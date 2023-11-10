С 5-го ноября из-за дефицита электроэнергии Абхазия начала получать переток из Российской Федерации. Генеральный директор республиканской унитарной компании «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия в интервью «Эху Кавказа» рассказал о том, какой переток нужен Абхазии, чтобы обойтись без веерных отключений и кто за это заплатит, как идет установка приборов учета и какой эффект это дает, пояснил ситуацию с передачей перепадных ГЭС в аренду частному предприятию «Сухум ГЭС».

– Тимур Иванович, Абхазия начала получать переток с 5 ноября. Как долго он продлится, сколько предполагается получить электроэнергии за это время, и на какую сумму переток?

– С 5-го числа мы включили переток и начали получать энергию со стороны Российской Федерации. Предварительная договоренность – это 30 млн киловатт/часов, при совместном использовании перетока и выработки «ИнгурГЭС» это даст нам возможность дней двенадцать пройти на этом перетоке. Стоимость одного киловатт/часа в среднем получается примерно 3.90-4 рубля. Покупаем практически по четыре рубля, продаем по рублю. Абхазия заплатила за этот переток 135 млн рублей.

– А из каких источников?

– Из Кабинета министров деньги поступили, эта оплата была выделена, чтобы не переходить к ограничениям.

– Что будет дальше?

– На сегодняшний день большая делегация во главе с президентом Асланом Георгиевичем, премьер-министром и министром экономики находится в Москве, проводят переговоры, если они будут результативными, то до конца этого года нам потребуется еще порядка 250-370 млн киловатт/часов.

– Абхазия в прошлом году брала переток у Российской Федерации, кажется, и в позапрошлом, и в этом году планирует брать, а расплатилась ли Абхазия за этот переток или у нее накапливается долг?

Тот годовой дефицит, который сегодня складывается, это работа майнинга на территории Абхазии

– Я знаю, что за прошлогодний переток Абхазией было заплачено всего лишь 95 млн рублей. Сложившийся дефицит на сегодняшний день порядка 1 млрд киловатт/часов. А потребляет Абхазия за год от 2 млрд 800 до 3 млрд киловатт/часов. Почему такое большое потребление? Это из-за отношения к нашему главному ресурсу. Тот годовой дефицит, который сегодня складывается, это работа майнинга на территории Абхазии, незаконной добычи криптовалюты, и результат халатного отношения к электроэнергии.

– Какую сумму должна Абхазия Российской Федерации за те перетоки, которые она брала?

– Эти перетоки осуществлялись за счет Российской Федерации. Стоимость одного миллиарда киловатт/часов примерно 3,5 млрд рублей. Такую сумму они ежегодно перекладывают на свои плечи. Мы понимаем, что бесконечно так продолжаться не может, нам надо самим что-то делать. Надо идти по пути развития генерации и по пути дисциплины при потреблении электроэнергии.

– В связи с движением по пути генерации… Телеграмм-каналы опубликовали информацию о том, что, якобы, «Черноморэнерго» передало на рассмотрение в парламент договор аренды, согласно которому три перепадные ГЭС, входящие в комплекс «ИнгурГЭС», планируется отдать в аренду частному предприятию «СухумГЭС». Существует ли такой договор? И действительно ли вы передавали его в парламент?

– Речь идет не о трех перепадных ГЭС, а об одном каскаде №2. Проект договора был согласован распоряжением премьер-министра, и Кабинет министров будет выходить с этим договором на парламент, в парламенте он будет обсуждаться, и все дальнейшие действия будут зависеть от решения парламента.

– Каково ваше личное отношение к передаче этой перепадной ГЭС в аренду?

Было бы замечательно, если бы деньги на это нашло государство

– Стоимость восстановления одной перепадной ГЭС в том состоянии, в котором она сейчас есть, до трех миллиардов рублей. Было бы замечательно, если бы деньги на это нашло государство, чтобы мы смогли восстановить весь этот каскад и использовать его для своих целей.

– Когда появилась информация о планируемой передаче перепадных ГЭС «СухумГЭСу», я брала интервью у экс-депутата парламента Гарри Кокая, он сказал, что генеральный директор «ИнгурГЭС» Леван Мебония готов изыскать средства для реконструкции этих ГЭС с тем, чтобы в дальнейшем на паритетной основе 40х60 передавать генерацию Абхазии. Соответствует ли эта информация действительности? Рассматривается ли такая возможность?

– У меня такой информации нет, на эту тему с Леваном Мебония у нас разговора не было, я не знаю.

– Гарри Кокая в этом же интервью озвучил еще и такую возможность: если установить приборы учета каждому абоненту, и если собрать платежи по новому тарифу, то до двух миллиардов рублей в год «Черноморэнерго» может получить. И он видит возможность по одному миллиарду каждый год направлять на реконструкцию этих перепадных ГЭС. Как бы вы это прокомментировали? Насколько это реалистичное предложение?

– Сбор до двух миллиардов рублей в год, это у него слишком оптимистический прогноз…

– Расскажите, Тимур Иванович, как идет установка приборов учета? Сколько было запланировано на этот год и сколько удалось установить?

