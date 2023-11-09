СГБ: информация о «диверсионной группе» в Абхазии не подтвердилась

«СГБ Абхазии совместно с Минобороны, ГСО и МВД 8-9 ноября провели комплекс мероприятий, направленных на перепроверку оперативной информации о возможном нахождении вблизи населенного пункта Азанта Гулрыпшского района вооруженной группы», - сообщает пресс-служба СГБ самопровозглашенной республики Абхазия.

В частности, по информации «Апсныпресс», была осуществлена блокировка путей выхода на объекты критической инфраструктуры, общее усиление мер безопасности, а также разведка на местности. По результатам проведенных мероприятий информация не нашла своего подтверждения.