно, как убитый накануне Тамаз Гинтури и сопровождавший его Леван Дотиашвили выламывают двери и входят с топором в храм. Судя по всему, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, вчера на границе с Грузией при попытке задержания российскими пограничниками был смертельно ранен житель Кибрали Тамаз Гинтури, а его односельчанин Леван Дотиашвили задержан и помещен в Цхинвал. Согласно информации югоосетинского КГБ, они оказали сопротивление, «сопряженное с угрозой жизни и здоровью пограничников».

Набирает обороты политический скандал вокруг инцидента, в результате которого российские пограничники смертельно ранили гражданина Грузии Тамаза Гинтури и задержали его товарища Левана Дотиашвили за нарушение пограничного режима. Президент Грузии сегодня выступила с обвинениями в адрес России, по ее словам, похищающей и убивающей ее соотечественников.

КГБ Южной Осетии (читай российская погранслужба) ответил на эти обвинения видео, снятыми самими участниками инцидента. Из них очевидно, что все произошедшее – трагическая случайность, во многом спровоцированная самими пострадавшими.

Югоосетинские власти по непонятной причине до последнего не разглашали всех подробностей произошедшего.

Вчера инцидент на границе информагентству «Рес» прокомментировал полпред президента РЮО по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочиев.

«Я не знаю, что там конкретно произошло. Мне известно лишь то, что случился инцидент с применением оружия», – сказал Его Кочиев.

Егор Эрихович также сообщил изданию, что грузинская сторона запросила по горячей линии техническую встречу в рамках МПРИ для обсуждения инцидента, и она прошла в 20.00 (мск) на границе Южной Осетии с Грузией. О содержательной части встречи Егор Кочиев говорить отказался.

В 22:21 (мск) со специальным сообщением выступила пресс-служба КГБ РЮО:

«В понедельник пограничный наряд обнаружил двух нарушителей государственной границы на автомобиле, находившихся в состоянии опьянения. В ходе попытки задержания ими оказано сопротивление, сопряженное с угрозой жизни и здоровью пограничников. При этом нарушителями использовался топор. Позднее ими предпринята попытка наезда автомобилем на пограничный наряд и последующего убытия в Грузию. В целях пресечения указанных противоправных действий и недопущения незаконного пересечения государственной границы Республики Южная Осетия, сотрудниками пограничных органов был осуществлен предупредительный выстрел в воздух, а после дальнейшего неповиновения нарушителей законным требованиям, открыт огонь по колесам их транспортного средства. В результате один из нарушителей получил тяжелое ранение и для оказания экстренной медицинской помощи передан в Грузию, а второй – задержан. В отношении произошедшего инцидента компетентными органами Республики Южная Осетия проводится разбирательство».

Иными словами, никто убивать не собирался. По всей видимости, или рикошет, или непреднамеренное попадание.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось по телефону с Егором Кочиевым, чтобы пытаться узнать больше, но дипломат ответил: «Без комментариев».

В переводе не русский это может означать, что, собственно, комментировать нечего. В произошедшем инциденте нет смыслов, нуждающихся в дополнительных разъяснениях, зато расширение дискуссии вокруг инцидента дает лишь пищу для инсинуаций.

Сегодня стали известны имена нарушителей. Погибший – 58-летний местный житель Тамаз Гинтури, ветеран российско-грузинской войны 2008 года, брат члена сакребуло Горийского муниципалитета от оппозиционного «Единого национального движения» Николоза Гинтури. Задержанный – 33-летний Леван Дотиашвили.

И КГБ, и МИД РЮО в своих сегодняшних заявлениях не пытались описывать происшествие, как некую спланированную грузинскую провокацию.

«Эхо Кавказа» поговорило об этом с экспертами в Москве, Тбилиси и Цхинвале, и они разделяют эту позицию.

По их словам, в провокациях на границе Тбилиси явно не заинтересован, скорее, наоборот. На фоне упреков оппозиции в непозволительно пассивной реакции властей на строительство военно-морской базы в Очамчире, добавлять еще и гибель грузинского гражданина от рук «оккупационных сил» грузинская власть явно не заинтересована.

Нет в этом обострении политической заинтересованности и у Цхинвала. Это могло бы иметь смысл, например, чтобы отвлечь людей от каких-то внутренних кризисов, протестов, переключить их внимание. Но сейчас в этом нет необходимости. КГБ не заявляет о готовящихся провокациях Грузии, как это было во время протестов против режима Анатолия Бибилова и даже не берет пробы из реки Лиахва для экспертизы на предмет содержания в ней «бактериологического оружия».

