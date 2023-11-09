Израиль продолжает зачищать северные районы Сектора Газа. При этом союзники еврейского государства, очевидно, сумели добиться от израильского руководства согласия на гуманитарные паузы. В Армии обороны официально подтвердили, что намерены временно прекращать огонь, чтобы гражданское население имело возможность относительно безопасного выхода из зоны боевых действий. При этом гуманитарные организации настаивают на полном прекращении огня. На созванной президентом Франции гуманитарной конференции в Париже представители ООН прямо заявили, что паузы в боевых действиях не смогут решить проблему. А принявшие участие во встрече палестинцы дали понять – Израиль не сможет победить, так как воюет не с организацией, а с идеей, которую поддерживает большинство жителей Сектора Газа.

Армия обороны Израиля объявила об утрате ХАМАСом контроля над северными районами Сектора Газа и впервые заговорила о тактических паузах в боевых действиях «для оказания гуманитарной помощи гражданскому населению». Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подчеркнул, что мирные жители, наконец, осознали, что боевики используют их в качестве живого щита, и все активнее пользуются коридорами, по которым могут относительно безопасно переместиться на юг анклава:

«Сегодня мы увидели, как 50 тысяч жителей Газы переместились из северной части сектора на юг. Они переезжают, потому что понимают, что там гораздо безопаснее, там они получают лекарства, воду и еду. Мы продолжим облегчать доступ гуманитарной помощи на юг. ХАМАС продолжает терять контроль на севере. Но никакого перемирия нет. Я хочу, вы это услышали: прекращения огня нет. Мы находимся в состоянии войны с ХАМАС. жители Газы бегут на юг, потому что понимает, что ХАМАС использует их в качестве живого щита. Что мы имеем? Мы вводим гуманитарные паузы. Эти паузы дают населению возможность организоваться и двинуться на юг ради своей безопасности. Мы не воюем с населением Газы. Мы воюем с ХАМАСом, который держит в заложниках наших людей. Вот с кем мы воюем. И население Газы, которое знает, что ХАМАС покинул его, должно это понимать. Как и то, что мы обеспечиваем для мирных жителей в обозначенных южных районах медикаменты, воду, еду при помощи Египта и Соединенных Штатов».

Тем временем бои в самом городе Газа усиливаются – ожесточенные столкновения наблюдаются в районе больницы Аль-Кудс, израильские танки продвинулись практически вплотную к территории госпиталя, который, по утверждению военного командования, ХАМАС превратил в один из главных опорных пунктов.

При этом международные гуманитарные организации подчеркивают: более половины медицинских учреждений в Секторе Газа уже прекратили работу из-за повреждений или отсутствия топлива, а оставшиеся существенно ограничены в возможностях и постепенно вынуждены закрывать отделения.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс на созванной в Париже конференции, посвященной кризису в Секторе Газа, сравнил ситуацию с лесным пожаром, который может распространиться по всему региону. При этом Гриффитс подчеркнул, что ООН не может поддерживать вытеснение палестинцев в так называемые «безопасные зоны»:

«Война на самом деле – это вирус, который всегда стремится к расширению, а нынешний конфликт – это лесной пожар, который может поглотить весь регион. Он может распространиться, и мы будем вспоминать сегодняшние «хорошие дни», когда увидим, что может произойти завтра. Организация Объединенных Наций не может быть частью одностороннего предложения по вытеснению сотен тысяч отчаявшихся мирных жителей Газы в так называемые безопасные зоны. Мы не можем быть частью этого. Необходимо полное прекращение боевых действий. Это не то же самое, что гуманитарные паузы, о которых много говорят. Нельзя ждать ни минуты. Необходимо снять блокаду, которая является коллективным наказанием миллиона детей. Развертывание полноценной помощи в разгар боевых действий – это нонсенс. Мы хотим, чтобы больницы были защищены от бомбардировок, пока в них размещаются раненые и больные, и у всех у них должна быть возможность выбраться из Сектора Газа. Нам не нужно технических дискуссий о получении части помощи во время бомбардировок, мы не хотим тактических пауз на один час здесь, на один час там. 700 организаций, представляющих гражданское общество из 70 стран требуют немедленного прекращения огня».

