Глава МИДа Абхазии Инал Ардзинба на заседании Общественного совета сообщил, что ведется диалог о перспективах установления дипломатических отношений между Абхазией и Палестиной. Это заявление прокомментировал «Эху Кавказа» общественный деятель Тенгиз Джопуа.

– Тенгиз, когда мы с вами говорим об установлении дипотношений между Абхазией и Палестиной, имеется в виду Государство Палестина, Махмуд Аббаса и ФАТХ или Сектор Газа, палестинцев и ХАМАС?

ХАМАС – это не национальная освободительная борьба палестинского народа, это просто какой-то терроризм. Это безумие, это не нормально. И мы не можем поддерживать отношение с такими организациями

– Нет, я не считаю, что с ХАМАСом мы должны поддерживать какие-то отношения. ХАМАС – это террористическая организация, которая использует террористические методы, неважно, как она оправдывает эти методы, они неуместны. Я вообще имею в виду единое палестинское государство, если этот вопрос в будущем будет как-то урегулирован, но не ХАМАС, потому ХАМАС – это не национальная освободительная борьба палестинского народа, это просто какой-то терроризм. Если даже это партизанская война, то она вышла за рамки, потому что любое насилие по отношению к гражданским, мы же видели, как они просто ходили и расстреливали ни в чем не повинных людей и детей, это безумие, это ненормально. И мы не можем поддерживать отношения с такими организациями. Мы что, завтра будем поддерживать отношения с «Талибаном» или ИГИЛ? Таких организаций на Ближнем Востоке уйма. Это дискредитирует нас тоже как государство. Мы не должны отклоняться в какую-то радикальную сторону. Когда государство налаживает с кем-то отношения, то во внешней и внутренней политике везде нужен правовой цивилизованный подход. А в том, что они хотят наладить дипломатические отношения с Палестиной, я не вижу ничего плохого. Было бы неплохо, если бы параллельно с этим власть активно работала и с Израилем тоже. В принципе с любым государством и не только на Ближнем Востоке. Так, что любые инициативы в этом направлении я считаю нормальными.

Я считаю неправильным, что ради решения каких-то военно-политических задач применяется чрезмерное насилие по отношению к гражданскому населению

А то, что там сейчас происходит – это очень печально, люди гибнут и с одной стороны, и с другой стороны. Я им всем сочувствую. То, что с 1940-х годов палестинский народ оказался в таких тяжелейших условиях, в этом огромная вина тех держав, которые, создав израильское государство, не потрудились очертить границы между израильтянами и арабами. И этот нерешенный вопрос в течение многих десятилетий погубил такое количество жизней…

Также я считаю неправильным, что ради решения каких-то военно-политических задач применяется чрезмерное насилие по отношению к гражданскому населению. Это тоже определенная форма терроризма.

Так, что, если подходить к деятельности и ХАМАСА, и военного руководства Израиля с точки зрения того, кто является террористами, они оба являются, потому что используют совершенно немыслимые методы. В конечно итоге страдает обычный простой палестинский народ и обычные жители Израиля. Это очень плохо. Мировое сообщество должно более активно заняться этим вопросом.

– Тенгиз, можно вернуться к стремлению установить дипломатические отношения между Абхазией и Палестиной. Что вы ожидаете от этой дипломатии и от этих отношений?

– Я очень надеюсь, что здравый смысл у мирового сообщества сработает, и этот конфликт будет остановлен. Я думаю, что уже пора создать независимое палестинское государство, очертить границы между Израилем и этим государством, потому что, если этого не сделать, этот конфликт будет вечным. И после этого уже наличие дипломатических отношений, я думаю, принесет пользу.

Очень надеюсь, что в Палестине воцарится мир и тогда появятся нормальные цивилизованные органы государственной власти, которые не используют террористические методы, и с ними можно будет работать

Я вообще считаю, что абхазское внешнеполитическое ведомство должно быть максимально активным, таким, каким оно было в послевоенные годы, когда не только сотрудники Министерства иностранных дел, но и все население было вовлечено в процесс пропаганды нашей позиции, пропаганды культуры Абхазии, наших взглядов, нашего миропонимания. И был период, когда мы пассивно сидели и ничего не делали, ожидая, что Министерство иностранных дел России что-то сделает за нас. Вот эта позиция была неправильной. А то, что эта активность начинает возникать – это хорошо. Пусть это будут государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии… Не обязательно, что мир – это Европа, или мир – это Россия. Мир значительно шире. Ниже экватора тоже много активно развивающихся государств. Есть Индия, Южная Корея, страны Африки, Южной Америки, так что я в этом ничего плохого не вижу. И очень надеюсь, что в Палестине, наконец, воцарится мир и тогда, может быть, появятся нормальные цивилизованные органы государственной власти, которые не используют террористические методы, и с ними можно будет работать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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