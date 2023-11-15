Ни дня без сенсации. По такому принципу живет руководство нашей страны, а мы только и успеваем «следить за руками», летающими вокруг наперстков. Но сегодня сконцентрируемся на энергетике Абхазии, потому как поступило официальное подтверждение, что энергетический кризис вошел в свою решающую, разрушающую страну фазу.

Россия предложила Абхазии приобретать электричество по коммерческим ценам, которые в пять раз выше, чем цены на электроэнергию в нашей стране, и сопоставимы с собственными бюджетными доходами. Об этом сообщила депутатам на закрытом заседании парламентского комитета министр экономики (одновременно вице-премьер) Кристина Озган, вернувшись из Москвы. Она же, по версии телеграм-каналов, предложила поднять цену на электричество в три раза, чтобы оплатить долги.

Эта новость стала столь резонансной, что Кристине Озган (по сложившейся традиции) пришлось объяснять, что она имела в виду – не повышение цен в три раза, а то, что такое повышение было бы выходом из сложившейся ситуации. Опровержение весьма странное, если учесть, что решение об очередном повышении цен на электричество принято правительством более года назад – это так называемая дорожная карта по поэтапному поднятию цен на электричество. То есть, как ни крути, смысл остается прежним – вытащить страну из кризиса в энергетике должны пенсионеры, так как именно они являются добросовестными плательщиками.

Президент в страну не вернулся и решил переждать «бурю», курсируя по России между Москвой и Красной поляной. На «амбразуру», как обычно, бросили Кристину Озган

Но вернемся к недавней предыстории вопроса. Неофициальные источники сообщали, что два месяца назад представители Минэнерго России поставили абхазское руководство в известность, что больше не намерены оплачивать правительственный майнинг-проект и переток электроэнергии из России будет осуществляться по коммерческим ценам. В правительстве Абхазии угрозу восприняли как-то не очень серьезно – затянувшееся лето пели, танцевали, награждали и поздравляли. Видимо, рассчитывали на встречу Путина и Бжания, которая прошла в Сочи 4 октября. Но Бжания надежд не оправдал, и в начале ноября Абхазии выставили счет за 15-дневный переток по коммерческой цене 4 рубля за кВт. Заплатив за 15 дней перетока 135 млн рублей, правительство осознало, что все серьезно, а так как в нашей стране тоже происходит смена времен года, то народ, оставшись зимой еще и без света, может нарушить их комфортное пребывание во власти. И тогда трио Бжания-Анкваб-Озган (президент, премьер и вице-премьер) помчалось в Москву.

Озган и Анкваб вернулись с плохой новостью о грандиозном провале – Абхазии необходимо изыскать 900 млн рублей, чтобы оплатить переток. Не помогла и встреча Бжания с Нургалиевым. Поэтому президент в страну не вернулся и решил переждать «бурю», курсируя по России между Москвой и Красной поляной.

На «амбразуру», как обычно, бросили Кристину Озган. Она пошла к депутатам говорить правду и «искать» денег, потому как без решения парламента незаметно изъять из дефицитного бюджета почти миллиард рублей никак не получается. Здесь же, в парламенте, выяснилось, что 135 миллионов, направленных на оплату перетока за 15 дней, правительство все же изъяло без благословления депутатов из средств, заложенных на установку приборов учета. Впрочем, не в первый раз и безнаказанно. Но 900 миллионов сумма серьезная (это чуть ли не половина собственных бюджетных средств), и на глобальное переформатирование бюджета в конце года нужно заручиться разрешением депутатов.

Первоочередную задачу на 200 миллионов поставил перед парламентом министр финансов Владимир Делба. «Нам надо до конца недели изыскать 200 миллионов рублей, чтобы оплатить за переток. Это первая часть. Мы всей страной будем искать деньги, чтобы не оставить страну без света», – цитируют благородные намерения правительства телеграм-каналы.

Но депутаты делить с правительством ответственность не захотели. Они поудивлялись, что правительство вспомнило о том, что загнало страну в энергетический кризис, только в канун зимы, когда уровень воды в Джварском водохранилище упал до минимума, позадавали важные на их взгляд вопросы и назвали ситуацию чрезвычайной. Но до отставки правительства, несмотря на нецелевое расходование бюджетных средств, отсутствие планирования, сокрытие информации об истинном положении дел и т. д., так и не дотянули. Договорились полюбовно: правительство найдет резервы и представит свои предложения парламенту для принятия решения.

Есть серьезные основания полагать, что в руководстве страны останутся глухи к здравым предложениям из народа. Но «приедет барин, барин нас рассудит»

А вот активистам социальных сетей «предложение» министра финансов пришлось по вкусу. От идей не было отбоя весь день. Главная – отставка провального правительства и президента. Второстепенные – перестать тратить народные деньги на бесполезные командировки чиновников всех уровней, урезать расходы на ГСМ, покупку транспорта, банкеты, праздники и даже отправить всех чиновников в отпуск за свой счет и без бензиновой квоты. Наскребли не только на оплату перетока, но и на ремонт малых ГЭС по всей стране. Если не занудствовать и понимать, насколько раздут в Абхазии госаппарат и сколько средств они тратят на свои бесполезные мероприятия, то предложение вполне разумное. Однако есть серьезные основания полагать, что в руководстве страны останутся глухи к здравым предложениям из народа. Но «приедет барин, барин нас рассудит», поэтому «крахмалим чепчики» и ждем возвращения президента Бжания в Абхазию.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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