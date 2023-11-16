Агентство «Апсныпресс» сообщает, что министр здравоохранения Эдуард Бутба проверил работу Гудаутской центральной районной больницы, в частности, готовность учреждения к зиме. В медучреждении функционируют два дизельных генератора, один из которых резервный.

Главврач ЦРБ Хаджарат Шамба сообщил: «Проблем в случае отключения света у нас не должно возникать, оба дизельных генератора работают исправно, техническое обслуживание проводится своевременно».

Эдуард Бутба подчеркнул, что Минздрав уделяет большое внимание обеспечению медучреждений резервными источниками питания электроэнергии: «Мы помним, как сложно было прошлой зимой, но, даже в случае отключения электричества, пациенты не должны страдать. Необходимо создать все условия для их комфортного и своевременного лечения».

Издание уточняет, что с начала года в Гудаутскую больницу обратилось более 10 тысяч человек с различными заболеваниями.

«Что касается гостей республики – туристов, то с начала 2023 г. в приемный покой обратилось 675 человек, а в детское отделение – 2350. Больница работала в штатном режиме, без сбоев», – отметил главврач.

На сегодняшний день в больнице продолжает функционировать ковидное отделение. На стационарном лечении в отделении находятся 12 человек. Всего с начала года с диагнозом COVID-19 в ЦРБ обратилось 200 человек.

Хаджарат Шамба проинформировал, что несколько дней назад резервуары были пополнены кислородом в объеме 5 тонн, все пациенты, в случае необходимости, могут получить кислородную поддержку.

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Агентство социальной информации «Апсны» пишет о проблеме засорения улиц городов Абхазии. «Причиной засорения часто являются коммерческие отходы: картонные коробки, пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты – грудятся на тротуарах прямо у входов в продуктовые магазины, а чеки и талончики разлетаются по всему городу. В результате, несмотря на наличие мусорных контейнеров и урн, город кажется захламленным», – уточняет издание.

За вывоз коммерческого мусора в Сухуме отвечает МУП «Благоустройство». Согласно отчету за 2022 год, это предприятие обслужило 550 контейнеров для твердых бытовых отходов и 90 бункеров-накопителей для крупногабаритного мусора по всему городу. При этом из столицы ежемесячно вывозилось 25-30 тысяч кубометров мусора. В этом же отчете говорилось и о приобретении 138 евроконтейнеров на сумму 1 830 520 рублей из средств резервного фонда администрации Сухума.

В случае с населением понять безответственное поведение граждан сложно. Ведь пусть не во всех, но во многих городских общественных пространствах установлены урны, которые игнорируются как пешеходами, так и водителями

«Владельцы или управляющие торговыми точками, магазинами, рядом с которыми часто образуются мусорные кучи из пищевой упаковки, не всегда заинтересованы в утилизации отходов. А обычные горожане позволяют себе выбрасывать мусор там, где удобно, – в устья рек или зоны зеленых насаждений. С одной стороны, свалки при коммерческих объектах могут складываться из-за отсутствия мусорных баков, а при их наличии – по причине неэффективности мониторинга состояния контейнеров для отходов городскими службами. При этом представители бизнеса нечасто проявляют инициативу и попросту не вызывают ответственное за вывоз мусора предприятие. В случае с населением понять безответственное поведение граждан сложно. Ведь пусть не во всех, но во многих городских общественных пространствах установлены урны, которые игнорируются как пешеходами, так и водителями. Сегодня на уровне общественных объединений у нас есть возможность информировать население о необходимости заботиться о чистоте городской среды и предлагать более экологичные инициативы для достижения этой цели. При этом результат будет неизбежно зависеть и от добросовестного выполнения городскими службами своих обязанностей – как в количественном эквиваленте, так и с точки зрения качества», – пишет агентство.

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Узбекистан уверенно лидирует по числу приехавших в Абхазию трудовых мигрантов. Об этом «Абхазия-Информ» сказал компетентный источник в Государственной миграционной службе республики. На втором месте трудовые мигранты из Таджикистана, с 1 января 2011 года по сегодняшний день зарегистрирован 3 521 человек.

Агентство пишет, что сегодня в Абхазии география гастарбайтеров разнообразна настолько, что среди них есть граждане: США, Армении, Египта, Франции, Индии, Таиланда, Йемена, Швейцарии, Ганы, Северной Кореи, Финляндии, Сирии, Турции, Боснии, Герцеговины, Судана, Кот-д’Ивуара, Конго, ЮАР и других стран.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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