Сегодня заканчивается оплаченный переток электроэнергии с 5 ноября из Российской Федерации в Абхазию. В случае если правительство республики не договорится о новых поставках электроэнергии на осенне-зимний период, на которые необходимо изыскать в целом 900 миллионов рублей, то с пятницы 17 ноября, то есть завтра, в Абхазии начнутся жесткие, по полсуток, ее веерные отключения. Понятно, что в обществе возникла тревога и началось бурное обсуждение темы.
Прежде всего, что о ситуации говорят властные структуры?
Вчера президент Абхазии Аслан Бжания сразу после возвращения из Москвы, где находился в рабочей поездке, провел расширенное совещание с участием руководства президентской администрации, правительства, глав городских и районных администраций, руководителей парламентских комитетов и судейского сообщества, сообщила пресс-служба президента. В ходе совещания глава государства рассказал присутствующим о деталях и итогах рабочей поездки в Российскую Федерацию. На совещании также обсуждались актуальные вопросы энергетической безопасности и экономической повестки. О подробностях не сообщалось.
А вот вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вернувшаяся из совместной с ним поездки раньше, успела днем раньше, 14 ноября, принять участие в закрытом заседании парламентского комитента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, где обсуждался вопрос определения источника финансирования покрытия дефицита электроэнергии в текущем году, так как о бесплатном перетоке из России договориться не удалось. А после этого успела еще и дать опровержение в СМИ по поводу того, что она якобы предложила на заседании комитета увеличить тарифы на электроэнергию в три раза. Она сказала:
«Хочу обратить внимание, что в СМИ появилась информация, не соответствующая действительности. Ни о каком трехкратном повышении тарифов на электроэнергию на заседании комитета речь не шла. Речь шла о том, что в 2022-м правительство республики приняло осознанное решение о том, что повышение тарифов на электроэнергию должно носить поэтапный характер. Никакие иные решения на этот счет не принимались и приниматься не будут. Мы действуем в рамках пятилетней тарифной политики… Что касается перетока электроэнергии, то ни для кого не секрет, что в республике ежегодно образуется дефицит электроэнергии. Он покрывается за счет перетока из России. Поставки электроэнергии из Российской Федерации производятся с 2016 года. С 2020 по 2023 год включительно переток электроэнергии из РФ осуществлялся на гуманитарной основе, Республика Абхазия не оплачивала его за счет бюджетных средств. В текущем же году Абхазия поставку этой электроэнергии должна оплатить самостоятельно. «Покрытие необходимого дефицита электроэнергии в текущем году суммарно может составить порядка 900 млн руб., из которых 135 млн рублей Абхазия уже оплатила. Сейчас же мы обсуждали вопрос поставки на сумму 200 млн руб. Переговорный процесс с российской стороной пока не завершен. Мы ведем переговоры. О том, какая сумма в итоге необходима будет для покрытия дефицита уже в декабре, будет известно чуть позже».
А вот генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия дал интервью ряду СМИ, где обрисовал ситуацию на ближайшие дни. Телеканалу «Абаза-ТВ» он сказал так:
«В предыдущие годы это покрывалось за счет перетока из Российской Федерации, было бесплатно. Но в этом году это «бесплатно» не сложилось. Или жесткий график практически 50 на 50 – 12 часов со светом, 12 без света. Или приобретение перетока из Российской Федерации, условия не знаю… Есть тарификация дневного и ночного времени суток, ночью дешевле. Потому у нас днем находятся на перетоке только Гагра и часть Гудаутского района. Потом ночью мы переводим туда город Сухум и близлежащие села, когда наступает дешевый график».
