Зурабишвили надеется, что 2024 год приведет Грузию к коалиционному правительству

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире телеканала France 24 прокомментировала решение Еврокомиссии дать рекомендацию по предоставлению Грузии статуса кандидата в Евросоюз.

«Это меня порадовало, поскольку это означает, что Европейская комиссия приняла политически очень правильное решение, потому что оно каким-то образом обязывает все политические силы Грузии находиться на одной европейской частоте. Посмотрим... Я думаю, что статус, который мы надеемся получить в конце года, будет не статусом, данным Грузии как «окончательный», а как условие для более и более прочных связей с Европой, большего включения Европы. Европа должна быть с нами, шаг за шагом, до следующего этапа», — заявила президент Грузии.

Президент Грузии выразила надежду, что в государстве пройдут демократические выборы и до этого в стране будет создана новая коалиция. На вопрос, не боитесь ли вы, что правительство Грузии помешает вам осуществить реформы до конца, президент Грузии отвечает, что это будет зависеть от населения:

«У нас демократическая система, голос народа, роль народа очень важна… Правительства меняются, а народ остается. 2024 год – год выборов, которые пройдут в октябре, возможно мы станем свидетелями эволюции, максимально стабильной и спокойной, которая приведет нас к коалиционному правительству».

Саломе Зурабишвили также выразила свое мнение по Украине.

«Я, как и население, более открыто выражаю солидарность с Украиной, что считаю необходимым, поскольку у нас схожая история, прошлое, и я уверена, что в Европе у нас будет такое же будущее. Эта солидарность необходима, и, если вы приедете в Тбилиси, вы повсюду увидите эту солидарность в виде украинских флагов, которых так же много, как грузинских и европейских флагов», — сказала Саломе Зурабишвили.