Впрочем, не присутствовавший на созванной французским лидером Эммануэлем Макроном гуманитарной конференции, но находящийся, по словам самого Макрона, в постоянном контакте с Елисейским дворцом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с ходу отверг требования о полноценном прекращении огня. По словам главы израильского правительства, никаких переговоров с ХАМАС Израиль вести не намерен, пока террористы не освободят всех без исключения заложников:

«Без освобождения наших заложников не будет прекращения огня. Все остальные разговоры бесполезны. Есть крошечная горстка людей, которые не представляют палестинские общество, но которые берут закон в свои руки. Мы не готовы это терпеть, мы не собираемся это принимать, и мы будем этому всячески противодействовать».

Сам президент Франции настаивает хотя бы на временном прекращении огня, что, по его мнению, позволит более эффективно заработать гуманитарным механизмам.

«Ситуация очень серьезная и ухудшается с каждым днем. В краткосрочной перспективе мы должны работать над защитой гражданского населения, и для этого нам очень быстро нужна гуманитарная пауза, параллельно мы должны стремиться к полному прекращению огня – эта возможность должна появиться. Когда ХАМАС напал на Израиль, он взял на себя ответственность за ужасные последствия для палестинцев. Сегодня страдают мирные жители Газы. Почти 1,5 миллиона человек стали перемещенными лицами, тысячи погибли или были ранены. И теперь горе палестинцев прибавилось к горю израильтян, и мы не можем с этим смириться, потому что каждая жизнь ценна, потому что для нас, продвигающих универсальные гуманистические ценности, не существует двойных стандартов».

Макрон призвал Израиль открыть свой пропускной пункт на юге Сектора Газа для гуманитарной помощи, так как действующий сегодня на египетской границе КПП Рафах не справляется.

При этом против призывов ООН дать палестинцам возможность покинуть Сектор Газа выступает Египет. Глава МИД арабской республики Самех Шукри прямо дал понять, что Каир не намерен принимать беженцев:

«То, что делает Израиль, выходит за рамки любого понимания законного права на самооборону. Египет подчеркивает важность прекращения огня, и мы отвергаем любые насильственные попытки вытеснить палестинцев с их земель».

Представляющий палестинцев премьер-министр администрации Махмуда Аббаса Мохаммед Штайе, со своей стороны, обвинил Израиль в военных преступлениях против палестинцев и назвал цель операции по ликвидации ХАМАСа неосуществимой. При этом Штайе косвенно признал, что бессмысленность этой борьбы обусловлена тем, что идеи, проповедуемые ХАМАСом, пользуются поддержкой большинства палестинцев:

«Сколько палестинцев нужно убить, чтобы война прекратилась? Шестеро детей каждый час – достаточно? Достаточно ли четырех женщин, убиваемых каждый час? Достаточно ли 10 тысяч убитых за 30 дней? Путь страданий палестинского народа начался не 7 октября. Этот путь боли длится уже 75 лет, в лагерях беженцев и в диаспоре, на Западном Берегу и в Иерусалиме, в условиях осады и войны в Секторе Газа. Цель Израиля – ликвидировать ХАМАС – неосуществима, поскольку это не просто военная организация, а идея. Израильтяне не хотят никакого прекращения огня, потому что сегодня израильтяне настроены на месть. Израиль ведет войну не против ХАМАСа, а против всего палестинского народа».

Параллельно гуманитарной конференции в Париже Саудовская Аравия созвала экстренное заседание Лиги арабских государств, на котором члены организации намерены выработать единый подход. Свою игру ведут также Турция и Иран. На встрече в рамках саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заверил своего иранского коллегу Ибрахима Раиси в готовности Анкары взять на себя роль гаранта в урегулировании кризиса между Израилем и палестинцами. При этом Эрдоган подчеркнул, что исламский мир должен занять единую позицию для оказания давления на Израиль. Сам турецкий президент, очевидно, видит себя во главе этого единого исламского мира.

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