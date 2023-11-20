В Абхазии оппозиция обратилась к депутатам парламента

В самопровозглашенной республике Абхазия оппозиционные силы обратились к депутатам парламента. Они призвали народных избранников «ответственно подойти к формированию бюджета (на 2024 год), постатейно изучить все расходы, особенно, связанные с содержанием органов власти и руководителей государства».

«Считаем, что в ситуации, сложившейся в стране, необходимо свести к минимуму выделение средств из расходной части бюджета на приобретение дорогостоящих автомобилей для высших должностных лиц, существенно сократить расходы на их содержание и горюче-смазочные материалы, командировочные выплаты, покупку мебели, ремонт кабинетов и аренду помещений, которые в бюджете нынешнего года составляют львиную долю собственных средств и превысили более 900 млн. рублей», – сказано в заявлении оппозиционных партий и общественных организаций («Аруаа», «Абхазское народное движение», «Апсны», «Форум народного единства Абхазии», «Наша столица»).

Оппозиционеры считают, что сэкономленные средства необходимо направить на модернизацию энергетики и закупку необходимой военной техники для министерства обороны.

Ранее в абхазских телеграм-каналах опубликовали документ, утвержденный 2 августа текущего года, предусматривающий выделение в 2024 году 11.5 млн рублей (125 тысяч долларов) на закупку автомобиля Toyota Lend Cruiser 200 для главы Минобороны Владимира Ануа, по 9.5 млн рублей для закупки автомобилей Toyota Lend Cruiser Prado для начальника Генштаба и первого заместителя министра обороны.