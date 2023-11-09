Захарова об убийстве Гинтури: в ЕС пытаются переложить ответственность на РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала убийство российскими военными гражданина Грузии Тамаза Гинтури в окрестностях села Кирбали. Евросоюз руководствуется политизированными и ложными оценками, обвиняя Россию в ситуации с убийством гражданина Грузии, заявила на брифинге Захарова:

«Удивлены этой позицией ЕС, там проигнорированы очевидные факты и развернутые разъяснения осетинской стороны, которые были даны. Самое шокирующее, что в Брюсселе безапелляционно пытаются переложить ответственность за случившееся на Россию. Это политизированные, однобокие оценки, ложные… Все это свидетельствует о явной предвзятости и ангажированности Европейского союза».

Тамаз Гинтури был убит 6 ноября, еще один гражданин Грузии, Леван Дотиашвили, был задержан российскими военными. Власти Грузии требуют освобождения Дотиашвили, а также выявления виновников смерти Гинтури и их наказания.

Бывший президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты назвал Тамаза Гинтури «военным преступником», и заявил, что «грузинские радикалы распространяют в сети личную информацию о сотрудниках пограничной службы РФ, находящихся в Южной Осетии, а также личные данные членов их семей». «Такими подлыми действиями нас не запугать», заявил Кокойты.