Итак, сегодня пока еще неясно, что будет с электроэнергией в Абхазии завтра. Что же касается обсуждения ситуации в интернет-сообществе, то можно было не сомневаться: конструктивных предложений будет мизер, преобладать же будет политизация и то, что называется возможностью излить душу. Приведем ряд комментариев разного толка, причем в особо гневных пришлось сокращать нецензурные фрагменты:
- «Разнесли вдребезги! Хребет стратегический Абхазии... Увы, у власти предатели и дезертиры, что уж там говорить. Поражает молчание народа, полное безразличие. Причем к судьбе своих собственных детей, детей их детей!»
- «Это они так придумали, план такой: доведем народ до ручки, чтобы они согласились на продажу энергии… А кого-нибудь наказали за легализацию майнинга? Это потом отменили, когда поняли, что натворили. Но уже поздно. Предложение: продать все иномарки высших чиновников, сократить штаты в правительстве, прекратить содержать гараж АП, оплату банкетов, и вот вам деньги за переток и прочее».
- «Эту ситуацию смогут разрешить только очень жесткие меры в отношении руководства. Посадить их всех лет на 5-8 без тепла и условий. За то, что создали своим управлением такую ситуацию. И следующим уже неповадно будет. Уже не будут так наглеть».
- «Все, которые рвались к власти, обманывая народ, пускай продают свое имущество и платят деньги за свет. Пускай покажут, как преданы своему народу!»
- «А почему лидеры оппозиции ничего не сказали о том, что они сделали для решения проблемы электроэнергии в стране за те пять лет, что были у власти?»
- «Я против оплаты из бюджета за переток! Вырубай энергию тотально! И включать будем там, где у района нет долгов! Допустим, 90% оплачено, 10% нет. Включаем! А если наоборот, забываем про этот район. Не оплачивают – пусть сидят без энергии! Хотите энергию? Оплачиваем долги в ноль, ставим счетчик, подаем энергию! В стране реальный кризис в энергетике! Кто будет платить за переток по 4 рубля? Бюджет?! С какого перепугу бюджет должен урезать иные статьи расходов, чтобы оплатить гражданам, которые привыкли жечь ее на халяву! Надо содержать детские сады, школы, поддержать пенсионеров, здания социальные ремонтировать!»
- «А сами не виноваты? Причем здесь власть, у них своих грехов навалом. России наверняка надоели наши игры в одни ворота. Апартаментам – нет! Даче в Пицунде – фиг вам. За все надо платить или расплачиваться».
- «Для решения энергетического кризиса в стране нужны не жесткие отключения, а жесткие антикризисные решения! В зимний период с 1 декабря по 1 марта необходимо поднять тариф до 4 рублей за кВт-ч. Среднее потребление квартиры в месяц 200-300 кВт-ч – 1200 рублей! Допустимая для тех семей, где люди работают. Провести общий мониторинг энергопотребителей, у кого нет счетчика – отключаем. У кого долг свыше 5000 рублей – отключаем! Действия властей должны напоминать действия хирурга! Хирург режет, пациент кричит, а в итоге получает благо и выздоравливает! Экономика Абхазии давно оторвалась от реальности, так же, как и население. Коммунизм дал дуба, капитализм так и не наступил, а воры и мародеры не собираются делиться со своим народом!»
- «Электричество хотят все, а платят единицы. Мало того, еще воруют в надежде разбогатеть на криптовалюте. На 135 млн купили, а потребность на 900 млн! Это что, такое понимание жизни лично у Озган? Ей-богу, вы как те дети, у которых уехали родители, оставив денег на полгода, а вы их прогуляли за месяц и теперь сосете лапу и ищите виновных».
- «Если брать задолженности физлиц за четыре года, это около одного млрд рублей, – сообщили в «Черноморэнерго». Если должники заплатят свой долг, нигде деньги не придется искать».
- «Какая наивность! Кто не платил, тот и будет платить, для них это западло. Уж лучше бросить клич и пустить шапку по кругу – у нас каждую осень на несколько свадеб люди ходят. И каждая – это минимум пять тысяч. Нежели пожалеют на то, чтобы зиму со светом сидеть…»
Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия
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