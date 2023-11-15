На пресс-конференции в Сухуме представители ряда оппозиционных организаций выразили свое отношение к ситуации в энергетике и вчерашнему обсуждению в парламенте просьбы правительства изыскать средства в бюджете для оплаты перетока из России в размере 900 млн рублей. Они также выдвинули условия, при которых согласятся на передачу в аренду «Перепадной ГЭС-2», входящей в комплекс «ИнгурГЭС».

На пресс-конференции выступили лидеры «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба, ветеранской общественной организации «Аруаа» Темур Гулия, политической партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц и общественной организации «Наша столица» Лаша Шамба.

«Власть ведет целенаправленную диверсионную работу»

Председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба охарактеризовал текущую ситуацию в стране и в энергетике, высказался о передаче частной компании «Перепадной ГЭС-2». Он заявил, что «все худшие прогнозы сбываются» и действующая власть более трех лет ведет целенаправленную диверсионную работу по подрыву абхазской государственности. Вся ее риторика сведена к тому, что народ сам ничего сделать не может и все надо отдать во внешнее управление, распродать стратегические объекты и изолировать граждан Абхазии от принятия решений в пользу иностранных олигархов. Нет ни реформ, ни программ развития, а все решения принимаются в закрытом от общества режиме.

Адгур Ардзинба напомнил недавнее прошлое:

«С 2010 по 2014 год Абхазия получила безвозмездную помощь из России почти на 1 млрд долларов США. Это по сегодняшнему курсу 100 млрд рублей, то есть по 20 млрд рублей в год. Только одной пятой этой суммы было бы достаточно для того, чтобы мы полностью восстановили всю энергетическую систему плюс три неработающие перепадные ГЭС и станцию СухумГЭС, и сегодня Абхазия не только бы не нуждалась в перетоке из России, но и сама продавала бы электроэнергию за рубеж, получая многомиллиардные прибыли. Но что мы получили вместо этого? Тогда вкладывали средства в разные рекламные проекты типа городского стадиона, и еще умудрились оставить после себя долг в размере 3,6 млрд рублей. Я намеренно привел 2010-2014 годы потому, что та же самая команда пришла во второй раз во власть».

Второе пришествие команды Александра Анкваба, к которой присоединилась еще и команда президента Аслана Бжания, ознаменовалось, по словам Адгура Ардзинба, не менее провальными решениями: правительство, придя к власти в 2020 году, отменило введенный запрет на майнинг и легализовало его, в результате дефицит электроэнергии увеличился со 150 млн киловатт до 1 млрд киловатт. В ноябре 2020 года был подписан план гармонизации законодательства Абхазии и России, согласно которому должны быть внесены изменения в закон об энергетике, по сути, речь там идет о снятии запрета на продажу абхазской энергосистемы. В апреле 2022 года правительство поднимает тариф на оплату электроэнергии сразу на 300%, что приводит к резкому падению собираемости платежей с 55% в 2019 году до 11% в отдельных районах. За это время покинули пост два генеральных директора «Черноморэнерго», несогласные с передачей энергосистемы в руки иностранных инвесторов.

Что касается нынешнего перетока, за который Россия отказалась платить, то правительство целый год, по мнению Ардзинба, не предпринимало ничего, будто не подозревало о том, что зима может наступить. И вот теперь судорожно ищет миллиард рублей, чтобы заплатить за переток. Правительственная делегация съездила в Москву, но по возвращении никто не проинформировал общество о результатах поездки и о том, чего всем ждать зимой. И вот теперь вместо поиска выхода из сложившейся ситуации они решили отдать частному лицу «Перепадную ГЭС-2».

«Это не просто союз некомпетентности и алчности»

Адгур Ардзинба призвал всех гражданам Абхазии услышать лидеров оппозиции, которые уже не один год предупреждают о том, что кризис неминуем, если ничего не противопоставлять действиям власти:

«Это не просто союз некомпетентности и алчности, это последовательная политика по разрушению основ нашей государственности. Уважаемые сограждане, мы вас очень просим обратить на это внимание, архи важно, чтобы все граждане Абхазии, наконец, нас услышали. Сегодня уже не стоит вопрос о политической борьбе или желании кого-то занять какую-то должность. Вы должны понять, что это не вопрос только оппозиции или отдельных политиков, это коснется каждого гражданина Абхазии, это коснется наших детей и наших внуков. Если мы не остановим этот беспредел, у наших будущих поколений просто не будет никаких перспектив на своей земле! Почему так важно сохранить энергетическую отрасль за абхазским народом? Потому что это хребет нашей экономики и нашей независимости. В экономике есть такое правило: кто управляет энергетическими ресурсами, тот управляет страной. Нам очень сильно повезло, в отличие, например, от Южной Осетии. У нас есть своя генерация, единственное, что нам надо сделать, – это разогнать мошенников и начать использовать этот и другие ресурсы рационально, по-государственному».

