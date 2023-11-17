Миссия США при ОБСЕ осудила убийство Тамаза Гинтури

Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) распространяет сообщение в связи с убийством российскими военными гражданина Грузии Тамаза Гинтура. Как отмечается в заявлении, убийство Гинтури напоминает о том, как оккупация Россией территории Грузии влияет на население страны:

«6 октября господин Гинтури поехал на кладбище возле села Кирбали, а затем в церковь, где российские военные открыли огонь по его автомобилю. Он был убит российскими оккупационными войсками, потому что передвигался в своей же стране. Мы осуждаем это убийство. К сожалению, Россия продолжает укреплять административные границы, что определяет оккупацию ею 20% территории Грузии. Согласно международному праву, Россия обязана уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии. Регионы Абхазия и Южная Осетия являются неотъемлемой частью Грузии. Мы еще раз подтверждаем, что решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ».

Авторы заявления также призывают РФ выполнить обязательства по соглашению о прекращении огня, заключенному при посредничестве ЕС в 2008 году, и отвести свои силы на позиции, которые они занимали до начала конфликта.

«Мы также призываем к полному и неограниченному доступу гуманитарных организаций в регионы Грузии — Южную Осетию и Абхазию. Страдания и лишения людей, живущих в пострадавших от конфликта районах, затянулись».

В сообщении отмечается и важность Женевских международных дискуссий и Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них:

«Соединенные Штаты приветствуют эти продолжающиеся встречи Эргнети-МПРИ и подтверждают свою твердую точку зрения, что Гальские встречи МПРИ должны быть немедленно возобновлены без предварительных условий», — говорится в заявлении.