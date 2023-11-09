После Брюсселя взоры грузинского общества обратились к Парижу, где может разразиться скандал, связанный с участием президента Саломе Зурабишвили в форуме, который пройдет во французской столице. Его участником будет и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, в связи с чем президент предложила ему явить там пример деполяризации. В администрации правительства ответили, что президент не обращалась за разрешением на зарубежный визит.

Когда президент Саломе Зурабишвили предложила премьер-министру Ираклию Гарибашвили показать в Париже пример деполяризации, он уже был на пути в столицу Франции. Гарибашвили не был в курсе планов Зурабишвили, – следует из сегодняшнего заявления администрации правительства: президент с запросом о разрешении на зарубежный визит не обращалась. Как будут развиваться события на этот раз, после положительной рекомендации Еврокомиссии по статусу кандидата в ЕС, пока не известно. Раньше «Грузинская мечта» блокировала все визиты президента, и она за свой счет отправлялась в Европу для поддержки евроинтеграции страны. Завершилось это постановлением Конституционного суда о нарушении президентом Основного закона и провалившимся 18 октября в парламенте голосованием по импичменту. Тогда же власть дала понять – для нее Зурабишвили больше не президент, «добро» на зарубежные визиты ей не ждать, а на случай самоволок ей пригрозили уголовным преследованием.

Возможно, после положительного ответа из Брюсселя Саломе Зурабишвили решила протянуть руку главе правительства, тем более что Тбилиси ответ из Брюсселя получил с девятью «оговорками», среди которых, как и в прошлогодних 12 заданиях, есть пункт о деполяризации. Выступая на праздничной сцене у дворца Орбелиани перед парой сотен собравшихся, среди которых были и послы США и ЕС, а также дипломаты других стран, президент Зурабишвили и рассказала о своих дальнейших планах:

«То, что делала до сих пор, я буду делать и дальше – я продолжу лоббирование кандидатуры Грузии. Завтра я направляюсь в Париж, – здесь Зурабишвили перебили одобрительными овациями, – где я должна участвовать вместе с (главой Европейского совета) Шарлем Мишелем на дискуссионной панели по теме кризисов и конфликтов. Я буду присутствовать на этом Форуме мира, как это было запланировано. С учетом того, что там будет и премьер (Гарибашвили), у нас обоих может получиться показать пример деполяризации». Такой сценарий явно пришелся по душе слушателям, среди которых не было представителей «Грузинской мечты».

Они праздновали ответ Брюсселя отдельно, а премьер-министр на брифинге заявил, что в этом прогрессе заслуга только «Грузинской мечты», а оппозиция и президент ничего для этого успеха не сделали.

В «Грузинской мечте» сегодня тему визита президента особо не комментировали. Миссию обвинителя президента взял на себя лишь депутат из аффилированной с «Грузинской мечтой» партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили. И говорил он об этом совсем не по-европейски:

«Понятно, что сейчас президент и радикальная оппозиция очень опечалены, хотя и устраивают «праздники», но это (рекомендация Еврокомиссии) – их политический приговор. Я думаю, президент рамсы попутала, деполяризация означает, что она должна выйти и сказать спасибо госинститутам».

«Спасибо госинститутам» на языке власти – это спасибо «Грузинской мечте» и ее основателю Бидзине Иванишвили – по крайней мере, судя по вчерашней поздравительной речи премьера Гарибашвили.

В оппозиции намерением президента остались довольны, по душе пришлась там и запущенная ею накануне акция сбора подписей «Наш голос – Европе» с призывом к лидерам 27 стран ЕС утвердить рекомендацию Еврокомиссии в середине декабря, говорит один из лидеров «Лело» Тамаз Датунашвили:

«Я одобряю шаг Саломе Зурабишвили. Президент Грузии сразу же после получения рекомендации по статусу организовала «Грузинской мечте» первый тест на их европейство. Этот тест покажет, искренне они радовались этому, или же используют статус как краткосрочный инструмент для выборов».

