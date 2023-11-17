Работы по расширению ж/д Баку-Тбилиси-Карс завершатся к концу года

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет расширена на территории Грузии к концу этого года, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была сдана в эксплуатацию в 2017 году, а работы по ее расширению на территории Грузии завершатся к концу этого года», — сказал Джаббаров, выступая на II Бакинском форуме по устойчивому развитию.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане рассказал, что Баку модернизирует железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузоперевозки по маршруту Восток–Запад.

В прошлом году Алиев заявил, что в железнодорожную магистраль Баку-Тбилиси-Карс будет дополнительно вложено более 100 миллионов долларов. По его словам, пропускная способность железной дороги увеличится в пять раз – до пяти млн тонн.

Работа железнодорожной магистрали временно приостановлена с 15 мая текущего года. Работы по реконструкции проводятся филиалом «Азербайджанских железных дорог».