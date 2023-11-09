Президент Грузии отправилась в Париж без согласования с правительством

Правительство Грузии не давало разрешения президенту Саломе Зурабишвили на поездку в Париж, сообщили в администрации правительства.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили уже находится в столице Франции, где планирует принять участие в Парижском форуме мира. Зурабишвили также отправилась в Париж, сообщили в пресс-службе грузинского лидера.

8 ноября Саломе Зурабишвили во время выступления у дворца Орбелиани заявила:

«Завтра я отправлюсь в Париж, где проводится Форум мира – как сейчас запланировано, присутствовать будет и премьер, в этом плане у нас получится вольно или невольно подать пример деполяризации».

Между тем, на сайте форума и премьер Ираклий Гарибашвили и президент Саломе Зурабишвили числятся в списке спикеров.

Поездка президента в Париж — первый зарубежный визит Зурабишвили после попытки её импичмента и первое выступление премьер-министра и президента на одном мероприятии.

18 октября текущего года, после провала процесса импичмента президента, инициированного парламентским большинством, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что последующее нарушение Конституции президентом может привести к уголовному делу против Саломе Зурабишвили.