Цхинвали посещает вице-премьер России Александр Новак

В самопровозглашенную республику Южная Осетия с рабочим визитом прибыла российская делегация во главе с вице-премьером Александром Новаком.

Как сообщает агентство «Рес», Новак принял участие в открытии жилого комплекса из трех многоквартирных домов по улице Осетинская в Цхинвали. Строительство социального жилья осуществлялось в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии.

«Я впервые в Южной Осетии и это действительно замечательный край. Сегодня открыли жилой корпус, который построен в рамках реализации программы развития республики, и это все – для людей. Поздравляю вас всех с этим событием», – отметил Новак.

Сегодня же в Цхинвали состоится заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Южной Осетией.