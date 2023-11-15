Денежные переводы из России в Грузию снизились на почти 80%

Национальный банк Грузии опубликовал статистику по денежным переводам в страну за октябрь текущего года. Этот показатель снизился на 43,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщают в ведомстве:

«В октябре 2023 года объем денежных переводов в страну составил 283 млн долларов США (761,5 млн лари), что на 43,6% (219 млн долларов) меньше аналогичного показателя за октябрь 2022 года. 96,8% денежных переводов из-за границы в Грузию поступает из 26 крупнейших стран-партнеров, объем денежных переводов из которых в октябре превысил 1 миллион долларов США. В октябре прошлого года 97,0% всех денежных переводов поступило от тех же 26 стран», — сообщает Нацбанк Грузии.

Cписок стран, из которых было осуществлено больше всего денежных переводов, всё еще возглавляет Россия. По сравнению с октябрем 2022 года (299.28 млн долларов), денежные переводы из РФ снизились на почти 80%.

Данные Нацбанка по переводам в октябре 2023 года:

Российская Федерация - 61,76 млн долларов;

Италия - 42,57 млн долларов;

США – 41,72 млн долларов;

Греция – 21.22 млн долларов;

Германия - 20.24 млн долларов;

Израиль - 17.16 млн долларов;

Казахстан - 16,44 млн долларов;

Турция – 8.42 млн долларов;

Испания - 4,82 млн долларов;

Азербайджан 4,41 млн долларов.

Нацбанк также сообщает, что в октябре 2023 года из Грузии за границу было отправлено 31,5 млн долларов США (84,8 млн лари), что на 0,2% больше по сравнению с аналогичным показателем октября 2022 года (31,4 млн долларов).