Кроме того, российская погранслужба на внутриполитическую повестку РЮО не ведется. Яркая иллюстрация этому – цнелисская история.

Не заинтересована и Москва ссориться, что называется, с последним мирным соседом.

Югоосетинские ведомства не пытаются строить версий по поводу целеполагания нарушителей. Хотя в сообщении МИД Южной Осетии содержится указание на обстоятельства, которые могли привести к трагической развязке в общем-то банальной процедуры задержания нарушителей границы:

«По имеющейся информации, указанные граждане Грузии из числа радикально настроенных представителей партии бывшего президента Грузии М. Саакашвили».

В этом скорее указание на вероятный эмоциональный настрой нарушителей, нежели намек на спланированную акцию «Национального движения».

Вкупе с боевым прошлым, возможно, это объяснят и отношение погибшего к российским пограничникам, его нежелание повиноваться. Тем более, если они действительно были под хмельком, как утверждает КГБ.

Это все были версии первой половины дня.

Сегодня вечером ГТРК ИР выпустила специальный репортаж, посвященный пограничному инциденту. В качестве вещественных доказательств, подтверждающих заявление КГБ, было продемонстрировано видео, снятое на телефон самими нарушителями.

Снимали, судя по кадрам, по очереди. Сначала Леван Дотиашвили. Тамаз Гинтури стоит у храма Ломиси. Дверь церкви закрыта и по периметру залита монтажной пеной.

Мужчина явно в сильном подпитии:

«Это наш храм, я восхваляю его силу и величие, – говорит Тамаз Гинтури, – Вот так они поступают. Русские, храм закрыли, крест сняли. Если они его закрыли, я должен его открыть. Сними меня, как я его открою».

Тамаз Гинтури поворачивается спиной к Левану Дотиашвили и начинает взламывать дверь: «Зачем они его закрыли, христиане же тоже? Ты пойди налей, а я сам открою. Я того, кто закрыл эти двери (ругается по матери)».

Тамаз орудует топором, очевидно принадлежащим Левану. Видимо, портит его, поэтому говорит: «Лево, я тебе должен новый топор».

В кадр попадает третий участник, пожилой мужчина, очевидно из тех, кто проживает в Южной Осетии. Он явно не хочет, чтобы его снимали и уходит за угол церкви.

«Ой, иди сюда, – насмехается над ним Тамаз Гинтури, – Что ты там прячешься? Смотри, Лево, Ола прячется».

Далее уже Тамаз Гинтури снимает, как орудует топором Леван Дотиашвили. Наконец, молодой человек бьет в нее ногой и дверь открывается. Мужчины входят в храм.

Последний кадр – мужчины сидят в автомобиле, курят. Видимо, в этот момент к ним подъехали пограничники. Из сказанного на камеру нетрудно предположить, как они общались с пограничниками.

В общем, впечатление, что мужчины хорошо выпили на грузинской стороне, и в какой-то момент их потянуло на подвиги. Такая почти гусарская история – глупая, с трагическим финалом.

К этому можно добавить лишь то, что задержаний нарушителей на границе ежегодно больше сотни, их общий счет идет на тысячи, и/или почти всегда обходилось без взаимных угроз и предупредительной стрельбы.

Определенно, это трагедия, которой никто не хотел, что в общем-то не отменяет политических последствий произошедшего.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела брифинг по поводу инцидента на границе.

«Продолжается вековая политика России, убийства наших граждан, похищения людей на нашей территории, вот это называется «мирной» политикой России. У нас есть этот опыт, действительно на протяжении веков мы постоянно наблюдаем за агрессией России, ее заявлениями о том, что она наш единодушный друг, и за тем, как она на самом деле ведет себя на нашей территории. Наш ответ на эту политику один и только один – это Европа, мир, мир в Европе», – сказала Зурабишвили на брифинге.

В свою очередь внешнеполитическое ведомство Южной Осетии не преминуло указать, что грузинское руководство несет свою долю ответственности за произошедшее:

«Вновь призываем Тбилиси прислушаться к предложению начать совместную работу по делимитации и демаркации государственной границы, предполагающую, в том числе, определение порядка ее пересечения по цивилизованным и транспарентным правилам».

Инцидент произошел на границе Цхинвальского и Ленингорского районов у осетинского селения Гром, соседствующего с Кирбали и Меджврисхеви на грузинской стороне. Граница на этом участке не оборудована проволочными заграждениями.

Это мирное место, тамошних жителей не затронул конфликт, люди не ожесточилось, поддерживают добрососедские отношения.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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