Порядка 800 приборов учета уже работают. Это дало большой экономический эффект

– Из того, что было запланировано, у нас сегодня на складе осталось порядка 3,5 тысяч приборов учета, которые мы должны установить до конца этого года. Суммарно это будет до 25 тысяч за прошлый и этот год. Параллельно с этой программой установки приборов учета для населения, для частных лиц, мы установили свою программу установки приборов учета для коммерции. Порядка 800 приборов учета уже работают. Это дало большой экономический эффект.

– За чей счет ведется установка приборов учета?

– В основном за наш счет, на средства «Черноморэнерго».

– А в бюджет какие-то средства были заложены на приобретение приборов учета?

– Да, конечно, мы и приобрели приборы учета на эти средства.

– То, есть, за счет бюджета были закуплены приборы учета, а устанавливаете вы их за свой счет, верно?

– Да, верно.

– Как вы оцениваете тот эффект, который вы получили от установки приборов учета? Они как-то повлияли на собираемость платежей? И какая у вас сегодня собираемость?

– Первое, что они нам дали, это процентов на тридцать упали нагрузки на тех наших подстанциях, где установлены приборы учета. Собираемость на этих подстанциях у нас сегодня порядка 60-70%, а на некоторых 80-85%. В текущем 2023 году в сравнении с прошлым 2022 годом мы потребили меньше 215-220 млн киловатт/часов электроэнергии. Это эффект от установки приборов учета, эффект от общей экономии.

– Если я правильно понимаю, в Абхазии около 100 тысяч абонентов, да?

– Ста тысяч не будет, около 80 тысяч абонентов.

– Была такая информация, что после повышения тарифов на электроэнергию платежи резко упали. Как сейчас они собираются?

По качеству и бесперебойности электроснабжения страдает население, это отражается и на работе железной дороги, так как она от этой подстанции запитана

– Собираемость растет. Если полгода назад месячные сборы у нас были около 50-54 млн рублей, сегодня мы в среднем собираем 90-95 млн рублей. Первое, что мы сделали, это подняли заработную плату своим сотрудникам на 50%. Было приобретено много колесной передвижной техники, потому что практически все наши службы были обездвижены из-за отсутствия машин. Проведено много работы по усилению мощности в Гудауте, в Гагре, в Афоне, что в эту зиму решит вопрос дефицита трансформаторной мощности подстанций. Единственная большая проблема, которая у нас сегодня остается, это подстанция «Цандрыпш-тяга», расположенная на границе, там мощности трансформатора не хватает. По качеству и бесперебойности электроснабжения страдает население, это отражается и на работе железной дороги, так как она от этой подстанции запитана. Но мы над этим вопросом сейчас работаем.

– А какая сейчас ситуация на высоковольтной линии «Ачгуара»?

– На высоковольтной линии «Ачгуара» осталось провести ряд мероприятий, для их проведения нам надо обесточить эту линию. Обесточение этой линии мы можем провести только при большом перетоке. Для этого нам надо дней пять-шесть. Как только начнется большой переток, мы будем проводить эти работы.

– Тимур Иванович, вы, наверное, в курсе, был шум, связанный с тем, что при закупе материалов и оборудования для ремонта высоковольтной линии «Ачгуара» была превышена сметная стоимость, об этом заявляли представители оппозиции, они обращались в прокуратуру. Была ли проверка? Прокомментируйте, пожалуйста, эту историю.

– Я не могу комментировать эту историю в силу того, что эта работа была проведена задолго до моего прихода. Идет проверка Генеральной прокуратуры, все материалы у них, если какие-то комментарии нужны, они, наверное, вам дадут. Я просто не владею этой ситуацией для того, чтобы вам ответить.

– Недавно вы в своем интервью говорили о том, что 90% дефицита электроэнергии, который есть у Абхазии, образуется за счет майнинга…

– Да, абсолютно верно.

– В прошлом и позапрошлом году в Абхазии велась борьба с майнингом. Создается такое впечатление, что эта война проиграна. Что бы вы сказали об этом, и какой выход?

Все эти машинки разошлись по домам, но они создают нам очень большое потребление

– Когда майнеры были сконцентрированы в одном месте, представляли собой фермы, нам было намного легче бороться с этим. Мы приходили, обесточивали, изымали, составляли соответствующие акты, передавали силовым структурам. Сегодня на территории Абхазии больших ферм практически не осталось, все эти машинки разошлись по домам, по две, по три, по четыре, но они создают нам очень большое потребление, нагрузку и проблемы для функционирования нашего хозяйства. Их очень много. Выход только один – устанавливать приборы учета, контроль, потребление и подключение к нашим сетям.

– Хотелось бы услышать ваше мнение: энергетика должна быть передана в частные руки? Какой вы видите энергетическую систему Абхазии, распределенную по инвесторам или под контролем государства?

– Я вижу энергетику, конечно, государственную.

– Обоснуйте, почему?

– Это – один из главных рычагов, в первую очередь, социальных, которым обладает государство. Как только энергетика станет частной, у нас тарифы будут повышаться. Цены должно регулировать государство, в то же время, государство должно выполнять взятые на себя обязательства по льготам, по тарифу, если оно его не поднимает. Отрасль должна дотироваться для того, чтобы она могла жить и развиваться.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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