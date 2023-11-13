Сегодня состоялось заседание сессии парламента Абхазии, основным содержанием повестки дня которого можно назвать корректировку финансовых показателей текущего года. Докладчиком по этим вопросам был председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.

Парламентарии внесли во втором, окончательном, чтении изменения в республиканский бюджет на 2023 год. Общий объем доходов его составит 10,4 миллиарда рублей, при этом на финансовую помощь России приходится 6,2 миллиарда, из них в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы – 1,2 миллиарда. Общий объем расходов составит 12,3 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит составит 1,8 миллиарда.

Законопроект о внесении изменений в республиканский бюджет на 2023 год депутатам представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. Он сказал, что в 2023 году у правительства Абхазии появились дополнительные обязательства по оказанию адресной финансовой помощи, в том числе тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. На сегодняшний день принято решение оказать адресную помощь 84 заявителям, это 76 миллионов рублей. Он также отметил, что до конца года правительство сможет обеспечить повышение зарплат отдельным категориям работников бюджетной сферы. На эти цели средства предусмотрены. Планируется совершить перерасчет с января по октябрь бюджетникам.

За принятие этого законопроекта тридцать депутатов, принимавших участие в заседании, проголосовали единогласно.

Так же, как и за постановление «О корректировке целевого назначения средств республиканского бюджета на 2023 год». Но обсуждался этот вопрос гораздо более продолжительно и активно. 60 миллионов рублей, предусмотренных в республиканском бюджете на 2023 год на приобретение приборов учета потребленной электроэнергии, направят на оплату стоимости поставки электроэнергии в Абхазию. В документе говорится: «На основании обращения вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, в целях недопущения ограничения электропотребления, осуществить корректировку целевого назначения средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2023 год по разделу 0400 «Национальная экономика» (подраздел 0403 – «Промышленность, энергетика, связь, транспорт») на приобретение приборов учета потребления электроэнергии, и использовать средства в объеме 60 миллионов рублей на оплату РУП «Черноморэнерго» стоимости поставки электроэнергии».

Переток электроэнергии из России начался с полуночи 5 ноября. Он снабжает электроэнергией западную и центральную части республики. Кстати, на пресс-конференции в прошлом месяце президент Абхазии Аслан Бжания говорил, что Россия в последние годы в тяжелый для энергетики Абхазии зимний период бесплатно дает в республику электропереток. На недавней встрече с Владимиром Путиным этот вопрос обсуждался, и Путин обещал оказать республике поддержку. Но пока, видно, переток приходится оплачивать.

В ходе обсуждения депутат Демур Гогия остановился на вопросе, почему в республике по-прежнему плохо с собираемостью платы за потребленную электроэнергию:

«Если будем оттуда перекладывать, перекидывать, но… Пускай платят. Люди, которые собирают, они же получают зарплату за то, что собирают. Кто-то платит, кто-то нет. Если с работой не справляются, надо с них спрашивать. Как это так… Кто-то на майнинге сидит, а мы без света сидим… Бесплатного света нигде нет. Может, это и не понравится кому-то сегодня».

Беслан Халваш сказал:

«Все мероприятия, направленные на приобретение приборов учета, нацелены на увеличение собираемости оплаты. Но очень много вопросов в энергетике возникает. Вот проект этого решения, которое мы вам предлагаем, вовсе не означает, что деньги не смогли потратить и их надо перенаправить. Но те средства, которые мы направляем на оплату перетока электроэнергии, – это очень важно сейчас. С одной стороны, я совершенно согласен с тем, что темпы приобретения и установки учета должны быть серьезнее. С другой стороны, если эти деньги были бы израсходованы, нам пришлось бы искать дополнительные деньги из бюджета на оплату этого перетока. А от приобретения и установки приборов учета результаты есть».

Спикер парламента Лаша Ашуба, который открыл и вел заседание, поддержал его, приведя цифры:

«На 1 октября 2023 года собираемость составила с учетом повышения тарифов и установки приборов учета до шестиста миллионов рублей. В прошлом году было 480 миллионов».

В ходе своего выступления депутат Кан Кварчия сказал о необходимости, на его взгляд, создать парламентскую комиссию по энергетике:

«Заключение может делать комиссия. И вообще, статус совсем другой. Лаша Нугзарович, поймите, я не то что… Я думаю, она буде полезна. Я не знаю, если вы посчитаете, что это не нужно… Просто мы все время говорили «энергетика, энергетика». Так давайте тогда комиссию создадим и проанализируем ситуацию, в конце концов».

Парламент принял также в окончательном чтении постановление об определении суммы средств на содержание Контрольной палаты Республики Абхазия на 2024 год. Эта сумма составит более 41,8 миллиона рублей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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