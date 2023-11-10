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Грузия сорвала Алишеру Усманову банк

Алишер Усманов
Алишер Усманов

Попавший под западные санкции российский миллиардер Алишер Усманов подал иск против Национального банка Грузии и Liberty Bank. Выяснилось, с первых дней войны в Украине российский олигарх использовал грузинский банк для многомиллионных операций, но с апреля его счета заморожены. Истцы оспаривают законодательство и действия регулятора. В свою очередь, и.о. главы Нацбанка Натия Турнава заявила о неукоснительном исполнении международных санкций.

Компания «Металлоинвест», основанная Алишером Усмановым, подала иски против Национального банка Грузии и Liberty Bank. Претензии связаны с блокировкой счетов, которая была введена 12 апреля на основании санкций США, сообщил юрист юридической фирмы MKD Law Сандро Самадбегишвили. Всего на счетах компании в этом банке – 5 миллионов евро.

Напомним, ранее MKD Law представляла интересы экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили в иске против швейцарского банка Credit Suisse.

«"Металлоинвест" зарегистрирован в Швейцарии, и на него распространяются санкции Евросоюза. Деньги в грузинский банк были перечислены из «Райффайзенбанка», и размещены на счетах в евро. Счет был открыт в марте 2022 года и был заблокирован год спустя – как нам заявили, на основании санкционного списка США. Компания не оперирует в Грузии, однако средства предположительно были нужны для деятельности в странах СНГ», заявил юрист.

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Грузия сорвала Алишеру Усманову банк
by Эхо Кавказа

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В грузинской оппозиции считают, что выбор Усмановым Liberty Bank не случаен, так как 77,64% его акций принадлежат «Грузинской финансовой группе» – компании, которой в свою очередь принадлежат 100% «Имеди», телеканала, который, согласно мониторинговым отчетам «Хартии журналисткой этики», занимает открыто проправительственную позицию.

«Попавший под санкции российский олигарх использовал грузинскую банковскую систему для проведения незаконных операций в течение года. Не стоит забывать, что Усманов является бизнес-партнером Иванишвили, именно от него получил Иванишвили первый миллиард, за счет продажи частных активов», – заявил заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, очевидно имея в виду факт сделки российских бизнесменов в 2004 году, когда Алишер Усманов купил за 1,65 миллиардов долларов принадлежавший Бидзине Иванишвили Михайловский горно-обогатительный комбинат. Эти данные широко освещались в российских СМИ.

Заявления оппозиции власти считают смехотворными. На брифинге 8 ноября вице-спикер парламента Гия Вольский заявил, что доводы оппонентов далеки из логики:

«На грузинский банк подали жалобу, и предстоит судебное разбирательство, и трудно понять, к чему апеллирует оппозиция. Все знают, что все вопросы, связанные с функционированием Нацбанка и коммерческих финансовых институтов, особенно в отношении находящихся под санкциями российских компаний, под нашим пристальным вниманием».

И.о. президента НБГ Натия Турнава заявила коммерческие банки будут и далее выполнять свои обязательства по недопущению обхода санкций:

«По конкретному спору могу сообщить, что мы недавно получили документы, наш юридический отдел подготовит ответ, и мы будем отстаивать свои позиции в суде. Этот спор также доказывает, что Нацбанк Грузии никогда не позволит нашей финансовой системе игнорировать санкции. Национальный банк и финансовая система следуют международным санкциям, здесь не место тем, кто ищет убежища», сказала Натия Турнава.

В свою очередь, в MKD Law считают, что решения Нацбанка и Liberty Bank основывались на «недостаточной нормативной базе». Адвокат компании Самадбегишвили пояснил, что решение о блокировке счетов с обоснованием вообще не было опубликовано, а позже стало известно, что банк руководствовался указом от 4 августа, которое Нацбанк разослал коммерческим кредитным организациям по электронной почте.

Юрист считает, что одного распоряжения главы регулятора недостаточно с точки зрения применения американских санкций.

«Прежде всего, должен быть закон, а не просто указ президента Национального банка. Во-вторых, коммерческим банкам должны быть даны четкие инструкции», – пояснил он.

Напомним, в распоряжении Натии Турнава от 4 августа говорится, что «Ответственные лица обязаны соблюдать требования санкций, введенных в отношении России и Белоруссии в связи с событиями в Украине, которые включают санкции, введенные США, Европейским Союзом и Великобританией».

В свою очередь, с отдельным заявлением выступил Liberty Bank, где поясняется, почему счета российской компании были заблокированы спустя год после введения санкций против ее владельца Усманова:

«Данный факт нельзя считать нарушением санкций в связи с тем, что в марте 2022 года, когда Алишер Усманов попал под санкции, была выдана так называемая Генеральная лицензия №15 (действительная до апреля 2023 года), согласно которой американское Управление по контролю за иностранными активами четко разъяснило, что санкции не применялись к компаниям, принадлежащим попавшему под санкции Алишеру Усманову, если только эти компании сами не были включены в санкционный список, что и произошло в случае с компанией-истцом в апреле 2023 года. Попавшая под санкции компания до этих пор пользовалась услугами не только АО «Либерти Банк», но и других европейских банков».

По мнению главы правления НПО «Общество и банки» Георгия Кепуладзе, шансы российской компании на победу в суде минимальны:

«Если суд не вынесет иного решения, грузинские банки будут придерживаться режима санкций, самоубийц среди них нет. Если вспомнить недавнее постыдное решение главы регулятора, которая фактически пыталась вывести из-под удара американских санкций бывшего генпрокурора Парцхаладзе, коммерческие банки его не поддержали. Судебное разбирательство будет резонансным, и думаю, у истцов будет мало шансов на успех. Российский миллиардер, американские санкции – такая тема, что после дела Парцхаладзе вряд ли кто рискнет наступить на новые грабли».

Напомним, Усманов – один из богатейших российских бизнесменов. Он занимает 8-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием в 14,4 миллиардов долларов. Усманов попал под санкции сразу после вторжения России в Украину. В обосновании ЕС говорилось, что миллиардер «имеет особо тесные связи» с президентом Владимиром Путиным и входит в круг «государственных бизнесменов», обслуживающих финансовые потоки Кремля. Из-за санкций были арестованы принадлежащие Усманову объекты недвижимости в ЕС и Великобритании. Сам бизнесмен отрицает близость к Путину и добивается отмены санкций в Европейском суде общей юрисдикции.

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