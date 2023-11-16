Омбудсмен не будет заниматься освобождением граждан Грузии, попавших в плен РФ

Аппарат Народного защитника не занимается вопросом освобождения граждан Грузии, взятых в плен российскими войсками в Украине, сообщает омбудсмен.

Леван Иоселиани сообщил журналистам, что пока не связывался со своим российским коллегой по данному вопросу.

«На данном этапе мы не включены в (этот процесс). Если будет необходимость подключиться, конечно, мы подключимся. Здесь речь идет о коммуникации с соответствующей организацией-коллегой Народного защитника, то есть о коммуникации с российским омбудсменом, которую я пока не наладил и не вижу в ней необходимости даже сейчас. Что касается госструктур, мы с ними на связи и у нас есть информация о том, что и как происходит. Касательно защиты прав, на данном этапе у меня не было никакого общения с моим российским коллегой», — заявил общественный защитник.

Напомним, что российские государственные СМИ со ссылкой на Министерство обороны России 14 ноября сообщили о пленении в Украине двух граждан Грузии — Георгия Чубитидзе и Георгия Гоглидзе.

Минобороны распространило видео допроса пленных. Утверждается, что они служили в иностранном легионе Вооруженных сил Украины.

Информацию о пленении граждан Грузии в Донецкой области подтверждили два источника грузинской службы Радио Свобода и «Эха Кавказа».

Представители партии власти Грузии заявили, что у Тбилиси нет возможности заниматься вопросом освобождения попавших в российский плен граждан Грузии, поскольку государство не является стороной конфликта.