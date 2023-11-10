В Абхазии сообщили о закупке дорогостоящих автомобилей для Минобороны

В абхазских телеграм-каналах сообщили о закупке дорогостоящих автомобилей для Минобороны самопровозглашенной республики.

Документ, утвержденный 2 августа текущего года, предусматривает выделение в 2024 году 11.5 млн рублей (125 тысяч долларов) на закупку автомобиля Toyota Lend Cruiser 200 для главы ведомства Владимира Ануа, по 9.5 млн рублей для закупки автомобилей Toyota Lend Cruiser Prado для начальника Генштаба и первого заместителя министра обороны.

Для воинских частей и подразделений при этом предусмотрена закупка автомобилей УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ и УАЗ.

Опубликованный документ прокомментировали оппозиционные партии и общественные организации – «Аруаа», «Абхазское народное движение», «Апсны», «Форум народного единства Абхазии», «Наша столица».

«Мы знаем заслуги В.И. Ануа и других офицеров в период Отечественной войны народа Абхазии, но когда люди отрываются от реалий и хотят ездить на машинах за 9-11 миллионов, считаем, что они не видят в каком состоянии находятся казарменный фонд, госпиталь Министерства обороны и материально- техническое обеспечение Вооруженных сил.

Вместо того, чтобы покупать дорогостоящие автомобили, может стоит задуматься о закупке современных беспилотных летательных аппаратов, необходимых в современных условиях ведения боя, или наше Министерство обороны только может принимать участие на высоком профессиональном уровне в «обеспечении охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятии»!?

В этих условиях, особенно нелепым и даже циничным выглядят попытки власти просить деньги на модернизацию армии у наших предпринимателей», – сказано в заявлении.

Оппозиционеры прокомментировали и «нашумевшую операцию с некими диверсантами».

«При руководстве общей операцией СГБ, информацию общественности подает руководство МВД. Некомпетентная подача информации дезориентирует не только граждан нашего государства, но и наших стратегических союзников, нанося большой вред имиджу силовых структур. Это говорит о низком уровне профессионализма руководства силового блока, что мы отмечаем с болью в сердце», – сказано в заявлении.

Абхазская оппозиция указала на «необходимость коренных реформ в сфере обороны и безопасности».