Работы по расширению ж/д Баку-Тбилиси-Карс завершатся к концу года

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет расширена на территории Грузии к концу этого года, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
«Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была сдана в эксплуатацию в 2017 году, а работы по ее расширению на территории Грузии завершатся к концу этого года», — сказал Джаббаров, выступая на II Бакинском форуме по устойчивому развитию.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане рассказал, что Баку модернизирует железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузоперевозки по маршруту Восток–Запад.
В прошлом году Алиев заявил, что в железнодорожную магистраль Баку-Тбилиси-Карс будет дополнительно вложено более 100 миллионов долларов. По его словам, пропускная способность железной дороги увеличится в пять раз – до пяти млн тонн.
Работа железнодорожной магистрали временно приостановлена с 15 мая текущего года. Работы по реконструкции проводятся филиалом «Азербайджанских железных дорог».
- Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Проект включает в себя новую магистраль Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км проходит по территории Турции, 30 - Грузии. Также была произведена реконструкция участка Ахалкалаки-Тбилиси.
- «Эхо Кавказа» ранее писало, что проект, для реализации которого Грузия взяла кредит объемом 775 миллионов долларов, находился в зоне нулевой окупаемости.
- В 2019-м руководители железных дорог России, Турции и Азербайджана подписали в Анкаре меморандум о возможности присоединения ОАО «Российские железные дороги» к БТК. Власти Грузии тогда заявили, что железная дорога является стратегическим проектом Азербайджана, Грузии и Турции, к которому любой другой участник может присоединиться только с согласия всех трех стран.
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