Ультиматум из пяти пунктов

Адгур Ардзинба обратился к депутатам и изложил пять пунктов, при выполнении которых оппозиция считает возможным рассматривать заключение договора на аренду «Перепадной ГЭС-2»:

«Первое: нужно провести честный и открытый конкурс. Второе: провести реальную оценку рыночной стоимости сдаваемого объекта, так как та сумма, которая отражена в этом договоре – 85 млн рублей, никуда не годится. Те работы, которые выполнены на этом объекте, оцениваются в миллиарды рублей. Третье: считаем, что при проведении конкурса, если завтра какой-то потенциальный инвестор или частная компания захотят взять в аренду тот или иной объект, то условия должны быть следующие: минимум 50% вырабатываемой электроэнергии они должны отдавать государству. Я вас уверяю, как экономист, это очень выгодные условия для инвесторов. Четвертое: при принятии решения необходимо учитывать целостность единой системы генерирующего комплекса ИнгурГЭС, так как перепадные ГЭС – вторая, третья, четвертая и первая, которая работает, а также главная станция, все они проектировались в советское время как единый комплекс и должны работать, сообщаясь между собой. Отдавая по кускам, мы можем разрушить эту систему. И пятое: срок аренды должен быть не 49 лет, как указано в проекте договора, мы считаем, что вполне возможно сократить его до 25 лет, и это тоже вполне выгодное условие».

«Преступные действия правительства надо заканчивать»

Председатель общественной организации ветеранов «Аруаа» Темур Гулия заявил, что если грабеж не прекратится, то по всей стране начнутся акции протеста:

«Мы неоднократно предупреждали о том, что происходит в энергетической системе Абхазии, к чему приведут действия наших властей. Сейчас они спрашивают у нас тоже, кстати, где взять деньги? Последовательные действия, которые они совершали в силу того, что не знали, к чему они приведут, или же специально… В этом мы попозже разберемся, когда заведем уголовные дела. Это будет! Без таких действий с нашей стороны в нашей стране никогда не закончится эта коррупция. Вы посмотрите, что творится! Эти люди, хотя они отказываются признать, что они являются соучредителями, построили нефтебазу стоимостью два млрд рублей, открыли сеть заправочных станций по всей стране, а теперь хотят взять уже и часть энергетики страны под свой контроль. Это свидетельствует о том, что локомотивом экономики в нашей стране является не курорт, не туризм, без энергетики ничего не работает, и туризм в том числе. Поэтому преступные действия правительства надо заканчивать, если эта ситуация с грабежом народа не закончится, мы будем проводить акции протеста по всей стране».

Караван не идет…

Журналист Юрий Кураскуа отреагировал на сказанное репликой и спросил: «Что делать, если люди, стоящие у власти, не слышат ни вас, ни свой народ? Вы предупреждали и сейчас предупреждаете, а караван идет! Не пора ли обозначить команду, которая придет им на смену?»

Адгур Ардзинба ему ответил:

«Вы сказали, что «караван идет», «караван не идет»! По всем ключевым вопросам мы сумели вместе с вами, с небезразличными гражданами, остановить все инициативы. Это концепция по внешней политике, которая была принята в 2020 году, когда сюда привозили икону, мы ее обратно отправили. Это и вопрос госдачи в Пицунде. Это и вопрос, связанный с соглашением по признанию судебных решений Российской Федерации на территории Абхазии. Это вопрос апартаментов… Ни один вопрос не прошел благодаря всем нам вместе. Единственное, в чем я с вами согласен, он не отказывается от своих намерений, он не оставляет попытки. По каждому вопросу мы с вами дали им хорошенечко по рукам, но они тоже не сдаются, сейчас вот перепадную ГЭС хотят отдать… Не отдадим мы эту перепадную ГЭС, это исключено! Ни апартаменты мы им не дадим принять, ни Госдачу в Пицунде отдать. Все эти вопросы исключены, они приниматься не будут. Мы немало сделали за эти годы, не надо принижать вклад общества! Да, к сожалению, нам приходится защищать нашу же страну от нашего же руководства, ну такие сложились условия!»

На вопрос: «Что делать?» Адгур Ардзинба ответил, что нельзя отдавать в третий раз ключ от машины тому, кто уже два раза ее разбил. А у депутатов парламента есть все основания, чтобы вынести вотум недоверия правительству. Не надо дожидаться, пока они снова придут и еще три миллиарда попросят. А такая перспектива вполне реальна, так как в соответствии с российско-абхазским соглашением в 2025 году Абхазии придется из собственного бюджета оплачивать повышение заработной платы бюджетникам, и на это как раз эти самые три миллиарда и нужны. К этому надо приплюсовать еще и дефицит республиканского бюджета в размере 2 млрд 300 млн рублей, что составляет более 50% .

Что касается создания команды и программы, Адгур Ардзинба сообщил, что такая работа ведется, к ней привлекаются разные специалисты и в ближайшее время ее обнародуют.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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