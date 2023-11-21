Аслан Бжания подписал указ о регулировании НПО

Абхазский лидер Аслан Бжания внес изменения в указ «О некоторых мерах по реализации проектов иностранных неправительственных и международных организаций» на территории самопровозглашенной республики.

Согласно документу, НПО и международные организации теперь должны сообщать наименования некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Абхазии, которых будут привлекать для реализации своих программ и проектов. Кроме этапов реализации проектов, теперь необходимо указывать «каждое реализуемое мероприятие и объем его финансирования».

В абхазский МИД необходимо представлять информацию о регистрации и постановке на налоговый учет некоммерческой организации; согласованный сторонами порядок реализации соответствующего мероприятия (в том числе проекты планируемых к подписанию договоров); объем финансирования в рамках реализации соответствующей программы.

«Промежуточные отчеты о ходе реализации программы (проекта) представляются за каждый календарный квартал не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом вне зависимости от даты начала реализации программы (проекта)», – сказано в документе.

16 ноября глава абхазского МИДа Инал Ардзинба провел встречу с руководителями офисов международных НПО, осуществляющих деятельность в Сухуми.

Ардзинба подчеркнул, что Агентства ООН отказались от участия в совещании. Это, по его словам, «воспринимается как подтверждение непрозрачной деятельности и попытка сокрытия информации».

Кроме того, он заявил: «Для тех, кто хочет разрушить абхазо-российские отношения и рассматривает Республику Абхазия, как «оккупированную территорию», наши двери будут закрыты в самое ближайшее время».

Он, в частности, сказал, что на официальном сайте Агентства США по международному развитию (USAID) опубликована информация о том, что в Абхазии реализуются проекты, нацеленные на «противодействие пагубному влиянию Кремля», а также на «восстановление территориальной целостности Грузии».

В новом указе, подписанном Асланом Бжания, каких-либо ограничений для организаций, рассматривающих Абхазию как «оккупированную территорию», не предусмотрено.