СГБ: информация о «диверсионной группе» в Абхазии не подтвердилась

«СГБ Абхазии совместно с Минобороны, ГСО и МВД 8-9 ноября провели комплекс мероприятий, направленных на перепроверку оперативной информации о возможном нахождении вблизи населенного пункта Азанта Гулрыпшского района вооруженной группы», - сообщает пресс-служба СГБ самопровозглашенной республики Абхазия.
В частности, по информации «Апсныпресс», была осуществлена блокировка путей выхода на объекты критической инфраструктуры, общее усиление мер безопасности, а также разведка на местности. По результатам проведенных мероприятий информация не нашла своего подтверждения.
- 8 ноября о «заходе диверсионной группы из Грузии» написал телеграм-канал «Соловьев LIVE». «Цель — совершение теракта против сухумского аэропорта», – говорилось в сообщении. Публикация позже была удалена.
- Роберт Киут заявлял СМИ: «Местные охотники у села Азанта увидели семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков, они были вооружены иностранным оружием, предположительно, автоматами М-4, в черной форме, в масках, касках, хорошо экипированы. У этих людей также был коптер, который летал над местностью». По его словам, всю ночь силовики вели поиски, прочесывали местность. Задействованы пешие отряды и авиация.
- В Тбилиси информацию абхазских источников не комментировали.
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