В Абхазии выделили 60 млн рублей на закупку российской электроэнергии

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия внесли изменения в бюджет на 2023 год. Принято решение выделить 60 млн рублей (650 тысяч долларов) на закупку российской электроэнергии.

Ранее эти средства планировали направить на приобретение приборов учета потребленной электроэнергии. Обращение о необходимости осуществить корректировку целевого назначения средств «в целях недопущения ограничения электропотребления» к депутатам поступило от вице-премьера, министра экономики Кристины Озган.

Как сообщалось ранее, поставки российской электроэнергии начались в Абхазию 5 ноября.

В интервью «Эху Кавказа» генеральный директор компании «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия заявил, что достигнута предварительная договоренность об импорте 30 млн киловатт/часов.

«Стоимость одного киловатт/часа в среднем получается примерно 3.90-4 рубля. Покупаем практически по четыре рубля, продаем по рублю. Абхазия заплатила за этот переток 135 млн рублей», – сказал он.

Джинджолия добавил, что абхазская делегация во главе с президентом Асланом Бжания проводит переговоры в Москве: «Если они будут результативными, то до конца этого года нам потребуется еще порядка 250-370 млн киловатт/часов».