Абхазский ученый Расим Камлия был приглашен спикером на международную научную конференцию, которая пройдет в Сингапуре. В правительстве на просьбу ученого оплатить поездку ответили кратко – денег нет. У Расима Камлия тоже денег нет, поэтому он обратился к государству, которому платит налоги и на которое проработал всю свою жизнь.

Надо сказать, что Расим Камлия известен не только в Абхазии, но и за ее пределами. Он доктор физико-математических наук, академик Международной академии медико-технических наук, академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), автор 28 научных работ и восьми изобретений, на которые выданы авторские свидетельства и патент. В связи со всем этим в его участии в научной конференции правительство должно быть заинтересовано. Но любимая фраза наших чиновников, когда дело не касается их личных интересов, – «денег нет», – сработала и в этом случае.

Вот я и решила препарировать эту фразу. Получилось, что у нашей страны нет денег не только на науку.

Денег нет на лечение больных детей – на лекарства и операции для больных собирают деньги всем миром.

Нет денег для пенсионеров, которые зачастую оплатили свою пенсию, даже за 30 послевоенных лет.

Нет денег на образовательные программы, на оборону, на кредиты малому бизнесу, на ремонт объектов государственной собственности, вокзалов и дорог, которые находятся в ужасном состоянии, водо-канализационной системы, которая работает с регулярными перебоями.

Нет денег на поддержание энергосистемы, поэтому ее надо продать. Нет денег на детские сады и школы, на квартиры для многодетных семей, на помощь инвалидам войны, на больницы, на мусорозавод, на экологию и так далее. На все, что касается государства, денег нет.

Логично посмотреть, на что деньги есть.

На увеличение госаппарата деньги есть – три вице-премьера, три вице-спикера парламента, пять заместителей у министра ВД и пять заместителей у председателя СГБ, три заместителя у генпрокурора, целая армия советников и помощников у президента. Множество министерств и ведомств, которые дублируют друг друга. Напомню, что это Абхазия, и у нас всего 250 тысяч граждан, и, как говаривал Бжания, пока не стал президентом, на каждого человека приходится 1,5 чиновника. Добрался до кресла президента и стал не уменьшать, а увеличивать госаппарат.

Ну ладно, раздул штаты, а выхлоп какой? Собственных бюджетных средств теперь не хватает даже на содержание госаппарата и его обслуги. Идем дальше – есть деньги на приобретение и обслуживание машин вип-класса для чиновников, депутатов, судей, прокуроров. Только бронированные автомобили президента спокойно бы потянули на ремонт столичной кольцевой, а если добавить к этому содержание его охраны, обслуги и так далее, то мы бы давно и аэропорт отремонтировали. Каждое утро служебные машины выстраиваются в ряд на пару кварталов перед комплексом правительственные зданий. Ни пройти, ни проехать перед МВД и СГБ (тротуаров нет), заполнена стоянка перед столичной администрацией. А еще каждые пять лет новые служебные машины для депутатов парламента, глав администраций городов и районов.

Конечно, деньги есть и на ремонты кабинетов – каждый новый чиновник начинает свое сидение в кресле с ремонта. Их вполне достаточно на достойные зарплаты и пенсии для депутатов, таможенников, судей, прокуроров, милиционеров, охранников. Есть деньги на проживание президента на госдаче, его обеды и ужины в ресторанах. Есть деньги на шикарные банкеты для гостей президента и правительства, на пышные приемы «инвесторов» – последний был отмечен в минувшую пятницу в Пицунде по случаю приезда российского чиновника Новака и российского бизнесмена Ткачева, продвигающего свой бизнес в Абхазии, пока его страна воюет. Есть деньги на массовые и регулярные поездки абхазских чиновников с сопровождением по городам и весям России с нулевым выхлопом, посольства во всех странах, признавших Абхазию. Есть деньги на предоставление льгот за свет, квартплату и так далее для судей, таможенников, милиционеров, чекистов, прокуроров – перечень длинный, но в нем нет многодетных и социально-незащищенных семей.

Есть деньги на «великую абхазскую стену» вокруг президентского дворца, на решетки и двери повышенной прочности, на приобретение прослушки, видеокамер вокруг значимых для них объектов, на спецсредства для защиты и охраны администрации президента, на содержание фабрики троллей в социальных сетях.

Правительство рапортует каждые полмесяца – перевыполнен план по таможенным сборам, по налогам, туристический сезон удался, бюджетообразующие туристические объекты подняли цены на билеты, увеличились сборы за электричество, за коммунальные услуги… Доходы возросли, а мы откатываемся к средневековью – живем без света и воды (вот и сейчас, в момент написания материала воды нет – отключили), ездим по раскуроченным улицам и наблюдаем, как горят свалки в местах компактного проживания людей. В минувшую субботу МЧС тушило возгорание мусорной свалки в самом густонаселенном районе столицы. Постоянно горят свалки мусора в Гудаутском районе и близ Пицунды.

Вот и возникает вопрос: мы работаем, платим налоги для того, чтобы президент и его окружение ни в чем себе не отказывали? А зачем нам руководство, от которого нет никакого прока? Нам нравится содержать бездельников?

Недавно на встрече депутатов парламента с президентом (в закрытом режиме) обсуждалось внесение изменений в уголовный кодекс. Власть хочет наказывать людей за клевету в социальных сетях. Я не знаю, что наш президент понимает под клеветой, потому как ни в абхазском, ни в русском языках нет таких бранных слов, которые могли бы не соответствовать характеристике нашей власти – и в целом, и в частности.

Расим Камлия завтра уезжает на конференцию. Спасибо нашему терпеливому народу, который понимает все, что касается государственного интереса, умеет делиться и не жалеет на это своих кровно заработанных.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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