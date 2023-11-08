Активиста Шепелева, возможно, задержали российские военные в селе Кирбали

Активиста запрещенной в России ультралевой и национал-анархической организации «Артподготовка» Рафаила Шепелева, возможно, задержали российские военные в селе Кирбали Горийского муниципалитета. Ранее сообщество адвокатов и правозащитников «Первый отдел» сообщило о том, что Шепелев пропал в Грузии и, предположительно, находится в российском СИЗО.

После этого с заявлением относительно исчезновения в Грузии активиста выступил фонд «Свободная Россия» на Южном Кавказе.

«Согласно информации от МВД Грузии, 12.10.2023 года Рафаил Шепелев отправился на такси в село Кирбали, находящееся около линии оккупации (административной линии с Цхинвальским регионом). По данным полиции, эту информацию подтверждают камеры видеонаблюдения в месте, где Рафаил сел в такси, а также показания таксиста, подвозившего Рафаила и местных жителей в селе Кирбали. Согласно информации МВД, основанной на данных опроса местных жителей, Рафаила видели поднимающимся к церкви в селе Кирбали, где находились российские оккупационные силы (предположительно пограничники ФСБ РФ). В соответствии с полученной информацией, местные жители видели там «русских» и то, как Рафаил подошел к ним, после чего Рафаила увели на оккупированную территорию Грузии, неподконтрольную официальному Тбилиси.

Позже, согласно уже опубликованной информации «Первого отдела», против Шепелева было открыто дело об административном правонарушении. Как уже подтвердило издание «Медиазона», сейчас против Шепелева возбуждено уголовное дело.

Данные относительно передвижений Шепелева в Грузии являются информацией, полученной нами от МВД. Ответа на вопрос, в случае подтверждения, произошло случившееся в связи с давлением на активиста с российской стороны или по другим причинам, у нас нет. Окончательно подтвердить все эти данные, обстоятельства и причины случившегося может только сам Рафаил, когда к нему сможет попасть адвокат. Безопасность сообщества является приоритетом. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и делать соответствующие выводы для ее усиления», – сказано в заявлении фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе.

Грузинская служба Радио Свобода обратилась за комментарием в МВД Грузии, однако ведомство ситуацию пока не комментирует.

Напомним, что 6 ноября в селе Кирбали российские военные при попытке задержания смертельно ранили гражданина Грузии Тамаза Гинтури и задержали еще одного – Левана Дотиашвили.