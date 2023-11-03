Под санкции США попала компания Евтушенкова. Он называл Иванишвили другом

Под санкции США попала российская инвестиционная компания АФК «Система» и ряд ее портфельных компаний. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

АФК «Система» на 49,2% принадлежит бизнесмену Владимиру Евтушенкову, еще 15,3% — у его сына и старшего управляющего партнера корпорации Феликса Евтушенкова.

Евтушенков и Иванишвили

Ранее Владимир Евтушенков называл другом экс-премьера Грузии, основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзину Иванишвили.

В 2022 году в сеть была выложена аудиозапись, на которой, как утверждали авторы публикации, Евтушенков по телефону говорил с Иванишвили и просил его оказать какую-то услугу, связанную с «зерном».

Евтушенков подтвердил в интервью грузинской оппозиционной телекомпании «Формула», что вице-президент АФК «Система» Али Узденов находился в Тбилиси и провел встречу с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. При этом Евтушенков сказал, что Гарибашвили и Узденов «говорили об отдыхе».

Что касается своего разговора с Иванишвили, то Евтушенков сказал, что поздравил Бидзину Иванишвили с днем рождения, а деловые отношения его с ним никогда не связывали.

Леван Васадзе и Давид Хидашели

В прошлом в АФК «Система» работали грузинские бизнесмены Леван Васадзе и Давид Хидашели. Оба занимали посты вице-президентов.

Васадзе известен своими ультранационалистическими, гомофобными и пророссийскими заявлениями. Он основал в Грузии движение «Эри» («Нация» – «Единство, Сущность, Надежда»).

Хидашели имеет отношение к резонансному «делу картографов». Именно он привез из Москвы в Тбилиси карты, на основании которых прокуратура начала изучать законность итогов работы комиссии по демаркации и делимитации границы между Грузией и Азербайджаном. Кроме того, бизнесмену были переданы лесные угодия в высокогорном регионе Рача, а в марте прошлого года семья Хидашели приобрела Концертный зал в тбилисском парке Рике — «трубы».

На портале украинского портала Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины – «Война & Санкции» – в сентябре 2022 года было указано, что Бидзина Иванишвили «лоббирует интересы одного из богатейших людей России – Владимира Евтушенкова в вопросах обхода санкций в отношении России». Кроме того, в список лиц, связанных с грузинской политической элитой, были внесены Леван Васадзе и Давид Хидашели.

АФК «Система»

В пресс-релизе американского ведомства «Система» названа одной из крупнейших российских публичных диверсифицированных холдинговых компаний, с присутствием в оборонном, финансовом и технологическом секторах. В санкционный список корпорация была включена как организация, осуществляющая деятельность в российских финансовом и технологическом секторах.

Помимо корпорации, в санкционный список включены люксембургский East West United Bank, сигнапурская Sistema Asia Pte, а также фонд «Система Смарттех». Управление классифицирует их как связанные с АФК структуры.

Кроме того, блокирующие санкции распространяются на все компании, в которых прямая или косвенная доля АФК превышает 50%.

В пресс-службе АФК «Система» от комментариев отказались, пишет «Интерфакс».

Владимир Евтушенков ранее находился под санкциями ряда стран, в том числе Великобритании, из-за чего он покинул пост главы совета директоров АФК «Система». Под британскими санкциями находится и АФК «Система».

Евтушенков еще в 2018 году попал в американский список приближенных президента России Владимира Путина. В том же году российский президент объявил ему благодарность «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».