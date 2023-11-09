Расширяет ли статус кандидата в ЕС доступ к европейским финансовым ресурсам? Полемика об этом между властью оппозицией продолжается с прошлого лета, когда лидер правящей «Грузинской мечты» заявил, что предоставление статуса ничего не изменит в финансировании Грузии со стороны европейских структур. Оппозиция оспаривает этот тезис.

Статус страны-кандидата в Евросоюз имеют восемь стран. Турция получила еще в 1999 году, хотя с тех пор по ряду причин процесс европейской интеграции был заторможен.

В 2005 году Северная Македония получила статус кандидата; в 2010 году – Черногория; в 2012 году – Сербия и Албания, и, наконец, летом 2022 года список стран-кандидатов расширили Украина, Молдова и Босния-Герцеговина.

Предоставляя этот статус, Европейский союз признает, что страна действительно имеет амбиции и потенциал для официального присоединения к Союзу, хотя ей следует выполнить ряд условий. Проще говоря, это форма политического признания страны Евросоюзом, выше которой только членство.

Помимо политического признания, статус кандидата также обеспечивает доступ к финансовым ресурсам ЕС.

По данным открытых источников, сегодня страны со статусом кандидата имеют доступ к нескольким финансовым фондам (IPA III-2021-2027), объемом в 14 миллиардов евро, и охватывающих несколько тематических направлений: в частности, это укрепление институционального и административного потенциала; развитие сельских и общинных поселений и регионов (только для кандидатов); развитие человеческих ресурсов (только для кандидатов).

Кроме того, рассчитанная до 2027 года Экономическая и инвестиционная программа также привязана к финансовым инструментам присоединения, которые учитывают помощь от международных финансовых институтов.

Также у стран-кандидатов есть возможность получить финансирование из 19-миллиардного фонда развития соседства, средства которого также направлены на развитие и экономический прогресс.

Но самой важной, по мнению основателя Европейско-Грузинского института Георгия Мелашвили, является прямая финансовая помощь как от стран-членов ЕС, так и частного сектора, где мобилизовано до 30 миллиардов евро (9 миллиардов долларов – гранты, и 20 миллиардов – инвестиции финансовых институтов) для помощи в адаптации к нормам Евросоюза.

Впрочем, по словам эксперта, использование финансовой помощи будет зависеть от прогресса на пути европейской интеграции.

«В случае государств Западных Балкан, Евросоюз перешел от политики точечного стимулирования к прямому поощрению экономического роста. По прогнозу Всемирного банка, используя эти возможности в странах Западных Балкан можно добиться не только ощутимого экономического роста в целом, но и повышения кредитного рейтинга, и, как следствие, масштабного увеличения прямых иностранных инвестиций из стран-членов ЕС в эти государства».

Впрочем, лидеры грузинской правящей партии не раз ставили под сомнение доводы экспертов. К примеру, летом прошлого года, после выдвижения дополнительных условий со стороны ЕС, лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе прямо заявил, что информация о финансовых и материальных привилегиях, в случае предоставления статуса, является ложной.

«Мы слышали в эфире, что Грузия потеряла миллиарды. Все это ложь. То есть, если бы мы стали кандидатом, мы бы получили такое же финансирование со стороны ЕС, какое получим по статусу ассоциированной страны. К примеру, финансирование пяти стран-кандидатов в 2014-2020 годах составило 35 евро на человека, тогда как Грузия за тот же период получила по 39 евро на жителя. Призываю не создавать ложных ожиданий и не вводить общество в заблуждение».

По словам Георгия Мелашвили, риторика власти вполне объяснима – не желая выполнять рекомендации Еврокомиссии, лидеры партии попытались создать информационный шум о бесперспективности улучшения благосостояния страны в условиях кандидатского статуса:

«Сейчас они говорят, что получение статуса чуть ли не целиком их заслуга, а тогда говорили, что он не стоит и выеденного яйца, и не принесет финансовых выгод. Надо четко понимать, что фонды ЕС – не подарок и не манна небесная. Использование этой финансовой помощи будет зависеть от прогресса на пути европейской интеграции. Просто так деньги никто не даст, и если власти будут по-прежнему игнорировать выполнение таких ключевых рекомендаций как реформа судебной системы или деолигархизация страны, деньги из этих фондов и программ не поступят».

Специалисты считают, что по ВВП из стран-кандидатов лидируют Турция, Украина и Сербия, хотя экономика Грузии опережает пятерку государств со статусом кандидата, что можно считать позитивным фактором (Турция – $905,9 млрд, Украина – $160,5 млрд, Сербия – $63,5 млрд, Грузия – $24,6 млрд, Босния – $24,5 млрд, Албания – $18,9 млрд, Молдова – $14,4 млрд, Македония – $13,5 млрд, Черногория – $6,1 млрд).

Напомним, теперь Грузии необходимо выполнить девять новых рекомендаций. Ключевые среди них – реформа судебной и избирательной систем, независимость государственных институтов. И основное обязательство – провести парламентские выборы в будущем году на максимально справедливом и прозрачном уровне.

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