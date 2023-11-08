Гуманитарные паузы, но не полное прекращение огня – с таким призывом к Израилю обратились страны «Большой семерки». Главы внешнеполитических ведомств крупнейших экономик мира на встрече в Токио пришли к консенсусу: возвращение к статус-кво невозможно и международному сообществу необходимо выработать механизмы поствоенного сосуществования Израиля и палестинцев. При этом возвращение власти в Секторе Газа группировке ХАМАС «Большая семерка» считает неприемлемым, равно как и оккупацию анклава Израилем. Сами руководители ХАМАСа дали понять, что жизнь и благополучие мирного населения Газы их не волнует.

Армия обороны Израиля действует в самом сердце Газы – по сообщению военного командования, за последние сутки ЦАХАЛ значительно продвинулся, наступая одновременно с севера и юга, а также интенсифицировав авиаудары. Армия наращивает давление на районы, где находятся основные опорные пункты ХАМАСа, в том числе район, где расположена крупнейшая в анклаве больница Аль-Шифа и лагерь беженцев Шати.

«В эти часы мы ведем бои в самом важном центре Сектора Газа. Именно оттуда я только что вернулся. Впервые за десятилетия Армия обороны Израиля сражается в самом сердце города Газа, в сердце терроризма. Это сложная и трудная война, и, к сожалению, за нее приходится платить», – завил командующий южным направлением Ярон Финкельман.

Потери среди бойцов ЦАХАЛа с начала наземной операции выросли до 32-х человек.

При этом, по данным военного командования, жители Газы, наконец, начали массово пользоваться возможностью покинуть север анклава по предоставленному коридору. Срок действия безопасного маршрута для эвакуации был даже продлен на час в связи с «существенным откликом населения». По предварительным данным, за последние два дня коридором воспользовались десятки тысяч человек. Тем не менее, сотни тысяч продолжают оставаться в зоне боевых действий.

Международные гуманитарные организации настаивают, что ситуация на грани катастрофы. Об этом, в частности, заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмейер:

«Как вы видели в сообщениях, солнечные батареи на крыше больницы Аль-Шифа серьезно повреждены. Это означает, что единственный оставшийся у них источник электроэнергии исчез. Другие больницы сообщают об аналогичной ситуации. Итак, когда положение станет критическим? Мы находимся в середине этого процесса. Закрывается все больше и больше медучреждений, исчезает все больше и больше средств спасения жизни».

С тем, что для предотвращения гуманитарной катастрофы необходима пауза в боевых действиях, согласен и главный союзник Израиля – Вашингтон. Страны «Большой семерки» по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств в Токио приняли совместное заявление, в котором выразили поддержку права Израиля на самооборону, но также призвали к гуманитарным паузам в боевых действиях. Впрочем, именно к паузам, а не к полному прекращению огня, как того добивается, в частности, генеральный секретарь ООН, ряд других гуманитарных организаций и пропалестинские активисты.

Выступая по итогам заседания ведущих дипломатов стран G7, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что полное прекращение огня лишь даст возможность ХАМАСу перегруппироваться и повторить трагедию 7 октября:

«Те, кто призывают к немедленному прекращению огня, должны объяснить, как быть с тем неприемлемым результатом, к которому это, скорее всего, приведет – ХАМАС останется на месте с более чем 200 заложниками, с возможностью и заявленным намерением повторять 7 октября снова, и снова, и снова».

Что касается будущего Сектора Газа, то в Вашингтоне считают возможную оккупацию анклава Израилем неприемлемым вариантом, равно как и продолжение эпохи ХАМАСа.

«Мы все согласились, что гуманитарные паузы будут способствовать достижению ключевых целей: защиты палестинского гражданского населения и увеличения устойчивого потока гуманитарной помощи. А также возможности для иностранных граждан покинуть сектор и способствованию освобождения заложников. Соединенные Штаты считают, что ключевые элементы не должны включать в себя насильственное перемещение палестинцев из Сектора Газа. Ни сейчас, ни после войны. Что касается постконфликтного управления в Секторе Газа, несколько вещей очевидны и необходимы. Во-первых, Сектор Газа не может продолжать управляться ХАМАСом, который совершает террористические атаки. Также ясно, что Израиль не может оккупировать Сектор Газа. Что я слышал от израильских лидеров, так это то, что они не намерены повторно оккупировать Сектор Газа или возвращать себе контроль над Сектором Газа. Поэтому единственный вопрос заключается в том, какой переходный период может быть необходим, и какие механизмы можно было бы внедрить для того, чтобы обеспечить безопасность».

Возможность военного контроля на Сектором Газа на неопределенный период допустил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американскому каналу ABC News. Правда, в правительстве поспешили уточнить, что Нетаняху имел в виду не оккупацию, а оперативный контроль за тем, чтобы ХАМАС не сумел возродиться после окончания военной операции.

При этом «Большая семерка» также призвала Иран «воздержаться от поддержки ХАМАСа и дальнейших действий, дестабилизирующих ситуацию на Ближнем Востоке, включая поддержку ливанской «Хезболлы» и других структур, и использовать свое влияние на эти группировки для деэскалации региональной напряженности».

От вмешательства ливанских боевиков предостерегают и в Израиле, проча им судьбу ХАМАСа в случае открытия «Хезболлой» второго фронта на севере.

«Мы не заинтересованы в войне против «Хизбаллы». Яхья Синуар совершил ошибку и втянул ХАМАС в войну, результатом которой стало разрушение Газы и группировки ХАМАС. Если лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла совершит такую же ошибку, он решит этим судьбу Ливана», – заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

Тем же, кто призывает прекратить боевые действия, глава военного ведомства советует посмотреть правде в глаза – Сектор Газа за годы правления ХАМАСа превратился в гигантскую террористическую базу. И Израиль намерен разрушить всю ее инфраструктуру:

«Газа – крупнейшая террористическая база, когда-либо построенная человечеством. Весь этот город – одна большая террористическая база. Под землей – километры туннелей, которые соединяются с больницами и школами, соединяются друг с другом. Они включают в себя комнаты связи, хранилища боеприпасов, места для отдыха и все это для того, чтобы стать основой террора против Израиля».

При этом в самом ХАМАСе признают, что положение мирного населения в Секторе Газа не слишком их заботит. Издание The New York Times опубликовало обширный материал, основанный на серии интервью с высокопоставленными представителями группировки, большинство из которых базируются в Катаре. По их словам, целью кровавого нападения на Израиль 7 октября было вновь внести в международную повестку вопрос о будущем палестинцев и привлечь внимание, в первую очередь, арабских стран, которые стали постепенно о нем забывать:

«Изменить уравнение мог только великий поступок, и, несомненно, было известно, что реакция на этот великий поступок тоже будет большой. Мы должны были сообщить людям, что палестинское дело не умрет… Цель ХАМАСа не в том, чтобы управлять Газой, поставлять туда воду, электричество и так далее. Эта битва произошла не потому, что нам нужно топливо или рабочие руки. Она не направлена на то, чтобы улучшить ситуацию в Газе. Эта битва направлена на то, чтобы в корне переломить ситуацию», – говорит член политбюро ХАМАСа Халиля аль-Хайи.

Признанная террористической во многих странах мира группировка ХАМАС и ряд близких к ней организаций не признают право Израиля на существование и видят своей конечной целью его полное уничтожение с созданием на территории от реки Иордан до Средиземного моря исламистского палестинского государства. И если ради этого необходимо пожертвовать тысячами жизней простых палестинцев, то ХАМАС на это готов.

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