Сегодня заканчивается оплаченный переток электроэнергии с 5 ноября из Российской Федерации в Абхазию. В случае если правительство республики не договорится о новых поставках электроэнергии на осенне-зимний период, на которые необходимо изыскать в целом 900 миллионов рублей, то с пятницы 17 ноября, то есть завтра, в Абхазии начнутся жесткие, по полсуток, ее веерные отключения. Понятно, что в обществе возникла тревога и началось бурное обсуждение темы.

Прежде всего, что о ситуации говорят властные структуры?

Вчера президент Абхазии Аслан Бжания сразу после возвращения из Москвы, где находился в рабочей поездке, провел расширенное совещание с участием руководства президентской администрации, правительства, глав городских и районных администраций, руководителей парламентских комитетов и судейского сообщества, сообщила пресс-служба президента. В ходе совещания глава государства рассказал присутствующим о деталях и итогах рабочей поездки в Российскую Федерацию. На совещании также обсуждались актуальные вопросы энергетической безопасности и экономической повестки. О подробностях не сообщалось.

А вот вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вернувшаяся из совместной с ним поездки раньше, успела днем раньше, 14 ноября, принять участие в закрытом заседании парламентского комитента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, где обсуждался вопрос определения источника финансирования покрытия дефицита электроэнергии в текущем году, так как о бесплатном перетоке из России договориться не удалось. А после этого успела еще и дать опровержение в СМИ по поводу того, что она якобы предложила на заседании комитета увеличить тарифы на электроэнергию в три раза. Она сказала:

«Хочу обратить внимание, что в СМИ появилась информация, не соответствующая действительности. Ни о каком трехкратном повышении тарифов на электроэнергию на заседании комитета речь не шла. Речь шла о том, что в 2022-м правительство республики приняло осознанное решение о том, что повышение тарифов на электроэнергию должно носить поэтапный характер. Никакие иные решения на этот счет не принимались и приниматься не будут. Мы действуем в рамках пятилетней тарифной политики… Что касается перетока электроэнергии, то ни для кого не секрет, что в республике ежегодно образуется дефицит электроэнергии. Он покрывается за счет перетока из России. Поставки электроэнергии из Российской Федерации производятся с 2016 года. С 2020 по 2023 год включительно переток электроэнергии из РФ осуществлялся на гуманитарной основе, Республика Абхазия не оплачивала его за счет бюджетных средств. В текущем же году Абхазия поставку этой электроэнергии должна оплатить самостоятельно. «Покрытие необходимого дефицита электроэнергии в текущем году суммарно может составить порядка 900 млн руб., из которых 135 млн рублей Абхазия уже оплатила. Сейчас же мы обсуждали вопрос поставки на сумму 200 млн руб. Переговорный процесс с российской стороной пока не завершен. Мы ведем переговоры. О том, какая сумма в итоге необходима будет для покрытия дефицита уже в декабре, будет известно чуть позже».

А вот генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия дал интервью ряду СМИ, где обрисовал ситуацию на ближайшие дни. Телеканалу «Абаза-ТВ» он сказал так:

«В предыдущие годы это покрывалось за счет перетока из Российской Федерации, было бесплатно. Но в этом году это «бесплатно» не сложилось. Или жесткий график практически 50 на 50 – 12 часов со светом, 12 без света. Или приобретение перетока из Российской Федерации, условия не знаю… Есть тарификация дневного и ночного времени суток, ночью дешевле. Потому у нас днем находятся на перетоке только Гагра и часть Гудаутского района. Потом ночью мы переводим туда город Сухум и близлежащие села, когда наступает дешевый график».

Итак, сегодня пока еще неясно, что будет с электроэнергией в Абхазии завтра. Что же касается обсуждения ситуации в интернет-сообществе, то можно было не сомневаться: конструктивных предложений будет мизер, преобладать же будет политизация и то, что называется возможностью излить душу. Приведем ряд комментариев разного толка, причем в особо гневных пришлось сокращать нецензурные фрагменты:

«Разнесли вдребезги! Хребет стратегический Абхазии... Увы, у власти предатели и дезертиры, что уж там говорить. Поражает молчание народа, полное безразличие. Причем к судьбе своих собственных детей, детей их детей!»

«Это они так придумали, план такой: доведем народ до ручки, чтобы они согласились на продажу энергии… А кого-нибудь наказали за легализацию майнинга? Это потом отменили, когда поняли, что натворили. Но уже поздно. Предложение: продать все иномарки высших чиновников, сократить штаты в правительстве, прекратить содержать гараж АП, оплату банкетов, и вот вам деньги за переток и прочее».

«Эту ситуацию смогут разрешить только очень жесткие меры в отношении руководства. Посадить их всех лет на 5-8 без тепла и условий. За то, что создали своим управлением такую ситуацию. И следующим уже неповадно будет. Уже не будут так наглеть».

«Все, которые рвались к власти, обманывая народ, пускай продают свое имущество и платят деньги за свет. Пускай покажут, как преданы своему народу!»

«А почему лидеры оппозиции ничего не сказали о том, что они сделали для решения проблемы электроэнергии в стране за те пять лет, что были у власти?»

«Я против оплаты из бюджета за переток! Вырубай энергию тотально! И включать будем там, где у района нет долгов! Допустим, 90% оплачено, 10% нет. Включаем! А если наоборот, забываем про этот район. Не оплачивают – пусть сидят без энергии! Хотите энергию? Оплачиваем долги в ноль, ставим счетчик, подаем энергию! В стране реальный кризис в энергетике! Кто будет платить за переток по 4 рубля? Бюджет?! С какого перепугу бюджет должен урезать иные статьи расходов, чтобы оплатить гражданам, которые привыкли жечь ее на халяву! Надо содержать детские сады, школы, поддержать пенсионеров, здания социальные ремонтировать!»

«А сами не виноваты? Причем здесь власть, у них своих грехов навалом. России наверняка надоели наши игры в одни ворота. Апартаментам – нет! Даче в Пицунде – фиг вам. За все надо платить или расплачиваться».

«Для решения энергетического кризиса в стране нужны не жесткие отключения, а жесткие антикризисные решения! В зимний период с 1 декабря по 1 марта необходимо поднять тариф до 4 рублей за кВт-ч. Среднее потребление квартиры в месяц 200-300 кВт-ч – 1200 рублей! Допустимая для тех семей, где люди работают. Провести общий мониторинг энергопотребителей, у кого нет счетчика – отключаем. У кого долг свыше 5000 рублей – отключаем! Действия властей должны напоминать действия хирурга! Хирург режет, пациент кричит, а в итоге получает благо и выздоравливает! Экономика Абхазии давно оторвалась от реальности, так же, как и население. Коммунизм дал дуба, капитализм так и не наступил, а воры и мародеры не собираются делиться со своим народом!»

«Электричество хотят все, а платят единицы. Мало того, еще воруют в надежде разбогатеть на криптовалюте. На 135 млн купили, а потребность на 900 млн! Это что, такое понимание жизни лично у Озган? Ей-богу, вы как те дети, у которых уехали родители, оставив денег на полгода, а вы их прогуляли за месяц и теперь сосете лапу и ищите виновных».

«Если брать задолженности физлиц за четыре года, это около одного млрд рублей, – сообщили в «Черноморэнерго». Если должники заплатят свой долг, нигде деньги не придется искать».

«Какая наивность! Кто не платил, тот и будет платить, для них это западло. Уж лучше бросить клич и пустить шапку по кругу – у нас каждую осень на несколько свадеб люди ходят. И каждая – это минимум пять тысяч. Нежели пожалеют на то, чтобы зиму со светом сидеть…»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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