Министерство охраны окружающей среды Грузии: нет оснований для акций протеста

Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии отреагировало на события вокруг лицензии на рачинские леса и продолжающиеся протесты. Ведомство подчеркивает, что нет «никаких оснований» для проведения акций протеста, передает SOVA.

В Министерстве называют ложной информацию о том, что лес был продан. Как отмечают в ведомстве, лицензия подразумевает не продажу, а организацию охотничьих хозяйств с инвестицией более 5 млн лари с целью развития региона и трудоустройства местного населения. В ведомстве заявили об отзыве лицензии и что этот процесс начат из-за несоблюдения ее условий инвестором.

«Нет никаких оснований для проведения акций протеста, что мы объяснили протестующим - мы встретились с ними в Рача, мы также направили информацию о процессе, связанном с отзывом лицензии, в письменной форме, мы распространили информацию в СМИ. Вопрос о признании лицензии на охоту недействительной будет обсуждаться в соответствии с законодательством в определенные <законом> сроки», - говорится в заявлении Министерства.

По поводу вопроса о продаже или отчуждении лицензии в ведомстве заявили, что он на данном этапе «менее актуален» и не может быть решен без согласования с Национальным агентством по охране окружающей среды.

«Без соглашения с Национальным агентством по охране окружающей среды лицензия не может быть продана или передана безвозмездно. На данный момент в Агентство никто не обращался. О решениях, принятых в процессе административного производства, мы будем информировать общественность поэтапно», - заявили в Министерстве охраны окружающей среды.

Защитники Рионского ущелья прибыли из Рачи в Тбилиси, чтобы получить ответ на вопрос, почему конкретному человеку, фактически секретно, была передана лицензия на владение сроком на 49 лет территория лесов Рачи. Активисты аргументировали решение о проведении акций протеста перед зданием Министерства окружающей среды в Тбилиси, поскольку в течение 52-х дней их голос власти Грузии не услышали.

Сотрудники МВД Грузии предложили участникам акции на основании закона разместить палатку в 20 метрах от входа на территорию ведомства, чтобы не препятствовать движению автомобилей по направлению к площади Геловани.

Однако чтобы пройти к разрешенной локации, необходимо было войти через основной вход на территорию ведомства, чему полиция воспрепятствовала и указала на тропу слева от входа в ведомство, которая ведет вверх от трассы. Активисты стали недоумевать, для чего нужно идти в обход, когда на разрешенную территорию была возможность попасть через основной вход. В ответ активисты попытались проникнуть на территорию ведомства, чего им не позволили правоохранители.

Участники акции сообщили, что полиция отобрала у них палатки. Они обращались к правоохранителям с просьбой вернуть их. В результате были задержаны 11 участников акции протеста. Остальные участники митинга намерены остаться на ночь в окрестностях министерства. Они требуют освобождения арестованных активистов.