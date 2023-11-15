В грузинской оппозиции комментируют выдачу лицензии цифровому банку

Национальный банк Грузии под руководством Натии Турнава выдал лицензию на банковскую деятельность компании братьев Сулхана и Лаши Папашвили — акционерному обществу Hash .

Член оппозиционного «Национального движения» Лаша Парулава говорит, что Сулхан Папашвили — представитель ближайшего окружения российского бизнесмена Владимира Евтушенкова, включенного Украиной в санкционный список, а также экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили. Ранее Сулхан Папашвили попал в список лиц, связанных с грузинской политической элитой, на портале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины – «Война & Санкции».

«Кровавые и грязные российские деньги будут использованы в предвыборных целях и пополнят копилку партии Бидзины Иванишвили на выборах 2024 года. Мы знаем, что предыдущее руководство Нацбанка не предоставило попавшей под санкции компании Папашвили банковскую лицензию, но Натия Турнава дала добро российским отмывателям кровавых денег в Грузии», — заявил оппозиционер Лаша Парулава.

Акционерное общество Hash намерено работать как цифровой банк и предоставлять банковские услуги преимущественно через электронные каналы.

«После покровительства Отара Парцхаладзе, который попал по санкции Америки как российский шпион, Натия Турнава напрямую взяла на себя оперативное управление российскими деньгами, что вызывает обоснованные подозрения, что «Грузинская мечта» попытается использовать электронные каналы для получения российских денег для выборов. Только наши стратегические партнеры могут это остановить. У них есть для этого конкретные рычаги, мы уверены, они ими воспользуются», — сказал Лаша Парулава.

Сулхан Папашвили – бывший начальник специальной службы государственной охраны Грузии, в настоящее время гражданин Великобритании. Сулхан и Лаша Папашвили входят в список самых богатых людей Грузии.

По информации СМИ, один из владельцев Hash – гражданин Украины, основатель и руководитель биржи Whitebit Владимир Носов.