«Рейсов много, самолеты полные» – российский турбизнес о Грузии

Тбилиси этой зимой, по информации российских турагентов, стал одним из популярных направлений у туристов из РФ.

По информации портала TourDom.ru, кто-то говорит об увеличении популярности на 200%, а руководитель сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян – о «тысячекратном росте продаж». Причиной стало открытие прямых авиарейсов в Тбилиси и Кутаиси не только из Москвы и Сочи, но и из других регионов.

«Рейсов много, самолеты полные», – говорят представители российского турбизнеса.

«Чаще всего выбирают восьмидневные туры, стоимость начинается от 500 долларов США без перелета. Проживание с завтраком, дегустация вин, прекрасный грузинский ужин. Хотя есть и более продолжительные путешествия. Сейчас, например, работаем с группой из России, которая приедет на 11 дней», – рассказал владелец туристической компании GavaziTravel Рамаз Берошвили.

Берошвили добавил, что «в Тбилиси все спокойно», «туристам не стоит абсолютно ничего опасаться, всегда было и есть уважение – это мнение как минимум 90% грузин».

По информации российских туроператоров, несмотря на новогодний ажиотаж, проблем со свободными номерами в отелях Тбилиси нет.