«Интересно, вы сейчас будете судить президента?» – задала вопрос властям лидер фракции «Нацдвижение» Тина Бокучава. Ее интересовало, зачем нужно было устраивать весь «этот цирк с импичментом» перед получением статуса, или это было продиктовано желанием подорвать процесс? Но свой главный вопрос на брифинге в парламенте Бокучава задала, держа в руках распечатку девяти рекомендаций Брюсселя. Напомнив, что в них речь идет о деполяризации, деолигархизации, о борьбе с дезинформацией и о проведении свободных и демократических выборов:

«Мы, каждый гражданин Грузии, сегодня должны спросить: кто выполнит эти условия ЕС, и кто выйдет на следующий этап вхождения в ЕС? Разве кто-нибудь верит, что опиравшийся на российских агентов российский режим российского олигарха Иванишвили начнет бороться с российской дезинформацией? Нет, «российская мечта» эти условия не выполнит. Для этого нужно демократичное прозападное правительство. Но одно условие придется выполнить Иванишвили – это проведение свободных и справедливых выборов».

Стоявший рядом с Бокучава лидер «Стратегии Агмашенебели», депутат Георгий Вашадзе сформулировал вопрос, на который придется отвечать избирателям на парламентских выборах:

«Выборы 2024-го, мои хорошие, – это геополитические выборы. Какой путь выбирает Грузия? Выполнением этих девяти рекомендации выбирает членство в ЕС или все же ту борьбу, обезьянничество, которое имело место со стороны «Грузинской мечты»?»

В «Грузинской мечте» оппозицию обвинили в спекуляциях и лжи. Говорит депутат Ираклий Чиковани:

«Утверждения оппозиции о том, что при власти «Грузинской мечты» Грузия не сможет стать членом ЕС – чистая ложь. И выборы в этой стране проводятся в свободной атмосфере, они проводятся очень справедливо, и следующие выборы пройдут очень спокойно, а их итоги покажут, что наши граждане европейское будущее, развитие страны доверяют «Грузинской мечте».

Между тем, такого доверия к партии власти не испытывают представители гражданского сектора, о чем, кстати, также говорится в оценке Еврокомиссии. Сегодня многие профильные НПО обсуждали, как заставить власти выполнить те рекомендации, которые так важны для страны и для ее европейского будущего, чтобы Грузия хотя бы через год перешла на следующий этап, начав переговоры о членстве в ЕС, чего уже добились Украина и Молдова. Аналитик Института политики Грузии Нино Самхарадзе особое внимание обращает на ту часть документа Еврокомиссии, в котором говорится о процентном соответствии внешней политики Грузии политике ЕС – 42%. Это очень тревожно, считает Самхарадзе, с учетом антизападной риторики власти, неприсоединения Грузии к санкциям против России, экономического сближения с Москвой. Ситуация не патовая, если бы власти не вели такую жесткую риторику и не противостояли президенту Зурабишвили, которая, по мнению политолога Нино Самхарадзе, сумела, и дальше сможет сглаживать углы:

«Я думаю, что совместимость внешней политики Грузии с ЕС возможна, даже при особой позиции Грузии в вопросе санкции против России. Здесь важен вопрос коммуникации – то, что делает Саломе Зурабишвили. Она может конструктивно защитить позиции Грузии, когда речь заходит о двусторонних санкциях против РФ. В отличие от представителей власти, которые жестко реагируют на эти обвинения после начала войны в Украине. Совместимость с внешней политики ЕС – это не только присоединение к резолюциям, большое значение имеет политическая риторика. Зурабишвили показала, что есть потенциал, что легко можно прийти к соответствию с европейской внешней политикой путем политических заявлений и правильной коммуникации».

Однако подобное использование дипломатического опыта президентом Зурабишвили для «Грузинской мечты» неприемлемо. Изменение ситуации или хотя бы встреча в Париже президента и премьер-министра представляются маловероятным. Возможно, Гарибашвили сошлется на занятость. Его участие в дискуссиях вместе с армянским коллегой Николом Пашиняном запланировано почти на то же время, когда Саломе Зурабишвили участвует в мероприятии с главой европейского совета Шарлем Мишелем. На разных панельных дискуссиях глава государства и глава правительства будут говорить об одной теме – конфликты и кризисы и пути их мирного разрешения на примере Грузии и Южного Кавказа.

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